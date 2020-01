Cyberangriff auf Außenministerium noch nicht vorbei

Wien - Der Cyberangriff auf die IT-Systeme des Außenministeriums war auch am Dreikönigstag noch nicht vorbei. Die Attacken laufen weiter, ebenso die technischen Gegenmaßnahmen, in die auch Spezialisten des Innenministeriums eingebunden sind, sagte Außenamtssprecher Peter Guschelbauer am Montagvormittag auf Anfrage der APA. Die Dauer sei weiterhin nicht abschätzbar. Aufgrund der Schwere und der Art des Angriffs liege die Vermutung nahe, dass ein "staatlicher Akteur" dahinter stecke.

Bierlein verabschiedet sich als Kanzlerin

Wien - Die scheidende Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein hat sich einen Tag vor der Angelobung der neuen Regierung von den Österreichern in einem auf den sozialen Kanälen des Kanzleramts verbreiteten Video verabschiedet. Der neuen türkis-grünen Regierung wünschte Bierlein, "in unser aller Interesse viel Erfolg bei der Bewältigung der gegenwärtigen und zukünftigen Aufgaben". Bierlein appellierte an die Bürger, "die demokratischen Errungenschaften nie als selbstverständlich anzusehen" und warb für Respekt untereinander.

RH sieht in neuen Kompetenzen "wirklich großen Schritt"

Wien - Rechnungshof-Präsidentin Margit Kraker freut sich über die im türkis-grünen Regierungsprogramm angekündigte Ausweitung der Kompetenzen für ihr Prüforgan. Das sei "ein wirklich großer Schritt" sagte Kraker am Tag vor der Angelobung der neuen Regierung im APA-Interview. Im Regierungsprogramm ist vorgesehen, dass der Rechnungshof bei konkreten Anhaltspunkten Einschau in die Parteifinanzen nehmen darf. Außerdem soll der Rechnungshof Unternehmen schon ab 25 Prozent Staatsanteil prüfen dürfen, ausgenommen sind börsenotierte Staatsfirmen.

Trump droht Irak mit Sanktionen bei Zwangs-Truppenabzug

Washington - Nach dem Iran sieht sich nun auch der Irak mit massiven Drohungen von US-Präsident Donald Trump konfrontiert: Demnach muss sich die Regierung in Bagdad auf drastische Sanktionen gefasst machen, der Iran auf verheerende Gegenschläge im Falle eines Angriffs auf US-Ziele. Zuvor hatte das irakische Parlament die Regierung aufgefordert, alle ausländischen Truppen aus dem Land zu verweisen. Die Europäer fordern von allen Seiten Zurückhaltung. Die NATO hat wegen der Zuspitzung des Iran-Konflikts eine Sondersitzung einberufen.

Buschbrände in Australien wüten weiter

Canberra - Die Buschbrände in Australien wüten weiter, es ist noch kein Ende in Sicht. Der Qualm raubt den Menschen in den betroffenen Gebieten den Atem. In der Hauptstadt Canberra war die Luft am Montag gefährlich verschmutzt. In den Bundesstaaten New South Wales und Victoria loderten noch mehr als 170 Feuer. Einige Gebiete waren weiter abgeschnitten. An der Südostküste gab es Regen, was den Kampf der Feuerwehr etwas erleichterte. Eine Entwarnung gab es aber nicht.

Lufthansa und Gewerkschaft UFO nehmen Gespräche wieder auf

Frankfurt - Nach der jüngsten Streikrunde setzt die deutsche Flugbegleitergewerkschaft UFO im Tarifkonflikt mit der AUA-Muttergesellschaft Lufthansa vorerst wieder auf Gespräche. Nach dem Willen der Gewerkschaft soll bei einem Termin am 16. Jänner eine umfassende Mediation zu verschiedenen Themen angestrebt werden. Auf Streiks soll vorläufig verzichtet werden. Lufthansa und UFO liegen seit längerem im Clinch. Dabei geht es nicht nur um Tariffragen, sondern auch um die Anerkennung der UFO als Gewerkschaft.

Auto rast in Reisegruppe: Zwei Personen noch in Lebensgefahr

Luttach - Nach dem schweren Verkehrsunfall in Luttach in Südtirol, bei dem sechs Jugendliche aus Deutschland getötet wurden, schweben am Montag noch immer zwei der vier weiteren Schwerverletzten in Lebensgefahr. Der 27-jährige Unfalllenker befand sich unter polizeilicher Bewachung in der Psychiatrie, es bestehe Suizidgefahr, hieß es. Dem Mann droht eine Haftstrafe von bis zu 18 Jahren. Unterdessen kam es in der mittelitalienischen Stadt Senigallia zu einem weiteren tragischen Verkehrsunfall, bei dem zwei Frauen von einem alkoholisierten Autofahrer erfasst und getötet wurden.

"Vier Pfoten"-Gründer und -Präsident Heli Dungler ist tot

Wien/Pretoria - Die Tierschutzorganisation "Vier Pfoten" trauert um ihren Gründer und Präsidenten: Heli Dungler ist am Sonntag plötzlich und unerwartet im Alter von 56 Jahren verstorben. Er war gerade in Südafrika unterwegs. "Sein Tod ist ein schwerer Schlag für uns und erfüllt uns mit großem Schmerz", so Vorstandsmitglied Josef Pfabigan am Montag. Dungler hatte sich jahrzehntelang weltweit für höhere Tierschutzstandards eingesetzt. Bundespräsident Alexander Van der Bellen zeigte sich vom Tod Dunglers tief betroffen.

