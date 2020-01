Bierlein verabschiedet sich als Kanzlerin

Wien - Die scheidende Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein hat sich einen Tag vor der Angelobung der neuen Regierung von den Österreichern in einem auf den sozialen Kanälen des Kanzleramts verbreiteten Video verabschiedet. Der neuen türkis-grünen Regierung wünschte Bierlein, "in unser aller Interesse viel Erfolg bei der Bewältigung der gegenwärtigen und zukünftigen Aufgaben". Bierlein appellierte an die Bürger, "die demokratischen Errungenschaften nie als selbstverständlich anzusehen" und warb für Respekt untereinander.

Cyberangriff auf Außenministerium noch nicht vorbei

Wien - Der Cyberangriff auf die IT-Systeme des Außenministeriums war auch am Dreikönigstag noch nicht vorbei. Die Attacken laufen weiter, ebenso die technischen Gegenmaßnahmen, in die auch Spezialisten des Innenministeriums eingebunden sind, sagte Außenamtssprecher Peter Guschelbauer am Montag auf Anfrage der APA. Die Dauer sei weiterhin nicht abschätzbar. Aufgrund der Schwere und der Art des Angriffs liege die Vermutung nahe, dass ein "staatlicher Akteur" dahinter stecke.

Vergeltungsdrohungen bei Trauerfeier für iranischen General

Washington - In Teheran haben sich am Montag Hunderttausende Menschen dem Trauerzug für den durch eine US-Drohne getöteten General Qassem Soleimani angeschlossen. Soleimani war für viele Iraner ein Nationalheld, in der Führung der Islamischen Republik rangierte er gleich hinter dem geistlichen und staatlichen Oberhaupt Ayatollah Ali Khamenei. Die Menge im Trauerzug skandierte "Tod Amerika". Die EU-Außenminister kündigten für Freitag ein Sondertreffen an.

NGO Lifeline attackiert Kurz wegen Aussagen zu Seerettung

Wien/Rom - Die deutsche NGO Lifeline kritisiert Aussagen des ÖVP-Obmannes und künftigen Bundeskanzlers Sebastian Kurz (ÖVP) im Gespräch mit der "Bild am Sonntag" in punkto Migrantenrettung. "Ist das nicht eher beunruhigend, dass in Europa Ideen, die noch vor einigen Jahren als rechtsradikal gegolten haben, offenbar jetzt normal sind?", twitterte die NGO, die Kurz zudem als "Baby-Hitler" bezeichnet. Kurz hatte betont, dass NGOs manchmal, ohne es zu wollen, Schlepper unterstützen würden.

Nach Unfall in Südtirol - Frau erlag im Spital ihren Verletzungen

Luttach - Nach dem schweren Verkehrsunfall in Luttach in Südtirol ist am Montagnachmittag eine weitere in das Unglück involvierte Frau gestorben. Sie hatte sich nach dem Unfall in lebensgefährlichem Zustand befunden und erlag in der Innsbrucker Klinik ihren Verletzungen, so der Südtiroler Sanitätsbetrieb. Damit kamen bei dem Unfall sieben Personen ums Leben, eine weitere ist in sehr kritischem Zustand.

Rückbau des Schweizer AKW Mühleberg hat begonnen

Mühleberg - Rund zwei Wochen nach der endgültigen Abschaltung des Schweizer AKW Mühleberg hat die Betreiberin BKW am Montag die Rückbau- und Entsorgungsarbeiten gestartet. Sie dauern insgesamt 15 Jahre. Der anspruchsvolle Rückbau findet in mehreren Etappen statt - von innen nach außen, wie die BKW die Stilllegung auf ihrer Webseite beschreibt.

Skifahrer ließ in Tirol Elfjährigen nach Kollision liegen

Hippach - Ein unbekannter Skifahrer hat am Montag im Skigebiet Horberg in Hippach (Bez. Schwaz) einen Elfjährigen nach einem Zusammenstoß verletzt auf der Piste liegen gelassen. Laut Polizei setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um den Buben zu kümmern oder seine Daten zu hinterlassen. Der Elfjährige aus Deutschland wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Schwaz eingeliefert.

