Bundespräsident gelobt erste türkis-grüne Bundesregierung an

Wien - Genau 100 Tage nach der Nationalratswahl nimmt die erste türkis-grüne Bundesregierung Österreichs am Dienstag ihre Arbeit auf. Bundespräsident Alexander Van der Bellen gelobt in der Hofburg das Kabinett Kurz II mit insgesamt 14 Ministern und zwei Staatssekretären an. Im Anschluss daran übernehmen die neuen Regierungsmitglieder von der Übergangsregierung ihre Ressorts. Den ersten Ministerrat wird die neue Regierung am Mittwoch abhalten.

Verwirrung um Pläne zu Rückzug von US-Truppen aus dem Irak

Bagdad/Washington - Verwirrung hat am Montagabend über Berichte zu einem geplanten Rückzug von US-Truppen aus dem Irak geherrscht. Das US-Verteidigungsministerium dementierte entsprechende Meldungen. Es gebe keine Entscheidung für einen Abzug aus dem Irak, wurde Verteidigungsminister Mark Esper nach Angaben des Pentagon zitiert. Das irakische Parlament hatte am Sonntag für einen Abzug der rund 5.000 im Land stationierten US-Soldaten gestimmt.

Britisches Parlament beschäftigt sich erneut mit dem Brexit

London - Das britische Parlament nimmt am Dienstag seine Beratungen über den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union wieder auf. Der Beginn der Parlamentsdebatte ist für 15.30 Uhr (MEZ) angekündigt. Am 20. Dezember votierte das Parlament mit 358 gegen 234 Stimmen für das von Premierminister Boris Johnson ausgehandelte Brexit-Abkommen. Der Brexit soll zum 31. Jänner vollzogen werden.

Neue Verhandlungen über Pensionsreform in Frankreich

Paris - Nach mehr als einmonatigen Streiks und Protesten gegen die Pensionsreform in Frankreich unternimmt die Regierung am Dienstag einen neuen Anlauf für einen Kompromiss. Premierminister Edouard Philippe hat Gewerkschaften und Arbeitgeber zu einer neuen Verhandlungsrunde eingeladen. Zuvor hatte sich eine mögliche Annäherung abgezeichnet. Die Regierung begrüßte einen Vorschlag der größten Gewerkschaft CFDT, eine Konferenz zur Finanzierung des Pensionssystems einzuberufen.

Anschlag auf "Charlie Hebdo" jährt sich zum fünften Mal

Paris - Der Anschlag auf die französische Satirezeitung "Charlie Hebdo" jährt sich am Dienstag zum fünften Mal. Das Blatt erscheint dazu in einer Sonderausgabe. Erstmals seit dem Attentat treten zudem mehrere Redaktionsmitglieder live im französischen Fernsehen und im Radio auf. Zwei schwer bewaffnete Islamisten hatten am 7. Jänner 2015 die Pariser Räume von "Charlie Hebdo" gestürmt und zwölf Menschen getötet, darunter einige der bekanntesten Karikaturisten Frankreichs.

Trump empfängt griechischen Regierungschef Mitsotakis

Washington - Inmitten wachsender Spannungen mit der Türkei wird der griechische Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis am Dienstag in Washington von US-Präsident Donald Trump empfangen. Es ist der erste Besuch des konservativen Ministerpräsidenten im Weißen Haus seit seinem Wahlsieg vor sechs Monaten. Mitsotakis dürfte Griechenland als verlässlichen Partner der USA im Mittelmeerraum anpreisen - und um US-Investitionen werben.

Weinstein in Los Angeles zweier Sexualverbrechen beschuldigt

New York/Hollywood - Der frühere US-Filmproduzent Harvey Weinstein ist jetzt auch in Los Angeles wegen mutmaßlicher Sexualverbrechen formal beschuldigt worden. Der 67-Jährige soll im Februar 2013 eine Frau vergewaltigt und nur einen Tag später eine andere Frau sexuell attackiert haben. Just am Montag hatte in New York in zwei anderen Fällen ein Prozess gegen den einstigen Hollywood-Mogul begonnen.

