Präsident Trump will sich zu Nahost-Krise äußern

Washington - Nach den iranischen Vergeltungsanschlägen auf US-Ziele im Irak will sich US-Präsident Donald Trump am Mittwochnachmittag zu der äußerst angespannten Situation äußern. Ursprünglich war das Statement für 17.00 Uhr geplant. Aus Rache für die gezielte Tötung des hochrangigen iranischen General Qassem Soleimani hat der Iran von den USA angeführte internationale Truppen im Irak angegriffen und damit die Furcht vor einem Krieg in Nahost angefacht. Die internationale Gemeinschaft rief zum Dialog und zur Deeskalation auf.

Getöteter iranischer General Soleimani beigesetzt

Kerman - Der bei einem US-Raketenangriff getötete iranische General Qassem Soleimani ist am Mittwoch in seinem Geburtsort Kerman im Südosten des Landes beigesetzt werden. Die Beisetzung sei wegen des Massenandrangs um einen Tag verschoben worden. Soleimani, der im Iran nun als Märtyrer verehrt wird, war in der Nacht zum Freitag in der irakischen Hauptstadt Bagdad von US-Drohnen getötet worden.

Flugzeugabsturz im Iran: Ukraine zog Erklärung zurück

Dubai/Teheran - Nach dem Flugzeugabsturz einer ukrainischen Passagiermaschine im Iran mit 176 Toten distanziert sich die Ukraine von ihrer anfänglichen Erklärung zur Absturzursache, einem Triebwerksdefekt. Die ukrainische Botschaft im Iran zog am Mittwoch eine erste Stellungnahme dazu zurück und veröffentlichte eine zweite. Darin hieß es, die Ursachen des Absturzes seien nicht ermittelt. Iranische Experten der Luftfahrtbehörde untersuchen inzwischen die zwei Black Boxes der Passagiermaschine.

Libyen: Türkei und Russland fordern Waffenruhe ab Sonntag

Istanbul - Die Türkei und Russland haben am Mittwoch zu einer Waffenruhe im nordafrikanischen Krisenstaat Libyen aufgerufen. Die Feuerpause solle um Mitternacht in der Nacht auf Sonntag in Kraft treten, sagte der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu. Darauf hätten sich der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan und Kreml-Chef Wladimir Putin bei ihrem Treffen in Istanbul verständigt.

Vilimsky und Hafenecker treten als FPÖ-Generalsekretäre ab

Wien/Leoben - Harald Vilimsky und Christian Hafenecker haben ihre Funktionen als Generalsekretäre der FPÖ zurückgelegt. Es handle sich um einen freiwilligen Rückzug sagte Hafenecker am Mittwoch am Rande der Parteiklausur in Leoben zur APA. Es sei an der Zeit, an eine jüngere Person zu übergeben. Auch Vilimsky betonte, dass sein Rückzug auf eigenen Wunsch erfolge. Vilimsky will seine Funktion als FPÖ-Delegationsleiter im EU-Parlament behalten, Hafenecker will weiterhin stellvertretender Landesobmann der FPÖ NÖ bleiben. Wer den beiden nachfolgt, ist noch unklar.

Erster Ministerrat ohne viel Inszenierung absolviert

Wien - Die neue Regierung hat ihren ersten Ministerrat unaufgeregt und ohne viel Inszenierung über die Bühne gebracht. Neu war, dass nach der Regierungssitzung nicht der Kanzler vor die Medien trat. Stattdessen berichteten die Regierungskoordinatoren Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) über die türkis-grünen Budgetpläne. Die Regierung werde "sofort mit der Arbeit für Österreich starten" und das Budget 2020 vorbereiten, so Blümel. Als Ziele nannte er etwa, keine neuen Schulden zu machen und Gestaltungsspielräume zu schaffen.

Mann in Linz von Straßenbahn erfasst: lebensgefährlich verletzt

Linz - Ein 65-Jähriger ist Mittwochnachmittag am Linzer Hauptplatz von einer Straßenbahn erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann ging plötzlich vom Wartehäuschen über die Gleise, als die Straßenbahn um 13.45 Uhr gerade in die Haltestelle einfuhr. Der Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erwischte den Fußgänger frontal, berichtete die Landespolizeidirektion Oberösterreich. Der 65-Jährige wurde etwa zehn Meter weit weggeschleudert und blieb vor der Straßenbahn auf den Gleisen liegen. Er wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Kepler Uniklinikum eingeliefert.

