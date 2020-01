USA rechtfertigen Soleimani-Tötung als Selbstverteidigung

New York - Die USA haben bei den Vereinten Nationen die Tötung des iranischen Generals Qassem Soleimani als Akt der Selbstverteidigung gemäß der UNO-Charta gerechtfertigt. Zudem kündigten die Vereinigten Staaten in einem Brief an den UNO-Sicherheitsrat am Mittwoch an, notfalls weitere Maßnahmen zu ergreifen, um ihre Bürger und Interessen in der Nahost-Region zu schützen. Die US-Regierung zeigte sich zugleich aber offen für Gespräche mit dem Iran. Der Iran rechtfertigte seine Raketenangriffe im Irak ebenfalls in einem Brief an den UNO-Sicherheitsrat mit Verweis auf Artikel 51.

Ukrainische Maschine brannte vor Absturz im Iran

Teheran - Das im Iran abgestürzte ukrainische Passagierflugzeug hat unmittelbar vor dem Unglück gebrannt. Das geht aus einem vorläufigen Bericht der iranischen Luftverkehrsbehörde hervor, der am Donnerstag veröffentlicht wurde. Darin wird auf entsprechende Aussagen von Augenzeugen am Boden verwiesen. Dem Bericht der iranischen Ermittler zufolge hatte die Maschine vor dem Absturz ein technisches Problem. Bei dem Absturz der Boeing 737 der Ukraine International Airlines am Mittwoch kamen alle 176 Insassen ums Leben.

Raab verteidigt Zadic gegen Hetze

Wien - Integrations- und Frauenministerin Susanne Raab (ÖVP) tritt der Hetzkampagne gegen die neue Justizministerin Alma Zadic (Grüne) entgegen. In einer schriftlichen Stellungnahme, die der APA vorliegt, erklärt sie, "dass Hass im Netz und im Speziellen Hass gegen Frauen, die in Österreich gut integriert sind und sich für ein harmonisches Zusammenleben einsetzen, absolut keinen Platz hat". Die Justizministerin war in den vergangenen Tagen im Online-Bereich Opfer wüster Beschimpfungen vor allem wegen ihrer bosnischen Herkunft. Sogar Morddrohungen wurden geäußert.

Europaministerin Edtstadler zu Antrittsbesuch in Paris

Wien - Zwei Tage nach Angelobung der türkis-grünen Bundesregierung absolviert die neue Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) ihren Antrittsbesuch im EU-Ausland. Edtstadler besucht am Donnerstag die französische Europa-Ministerin Am�lie de Montchalin in Paris. Themen sind unter anderem die großen EU-Baustellen Erweiterung und Finanzplanung. Am Sonntag wird Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen und EU-Ratspräsident Charles Michel in Brüssel besuchen.

Australien meldet für 2019 Wärmerekord

Canberra - Nie ist es im derzeit von verheerenden Buschfeuern geplagten Australien wärmer und trockener gewesen als im vergangenen Jahr. "2019 war das wärmste Jahr in Australien seit Beginn der Aufzeichnungen mit einer nationalen Durchschnittstemperatur, die 1,52 Grad über dem langjährigen Mittel lag", teilte das Amt für Wetterkunde in seinem jährlichen Klimabericht am Donnerstag mit. Bisher habe der Rekord bei 1,33 Grad über dem Durchschnitt gelegen, aufgestellt im Jahr 2013. Dabei reicht der Vergleichszeitraum bis 1910 zurück.

Kritik an Rückzugsplänen von Harry und Meghan

London - Der britische Prinz Harry und Herzogin Meghan müssen für ihre Entscheidung, sich weitgehend von ihren royalen Verpflichtungen zurückzuziehen, viel Kritik einstecken. Sie gaben am Mittwochabend ihren Entschluss auf ihrem offiziellen Instagram Account bekannt. Harry (35) und Meghan (38) hatten nach dpa-Informationen aber zuvor nicht alle Royals über ihren Plan unterrichtet. Das soll zu Enttäuschung und Verärgerung in der Firma - wie sich die Königsfamilie selbst nennt - geführt haben.

Zwei Arbeiter nach Zugsunglück auf Koralm-Baustelle schwer verletzt

St. Paul/Lavanttal - Bei einem Zugsunfall auf der Baustelle des Koralmtunnels auf Kärntner Seite sind Donnerstagfrüh zwei Arbeiter schwer verletzt worden. Wie ÖBB-Sprecherin Rosanna Zernatto-Peschel auf APA-Anfrage sagte, war ein Versorgungszug, der Arbeiter in den Tunnel brachte, gegen eine Hebebühne neben den Gleisen geprallt. Die beiden Arbeiter auf der Hebebühne stürzten zu Boden, sie wurden schwer verletzt.

Neues Virus hinter Lungenkrankheit in China

Peking/Genf - Die Ausbreitung einer zuvor unbekannten Lungenkrankheit in der zentralchinesischen Metropole Wuhan geht wahrscheinlich auf ein neuartiges Coronavirus zurück. Chinesische Experten hätten die Gensequenz des Erregers entziffert, teilte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) am Donnerstag in Peking mit. Demnach stecken sich Menschen nicht allzu leicht gegenseitig mit dem Erreger an. Bisher ist die Infektion bei 59 Menschen bestätigt, von denen acht als geheilt wieder das Krankenhaus verlassen haben.

