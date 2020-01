Hoffnung auf Entschärfung der Krise zwischen USA und Iran

Washington/Teheran - Entspannungssignale im Konflikt zwischen den USA und dem Iran nähren Hoffnungen auf eine Beruhigung der Lage. Die Europäer machten sich am Donnerstag für neue diplomatische Bemühungen auf Basis des 2015 vereinbarten internationalen Atomabkommens stark. Dazu telefonierte EU-Ratspräsident Charles Michel mit dem iranischen Präsidenten Hassan Rouhani. US-Präsident Donald Trump kündigte in einer Rede zwar weitere Sanktionen an, verzichtete aber auf die Androhung eines militärischen Gegenschlags.

Frankreich begrüßt "fortschrittliche" türkis-grüne Regierung

Paris/Wien - Frankreich hat der neuen türkis-grünen Bundesregierung Rosen gestreut. Der erste Antrittsbesuch von Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) in Paris sei "ein starkes Signal", sagte die französische Europaministerin Amelie de Montchalin am Donnerstag. Nach einer Phase einer früheren österreichischen (ÖVP-FPÖ-) Regierung mit den "extremen Rechten", die komplizierter gewesen sei, habe Österreich nun eine neue "fortschrittliche, pro-europäische Regierung", sagte De Montchalin. Edtstadler betonte, sie suche den Kontakt zu allen EU-Mitgliedstaaten, Frankreich sei allerdings "ein ganz wesentlicher Player" in der EU.

Drei Wiener Bezirksräte der FPÖ wechseln zur DAÖ

Wien - Zuwachs für die "Allianz für Österreich": Nach der jüngst erfolgten Gründung durch drei ehemalige Wiener FPÖ-Gemeinderäte haben sich nun auch drei bisher freiheitliche Bezirksräte in Favoriten der neuen Partei zugewandt. Das teilte die DAÖ am Donnerstag mit. Damit schrumpft der blaue Bezirksklub von bis dato 24 auf nunmehr 21 Abgeordnete.

Abschaffung der neuen Hacklerregelung stößt auf Widerstand

Wien - Überlegungen zur Abschaffung der neuen Hacklerregelung im Pensionsbereich erhalten Gegenwind. SPÖ und FPÖ traten am Donnerstag vehement dafür ein, dass man weiter nach 45 Arbeitsjahren mit 62 abschlagsfrei in den Ruhestand treten können soll. Der zuständige Sozialminister Rudolf Anschober (Grüne) legt sich indes nicht fest. Im September war die Regelung vom Nationalrat abgesegnet worden, initiiert von SPÖ und FPÖ, letztlich widerwillig unterstützt von der ÖVP.

AUA fliegt am Freitag wieder nach Erbil

Schwechat/Frankfurt - Die AUA fliegt am Freitag wieder ins irakische Erbil. Die AUA-Mutter Lufthansa soll kommende Woche die Erbil-Flüge wieder aufnehmen, teilte die AUA auf APA-Anfrage mit. Die Flüge nach Teheran, die die AUA nicht gestoppt hatte, hat Lufthansa bereits am Donnerstag wieder aufgenommen. Für Überflüge bleibt aber der Luftraum über dem Irak und dem Iran vorerst gesperrt. Infolge der angespannten geopolitischen Situation zwischen den USA, dem Irak und dem Iran hatten zuletzt zahlreiche Fluglinien ihre Überflüge über die beiden Länder ausgesetzt.

In Türkei festgesetzte Wienerin Lacin darf ausreisen

Wien/Tunceli - Die Wiener Pädagogin Mülkiye Lacin darf aus der Türkei ausreisen, wie David Lang, Mitglied des Solidaritätskomitees "Free Mülkiye", der APA am Donnerstag mitteilte. Die kurdischstämmige Österreicherin saß seit sechs Monaten in der Türkei fest. Grund war der Vorwurf der türkischen Behörden der Propaganda für eine "terroristische Organisation".

Tausende protestieren in Frankreich gegen Pensionsreform

Paris - In ganz Frankreich haben sich nach fünf Wochen Dauerstreiks erneut Tausende Menschen zum Protest gegen die Pensionsreform versammelt. Demonstranten gingen am Donnerstagmittag etwa in der Hauptstadt Paris, in Nantes, Toulouse, Bordeaux und Marseille auf die Straße. Es ist der vierte Massenprotest, zu dem Gewerkschaften ihre Anhänger aufgerufen haben. Der Rekordstreik bei der französischen Staatsbahn lähmt das Land nun bereits seit 36 Tagen.

(Schluss) tpo