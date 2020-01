US-Vertreter: Iran schoss Boeing wahrscheinlich ab

Washington/Teheran/Kiew - US-Regierungsvertreter glauben, dass eine Rakete der iranischen Luftabwehr zum Absturz einer ukrainischen Passagiermaschine mit 176 Toten am Mittwoch geführt hat. US-Offizielle sagten am Donnerstag, die Boeing 737-800 sei sehr wahrscheinlich von der iranischen Luftwaffe aus Versehen abgeschossen worden. US-Satelliten hätten kurz vor dem Absturz den Abschuss zweier Raketen und danach Hinweise auf eine Explosion registriert. Der Iran wies die US-Berichte umgehend zurück. Teheran hatte von einem technischen Defekt an der Maschine gesprochen.

Hoffnung auf Entschärfung der Krise zwischen USA und Iran

Washington/Teheran - Entspannungssignale im Konflikt zwischen den USA und dem Iran nähren Hoffnungen auf eine Beruhigung der Lage. Die Europäer machten sich am Donnerstag für neue diplomatische Bemühungen auf Basis des 2015 vereinbarten internationalen Atomabkommens stark. Dazu telefonierte EU-Ratspräsident Charles Michel mit dem iranischen Präsidenten Hassan Rouhani. US-Präsident Donald Trump kündigte in einer Rede zwar weitere Sanktionen an, verzichtete aber auf die Androhung eines militärischen Gegenschlags.

Britisches Unterhaus stimmt für Brexit-Gesetz

London - Mehr als drei Jahre nach dem Brexit-Referendum hat das Londoner Unterhaus den mit Brüssel ausgehandelten Vertrag für den EU-Ausstieg gebilligt. 330 Abgeordnete votierten am Donnerstag für die Gesetzesvorlage, 231 dagegen. Bevor das Gesetz in Kraft treten kann, muss der Entwurf auch noch mehrere Stufen im Oberhaus durchlaufen. Es wird erwartet, dass das Gesetz rechtzeitig für den geplanten Austrittstermin am 31. Jänner in Kraft treten kann.

Kogler musste nicht zur Koalition mit Kurz überredet werden

Wien - Grünenchef Werner Kogler, seit wenigen Tagen Vizekanzler, sieht die Vorteile der Koalition mit der ÖVP vor allem in der größeren Möglichkeit zum Gestalten. Leuchttürme will er im Klimaschutzbereich aufstellen, sei es mit einer ökologischen Steuerreform oder mit der CO2-Bepreisung, erklärte Kogler am Donnerstag. Über den Tisch haben sich die Grünen seiner Ansicht nach nicht ziehen lassen. Angesichts der Angriffe auf Justizministerin Alma Zadic forderte Kogler Solidarität über alle Parteigrenzen hinweg ein, "ich nehme sie aber ausreichend wahr".

Grüne liegen in Umfrage mit SPÖ gleichauf

Wien - Die Regierungsparteien ÖVP und Grüne profitieren in einer Research Affairs Institut-Umfrage für die Tageszeitung "Österreich" vom Start ihrer Zusammenarbeit. Während die ÖVP aktuell auf 39 Prozent kommen würde, könnten die Grünen (17 Prozent) mit der SPÖ - die weiter zurückfiele - gleichziehen. Auch die FPÖ rutscht in der Umfrage weiter ab. Wäre bereits am kommenden Sonntag Neuwahl, kämen die Freiheitlichen nur noch auf zwölf Prozent. NEOS würden mit neun Prozent leicht zulegen. DAÖ könnte derzeit drei Prozent der Stimmen rechnen.

In Türkei festgesetzte Wienerin Lacin darf ausreisen

Wien/Tunceli - Die Wiener Pädagogin Mülkiye Lacin darf aus der Türkei ausreisen, wie David Lang, Mitglied des Solidaritätskomitees "Free Mülkiye", der APA am Donnerstag mitteilte. Die kurdischstämmige Österreicherin saß seit sechs Monaten in der Türkei fest. Grund war der Vorwurf der türkischen Behörden der Propaganda für eine "terroristische Organisation".

Neue Proteste gegen Pensionsreform in Frankreich

Paris - Vor neuen Verhandlungen über die Pensionsreform in Frankreich sind erneut Zehntausende Menschen gegen die Pläne von Präsident Emmanuel Macron auf die Straße gegangen. Der Vorsitzende des Gewerkschaftsbundes CGT, Philippe Martinez, warf der Regierung am Donnerstag eine "provokante Haltung" vor. Die "Pension mit 60" forderten Pariser Demonstranten statt der geplanten Erhöhung des Pensionsalters von 62 auf 64 Jahre. Auch in anderen Großstädten wie Marseille, Bordeaux, Toulouse und Rennes gab es Kundgebungen.

Paar aus OÖ bei Verkehrsunfall auf Kuba tödlich verunglückt

Freistadt - Ein Paar aus dem Mühlviertel ist am Samstag auf Kuba tödlich verunglückt. Das berichtete das "Oö. Volksblatt" Donnerstagabend online. Das Außenministerium bestätigte, dass zwei Oberösterreicher ums Leben gekommen sind. Die Botschaft sei in Kontakt mit den Angehörigen. Laut dem "Volksblatt"-Artikel sei das Paar bei einem Taxiunfall gestorben, der insgesamt sechs Tote gefordert habe. Bei dem Paar soll es sich um eine 54-jährige Lehrerin und einen 58-Jährigen handeln.

