Kanzler Kurz sieht neues Kapitel aufgeschlagen

Wien - Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat in seiner Regierungserklärung vor dem Nationalrat ein weiteres Mal betont, dass ein neues Kapitel in Österreich aufgeschlagen werde. Sein Team werde dafür arbeiten, dass die Menschen in Sicherheit leben, ihre Talente frei entfalten und mit sozialem Netz leben können. Zudem gehe es um einen respektvollen Umgang mit der Umwelt. Von der Opposition wurde die neue Regierung moderat im Ton, aber durchaus kritisch empfangen.

Kultusamt wandert ins Integrations- und Frauenministerium

Wien - Angelegenheiten der in Österreich anerkannten Kirchen und Religionsgemeinschaften sind unter Türkis-Grün weiter Aufgabe des Bundeskanzleramts. Künftig wird sich Integrations- und Frauenministerin Susanne Raab (ÖVP) darum kümmern, wie "Kathpress" am Freitag berichtete. Damit wandert auch das Kultusamt, das laut Regierungsprogramm gestärkt werden soll, unter das Dach ihres Ressorts. Das Kultusamt ist seit 2014 beim Bundeskanzleramt angesiedelt. Vollzogen wird der Wechsel mit einer diesbezüglichen Entschließung des Bundespräsidenten.

Iran: Untersuchung der Absturzursache hat begonnen

Teheran - Die Ermittlung der Ursache des Absturzes einer ukrainischen Passagiermaschine bei Teheran hat begonnen. Iranische und ukrainische Experten hätten ihre Arbeit in einem Labor am Flughafen Mehrabad in der Hauptstadt Teheran aufgenommen, gab der Leiter der iranischen Luftfahrtbehörde, Ali Abedsadeh, am Freitag im iranischen Fernsehen bekannt. Westliche Länder hatten zuletzt von sich verdichtenden Hinweisen auf einen versehentlichen Raketenbeschuss durch den Iran als Ursache berichtet.

Doskozil kritisiert "thematisch passive" Bundes-SPÖ

Wien - Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ), der am 26. Jänner die Landtagswahl zu schlagen hat, übt in Interviews Kritik an der Bundespartei. "Die Rolle der Bundes-SPÖ ist stark zu hinterfragen", sagte er zu "Heute". "Weshalb ist man thematisch so passiv? Die Österreicher müssen ja das Gefühl haben, dass sich die SPÖ nur mit einem beschäftigt - mit sich selbst." Die SPÖ habe verlernt zu vermitteln, wofür sie steht, kritisierte der Landeshauptmann.

DAÖ holt Ex-FPÖ-Chef Strache vorerst als "Gastredner"

Wien - Der frühere FPÖ-Chef und Vizekanzler Heinz-Christian Strache kehrt auf die politische Bühne zurück - vorerst als "Gastredner". Als solcher wird er am 23. Jänner beim ersten Neujahrstreffen der neuen Partei "Die Allianz für Österreich" (DAÖ) auftreten. Das haben Obmann Karl Baron und Sprecher Gernot Rumpold am Freitag angekündigt. Strache werde wie der "Phönix aus der Asche" zurückkehren, zeigte sich Rumpold überzeugt. In Sachen Spitzenkandidatur laufen demnach derzeit Gespräche.

Buschbrände in Australien wüten weiter

Canberra - In Australien kämpfen die Feuerwehrleute weiter bis zur Erschöpfung gegen die Buschbrände. Durch eine erneute Hitzewelle und starken Wind drohen die ohnehin verheerenden Feuer noch einmal angefacht zu werden. Premierminister Scott Morrison sagte am Freitag: "Wir sind weit entfernt vom Ende der Krise und dieser Katastrophe." Vorhergesagt wurden für Freitag Höchsttemperaturen von 40 Grad und mehr, dazu wurde Wind mit Geschwindigkeiten von 90 Stundenkilometern erwartet.

Spektakuläre Explosion am Popocatepetl in Mexiko

Mexiko-Stadt - Der Popocatepetl in Mexiko hat mit einer gewaltigen Explosion für Aufsehen gesorgt. Der Vulkan etwa 85 Kilometer südöstlich der mexikanischen Hauptstadt Mexiko-Stadt rumort zwar öfter, doch die Heftigkeit der aktuellen Explosion überraschte die Bevölkerung in den umliegenden Orten, wie das Nachrichtenportal Infobae berichtete. Nach dem Ausbruch um 06.33 Uhr Ortszeit sei eine bis zu drei Kilometer hohe Aschesäule in den Himmel gestiegen, hieß es.

Betrunkene fuhren mit Auto auf Wiener Polizisten los

Wien - Zwei Betrunkene sind in der Nacht auf Freitag mit einem Auto in Wien-Simmering auf Polizisten losgefahren. Die Beamten konnten sich nur durch Sprünge zur Seite in Sicherheit bringen. Zuvor hatten die Wiener aus Simmering bzw. Meidling drei Streifenwägen mit einem Füllschaum ruiniert. Der 34-jährige Lenker und der 29-jährige Beifahrer entkamen zunächst, ihre Identität ist aber bekannt.

