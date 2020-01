Neue Regierung jetzt auch im Parlament angekommen

Wien - Jetzt ist der Regierungsbildungsprozess quasi komplett. Nach Präsentation des Regierungsprogramms und Angelobung kam am Freitag als dritter und letzter bedeutender Schritt die Regierungserklärung vor dem Nationalrat. Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) erneuerte dabei zunächst sein Bekenntnis, dass man "aus beiden Welten das Beste zusammengefasst" habe. Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) würdigte das Regierungsabkommen als guten Pakt, den zwei weltanschaulich sehr unterschiedliche Parteien zusammengebracht hätten. Von der Opposition wurde das türkis-grüne Kabinett freilich nicht gerade begeistert empfangen.

Iran: Untersuchung der Absturzursache hat begonnen

Teheran - Zwei Tage nach dem Absturz eines ukrainischen Passagierflugzeugs im Iran heizt der Streit über die Unglücksursache die Spannungen in der Region zusätzlich an. Führende westliche Staaten gehen mittlerweile von einem versehentlichen Raketenabschuss durch die iranische Luftabwehr aus. Die Regierung in Teheran wies diese Darstellung zurück und sprach von "psychologischer Kriegsführung" gegen ihr Land. Aufklärung soll die Auswertung der Flugschreiber bringen, die am Freitag geöffnet werden sollten.

Pensionen: Frankreichs Premier empfing Gewerkschaften

Paris - Frankreichs Premier �douard Philippe hat Gewerkschaftsvertreter empfangen, um eine Lösung im Streit um die Pensionsreform zu finden und die wochenlangen Streiks zu beenden. Philippe führte Freitagfrüh Einzelgespräche mit den Sozialpartnern. Bereits seit fünf Wochen halten in Frankreich die Streiks gegen das Reformprojekt der Regierung an. Im Pariser Justizpalast protestierten unterdessen Anwälte gegen die Reform, wie der Sender Franceinfo berichtete.

"Sea-Watch 3" rettete insgesamt 120 Menschen

Rom - Die Zahl der im Mittelmeer geretteten Migranten an Bord des NGO-Schiffes "Sea-Watch 3" ist am Freitag auf rund 120 gestiegen. Freitagfrüh rettete das Schiff 42 Menschen aus einem Boot in der maltesischen Rettungszone, wie die deutsche Hilfsorganisation Sea-Watch via Twitter mitteilte. Die maltesischen Behörden hätten sich geweigert, eine Rettungsaktion einzuleiten, kritisierte die NGO. Unterdessen traf ein Schiff mit rund 100 Migranten auf Lampedusa ein, wie die italienische Küstenwache meldete.

Wien wuchs 2019 moderat - Starkes Plus bei Über-80-Jährigen

Wien - Zum Jahreswechsel haben in Wien 1,91 Millionen Menschen gelebt. Das weisen vorläufige Daten der Statistikbehörde (MA 23) aus. Damit ist die Hauptstadt im Vergleich zum Vorjahr moderat - nämlich um 0,7 Prozent - gewachsen. Deutlich nach oben schnellte allerdings die Anzahl der Hochbetagten. Das liegt am sogenannten "Anschluss-Babyboom". Der Durchschnitts-Wiener war Ende des Vorjahres etwa 41 Jahre alt. Wien ist damit weiterhin mit Abstand das jüngste Bundesland Österreichs. Die Frauen hatten mit 51,2 Prozent auch diesmal einen leichten Überhang.

Busfahrer in Belgien fuhr nach Messerattacke noch weiter

Antwerpen - Nachdem ein Unbekannter ihn mit zehn Messerstichen schwer verletzt hat, hat ein Linienbusfahrer in Belgien seine Fahrt noch eine Stunde lang fortgesetzt. Wie die Staatsanwaltschaft in Antwerpen am Freitag mitteilte, hatte der 58-Jährige am Donnerstag in Kontich bei offener Bustür eine Zigarettenpause hinter dem Steuer gemacht, als ein unbekannter Mann hereinstürmte und ihn angriff. Der Busfahrer wurde den Angaben zufolge zehn Mal getroffen, vor allem im Halsbereich und am Oberkörper.

Buschbrände - Feuer, Demos und wieder Alarm in Australien

Canberra - Rette sich, wer kann: Im Südosten Australiens haben 240.000 Menschen wegen der Brände per Handy einen Notfall-Alarm erhalten. Nach bis zu 40 Grad Hitze wurde teils starker Wind erwartet, was die Lage verschärfen könnte. In fünf der sechs Bundesstaaten tobten immer noch Hunderte Feuer. "Wir sind weit entfernt vom Ende der Krise und dieser Katastrophe", sagte Premierminister Scott Morrison. Aus Protest gegen die Politik des konservativen Premiers kamen am Freitag landesweit Zehntausende zu Protesten zusammen.

Wiener Börse tendiert mit Zugewinnen

Wien - Die Wiener Börse hat am Freitag im Verlauf mit Gewinnen tendiert. Der ATX stieg um 0,25 Prozent auf 3.211,35 Punkte. US-Arbeitsmarktdaten setzten am frühen Nachmittag keine maßgeblichen Impulse. Vielmehr sorgten Analystenstimmen für Bewegung unter den Einzelwerten: So gaben Schoeller-Bleckmann 1,0 Prozent ab. Die Titel der voestalpine verloren 1,5 Prozent. Wertpapierexperten hatten beide Aktien abgestuft.

