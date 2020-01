Iran: Flugzeug durch "menschliches Versagen" abgeschossen

Teheran - Der Iran hat den versehentlichen Abschuss des ukrainischen Passagierflugzeugs eingeräumt. Die am Mittwochfrüh abgestürzte Maschine mit 176 Passagieren an Bord sei nahe an ein sensibles Militärgelände herangeflogen und für ein "feindliches Flugzeug" gehalten worden. Es habe sich um "menschliches Versagen" gehandelt, teilte die iranische Armee im Staatsfernsehen am Samstag mit. Die Verantwortlichen sollen zur Rechenschaft gezogen werden, hieß es.

Staatsmedien: Omans Sultan Qaboos gestorben

Maskat/Dubai - Der Sultan von Oman Qaboos bin Said ist im Alter von 79 Jahren gestorben. Das berichteten staatliche Medien in der Nacht auf Samstag. Der Monarch erlag Medienberichten zufolge am Freitag einem Krebsleiden. Im Oman wurde eine dreitägige Staatstrauer ausgerufen. Qaboos regierte die Golfmonarchie fast 50 Jahre lang. Wer sein Nachfolger wird, ist unklar. Der Monarch hat keine Kinder, keine Brüder und keinen öffentlich nominierten Nachfolger. Laut Verfassung muss die Herrscherfamilie binnen drei Tagen einen Nachfolger wählen.

Syrien-Kompromiss gefährdet UNO-Hilfe für 1,4 Millionen

New York - Nach wochenlanger Blockadehaltung Russlands hat sich der UN-Sicherheitsrat kurz vor Ablauf einer Frist auf die Offenhaltung humanitärer Hilfswege nach Syrien geeinigt - der Kompromiss könnte aber mehr als eine Million Notleidende im Nordosten des Landes von Lieferungen abschneiden. Das mächtigste UN-Gremium stimmte am Freitag (Ortszeit) für eine Resolution zum grenzübergreifenden Zugang für die Vereinten Nationen in das Bürgerkriegsland. Der verabschiedete Text fällt jedoch deutlich hinter die bisherige Regelung zurück und liegt näher an der Position Moskaus, das mit Syriens Machthaber Bashar al-Assad verbündet ist.

Präsidentschaftswahl in Taiwan begonnen

Taipeh - In Taiwan hat am Samstag die Präsidentschaftswahl begonnen. Die Wahllokale öffneten um 08.00 Uhr (Ortszeit, 01.00 Uhr MEZ) und sollten acht Stunden später schließen. Rund 19,3 Millionen Wahlberechtigte sind aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Staatschefin Tsai Ing-wen kandidiert für eine zweite Amtszeit und gilt als Favoritin. Die Unabhängigkeitsverfechterin lag in den letzten Umfragen deutlich vor ihrem Rivalen Han Kuo-yu von der oppositionellen Kuomintang-Partei. Dieser setzt sich für eine Annäherung an Peking ein, von dem sich Taiwan 1949 abgespalten hatte.

Nationalrat: Ministeriengesetz und Budgetprovisorium beschlossen

Wien - Mit türkis-grüner Mehrheit hat der Nationalrat am Freitagabend das neue Bundesministeriengesetz beschlossen - inklusive der am Freitag noch kurzfristig eingebrachten Änderungen. Bis zum Inkrafttreten der neuen Machtaufteilung könnte es aber noch etwas dauern, denn SPÖ und FPÖ stimmten dagegen und können das Gesetz mit ihrer Mehrheit im Bundesrat noch um einige Wochen verzögern.

Erster Toter durch mysteriöse neue Lungenkrankheit in China

Wuhan - Erstmals ist ein Patient an der rätselhaften neuen Lungenkrankheit gestorben, die in China ausgebrochen ist. Wie die Gesundheitskommission der zentralchinesischen Metropole Wuhan am Samstag ferner berichtete, sind sieben Patienten in einem kritischen Zustand. Insgesamt sei bei 41 Erkrankten das neuartige Coronavirus festgestellt worden, das als Auslöser gilt.

Buschbrände in Australien- Feuer vereinten sich zu "Mega-Brand"

Canberra - Die hohen Temperaturen und starker Wind machen den Feuerwehrleuten in den Brandgebieten Australiens weiter schwer zu schaffen. An den Grenzen der beiden Bundesstaaten New South Wales und Victoria vereinten sich in der Nacht zu Samstag drei Brände zu einem "Mega-Brand", der eine Fläche von mehr als 600.000 Hektar umfasste - das entspricht ungefähr der Hälfte der Fläche Tirols. Ab Samstag wurde eine Abkühlung erwartet.

Airbus überholt Boeing 2019 als weltgrößter Flugzeugbauer

Toulouse/Chicago - Der europäische Airbus-Konzern hat seinem US-Rivalen Boeing 2019 wie erwartet den Titel als weltgrößter Flugzeugbauer abgejagt. Insgesamt lieferte Airbus 863 Verkehrsflugzeuge aus und damit acht Prozent mehr als im Vorjahr, wie das Unternehmen am Freitagabend in Toulouse mitteilte. Boeing hat seine Jahreszahlen zwar noch nicht vorgelegt, kam bis Ende November aber lediglich auf 345 Maschinen. Mehr als 400 bereits fertige Exemplare des Mittelstreckenjets 737 Max kann Boeing bisher nicht an die Kunden übergeben, da für den Typ nach zwei tödlichen Abstürzen ein weltweites Flugverbot gilt.

Handball-Team startet mit Sieg in die Heim-EM

Wien - Österreichs Handball-Nationalteam der Männer hat sein Auftaktspiel bei der Heim-EM gewonnen. Nikola Bilyk und Co. besiegten am Freitag in der Wiener Stadthalle Tschechien 32:29 (13:14) und setzten sich damit zumindest vorläufig an die Tabellenspitze der Gruppe B. Ab 20.30 Uhr folgt das Match Ukraine gegen Nordmazedonien. Für das ÖHB-Team geht es am Sonntag (18.15 Uhr) gegen die Ukraine weiter.

