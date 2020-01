Iran räumt "unbeabsichtigten" Flugzeug-Abschuss ein

Dubai - Der Iran hat den versehentlichen Abschuss des ukrainischen Passagierflugzeugs eingeräumt. Die am Mittwoch abgestürzte Maschine mit 176 Passagieren an Bord sei nahe an ein sensibles Militärgelände herangeflogen und für ein "feindliches Flugzeug" gehalten worden. Es habe sich um "menschliches Versagen" gehandelt, hieß es in einer im Staatsfernsehen am Samstag verlesenen Mitteilung des Militärs. Zuvor hatte der Iran einen Abschuss der Maschine vehement bestritten. Die Ukraine forderte indes vom Iran eine Entschädigung.

FPÖ-Neujahrstreffen im Zeichen der Burgenland-Wahl

Oberwart - Unter dem Motto "Gemeinsam in die Zukunft" hat am Samstag in Oberwart das Neujahrstreffen der FPÖ begonnen. Burgenlands Dritte Landtagspräsidentin Ilse Benkö wies zu Beginn auf die bevorstehende Landtagswahl am 26. Oktober hin. Viele hätten es nicht für möglich gehalten, dass die FPÖ im Burgenland eine Koalition mit den Sozialdemokraten überleben werde: "Es ist uns gelungen", stellte Benkö fest.

Syrien-Kompromiss gefährdet UNO-Hilfe

New York - Nach wochenlanger Blockadehaltung Russlands hat sich der UNO-Sicherheitsrat kurz vor Ablauf einer Frist auf die Offenhaltung humanitärer Hilfswege nach Syrien geeinigt - der Kompromiss könnte aber mehr als eine Million Notleidende im Nordosten des Landes von Lieferungen abschneiden. Das mächtigste UNO-Gremium stimmte am Freitag für eine Resolution zum grenzübergreifenden Zugang für die Vereinten Nationen in das Bürgerkriegsland.

Oman bekommt nach Tod von Sultan neuen Herrscher

Maskat/Dubai - Der Sultan von Oman, Qaboos bin Said, ist im Alter von 79 Jahren gestorben. Zum Nachfolger wurde am Samstag sein Cousin Haitham bin Tariq-al Said ernannt, wie staatliche Medien berichteten. Er tritt die Führung des Landes in einer Zeit an, in der die Spannungen zwischen dem Iran und den USA sowie dem US-Verbündeten Saudi-Arabien erhöht sind. Unter Qaboos nahm der Oman in den vergangenen Jahrzehnten oft eine neutrale Rolle in regionalen Konflikten ein. Wie sich der Oman künftig positioniert, war zunächst nicht klar.

Schiffbruch vor griechischer Insel Paxi: 12 Migranten tot

Rom - Mindestens zwölf Migranten sind bei einem Schiffbruch vor der griechischen Insel Paxi ums Leben gekommen. An Bord des Schiffes befanden sich etwa 50 Personen, die offenbar Italien erreichen wollten, berichtete die italienische Nachrichtenagentur ANSA. Die griechische Küstenwache suche nach weiteren Vermissten.

Mann misshandelt stundenlang Freundin in Wien

Wien - Ein 40 Jahre alter Mann soll in der Nacht auf Freitag in Wien-Meidling stundenlang seine gleichaltrige Freundin misshandelt haben. Der 40-Jährigen gelang gegen 3.00 Uhr die Flucht aus der gemeinsamen Wohnung. Ein Passant fand die stark blutende Frau auf der Straße. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht, ihr Lebensgefährte festgenommen, berichtete die Polizei am Samstag. Beide waren stark alkoholisiert.

Erstmals gleichgeschlechtliches Paar bei Opernball-Eröffnung

Wien - Premiere am Wiener Opernball: Am 20. Februar nimmt erstmals ein gleichgeschlechtliches Paar an der Eröffnung teil. Zwei Frauen aus Deutschland haben angefragt und wurden von den Organisatoren zugelassen, bestätigte die Wiener Staatsoper der APA. Die heterosexuellen Freundinnen möchten damit für Chancengleichheit von gleichgeschlechtlichen Paaren bei konservativen Veranstaltungen werben, berichtete die dpa. Genauso wie alle andere Debütanten mussten die beiden Frauen über gute Linkswalzer-Kenntnisse verfügen.

(Schluss) rst