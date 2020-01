Abschuss im Iran wegen defektem Kommunikationssystem

Teheran/Berlin - Ein Defekt im militärischen Kommunikationssystem hat nach Angaben eines Kommandanten der iranischen Revolutionsgarden zu dem fatalen Abschuss der ukrainischen Passagiermaschine nahe Teheran geführt. "Was jedoch trotzdem keine Rechtfertigung und unverzeihlich ist", sagte Amir Ali Hajizadeh. Am Tag des Unglücks seien alle Streitkräfte wegen der Drohungen der USA, 52 Ziele im Iran anzugreifen, in höchster Alarmbereitschaft gewesen, so Hajizadeh.

FPÖ-Neujahrstreffen im Zeichen der Burgenland-Wahl

Oberwart - Unter dem Motto "Gemeinsam in die Zukunft" hat am Samstag in Oberwart das Neujahrstreffen der FPÖ begonnen. Burgenlands Dritte Landtagspräsidentin Ilse Benkö wies zu Beginn auf die bevorstehende Landtagswahl am 26. Oktober hin. Viele hätten es nicht für möglich gehalten, dass die FPÖ im Burgenland eine Koalition mit den Sozialdemokraten überleben werde: "Es ist uns gelungen", stellte Benkö fest.

Zadic will gegen Hetze ankämpfen

Wien - Justizministerin Alma Zadic (Grüne), die wegen ihrer bosnischen Herkunft einer Hasskampagne im Internet ausgesetzt ist, hat sich am Samstag im Ö1-"Mittagsjournal" kämpferisch gezeigt. Niemand in Österreich sollte einer solchen Hetze ausgesetzt werden. "Dagegen müssen wir endlich etwas unternehmen. Wir haben viele Ansatzpunkte im Regierungsprogramm", kündigte Zadic Maßnahmen gegen Hetze in den sozialen Medien an. Es gebe auf der anderen Seite aber auch eine "unglaubliche Solidaritätswelle".

Amtsinhaberin Tsai bei Präsidentschaftswahl in Taiwan voran

Taipeh - Bei der Präsidentschaftswahl in Taiwan hat sich laut Hochrechnungen die Amtsinhaberin Tsai Ing-wen durchgesetzt. Wie der Fernsehsender SET TV am Samstag nach Auszählung von mehr als der Hälfte der Stimmen meldete, konnte Tsai 57,7 Prozent der Stimmen auf sich vereinigen. Der Sender CtiTV gab Tsais Stimmenanteil mit 56,7 Prozent an. Beide Hochrechnungen basieren auf der Auszählung von mehr als zehn Millionen abgegebenen Stimmen. Als Wähler registriert waren rund 19 Mio. Taiwaner.

Schiffbruch vor griechischer Insel Paxi: 12 Migranten tot

Rom - Mindestens zwölf Migranten sind bei einem Schiffbruch vor der griechischen Insel Paxi ums Leben gekommen. An Bord des Schiffes befanden sich etwa 50 Personen, die offenbar Italien erreichen wollten, berichtete die italienische Nachrichtenagentur ANSA. Die griechische Küstenwache suche nach weiteren Vermissten.

Mann misshandelt stundenlang Freundin in Wien

Wien - Ein 40 Jahre alter Mann soll in der Nacht auf Freitag in Wien-Meidling stundenlang seine gleichaltrige Freundin misshandelt haben. Der 40-Jährigen gelang gegen 3.00 Uhr die Flucht aus der gemeinsamen Wohnung. Ein Passant fand die stark blutende Frau auf der Straße. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht, ihr Lebensgefährte festgenommen, berichtete die Polizei am Samstag. Beide waren stark alkoholisiert.

Alkolenker geriet in Wien gleich zwei Mal in Kontrolle

Wien - Ein beratungsresistenter Alkolenker ist am Donnerstagabend gleich zwei Mal in ein Verkehrsplanquadrat in Wien geraten. Bei der ersten Kontrolle mit 1,48 Promille wurde ihm der Führerschein abgenommen, doch der Mann setzte sich nach weiterem Bierkonsum erneut ans Steuer. Prompt wurde er ein zweites Mal kontrolliert, nun hatte er bereits 1,88 Promille. Die Beamten nahmen ihm die Autoschlüssel ab.

Erstmals gleichgeschlechtliches Paar bei Opernball-Eröffnung

Wien - Premiere am Wiener Opernball: Am 20. Februar nimmt erstmals ein gleichgeschlechtliches Paar an der Eröffnung teil. Zwei Frauen aus Deutschland haben angefragt und wurden von den Organisatoren zugelassen, bestätigte die Wiener Staatsoper der APA. Die heterosexuellen Freundinnen möchten damit für Chancengleichheit von gleichgeschlechtlichen Paaren bei konservativen Veranstaltungen werben, berichtete die dpa. Genauso wie alle andere Debütanten mussten die beiden Frauen über gute Linkswalzer-Kenntnisse verfügen.

