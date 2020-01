Abschuss im Iran wegen defektem Kommunikationssystem

Teheran/Berlin - Ein Defekt im militärischen Kommunikationssystem hat nach Angaben eines Kommandanten der iranischen Revolutionsgarden zu dem fatalen Abschuss der ukrainischen Passagiermaschine nahe Teheran geführt. "Was jedoch trotzdem keine Rechtfertigung und unverzeihlich ist", sagte Amir Ali Hajizadeh. Am Tag des Unglücks seien alle Streitkräfte wegen der Drohungen der USA, 52 Ziele im Iran anzugreifen, in höchster Alarmbereitschaft gewesen, so Hajizadeh.

Steuersenkung 2021 vor allem für Kleinverdiener

Wien - Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) hat in mehreren Zeitungs-Interviews erste Details zur Steuerreform ausgeplaudert. Vereinbart sei, dass 2021 die unterste Steuerstufe von 25 auf 20 Prozent sinke, "um mittlere und kleinere Einkommen zu entlasten". In einem zweiten Schritt sollen die Stufen zwei und drei von 35 auf 30 und 42 auf 40 Prozent sowie die Erhöhung des Familienbonus erfolgen. Es werde auf jeden Fall auch schon die ersten Ökologisierungsmaßnahmen geben. "Unser Ziel ist aber immer ein ausgeglichener Haushalt über den Konjunkturzyklus hinweg", so Blümel.

FPÖ-Neujahrstreffen im Zeichen der Burgenland-Wahl

Oberwart - Unter dem Motto "Gemeinsam in die Zukunft" hat am Samstag in Oberwart das Neujahrstreffen der FPÖ begonnen. Burgenlands Dritte Landtagspräsidentin Ilse Benkö wies zu Beginn auf die bevorstehende Landtagswahl am 26. Oktober hin. Viele hätten es nicht für möglich gehalten, dass die FPÖ im Burgenland eine Koalition mit den Sozialdemokraten überleben werde: "Es ist uns gelungen", stellte Benkö fest.

Zadic will gegen Hetze ankämpfen

Wien - Justizministerin Alma Zadic (Grüne), die wegen ihrer bosnischen Herkunft einer Hasskampagne im Internet ausgesetzt ist, hat sich am Samstag im Ö1-"Mittagsjournal" kämpferisch gezeigt. Niemand in Österreich sollte einer solchen Hetze ausgesetzt werden. "Dagegen müssen wir endlich etwas unternehmen. Wir haben viele Ansatzpunkte im Regierungsprogramm", kündigte Zadic Maßnahmen gegen Hetze in den sozialen Medien an. Es gebe auf der anderen Seite aber auch eine "unglaubliche Solidaritätswelle".

Tsai gewann laut Hochrechnungen Präsidentenwahl in Taiwan

Taipeh - Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen ist mit klarer Mehrheit für eine zweite Amtszeit wiedergewählt worden. Die Amtsinhaberin hat vorläufigen Hochrechnungen zufolge rund 57 Prozent der Stimmen bekommen. Der Kandidat der oppositionellen Kuomintang-Partei, Han Kuo-yu, gestand seine Niederlage bereits ein. "Mit jeder Präsidentenwahl zeigt Taiwan der Welt, wie sehr wir unseren freien und demokratischen Lebensstil zu schätzen wissen", sagte Tsai in einer Dankesrede vor ihren Anhängern.

Mann misshandelt stundenlang Freundin in Wien

Wien - Ein 40 Jahre alter Mann soll in der Nacht auf Freitag in Wien-Meidling stundenlang seine gleichaltrige Freundin misshandelt haben. Der 40-Jährigen gelang gegen 3.00 Uhr die Flucht aus der gemeinsamen Wohnung. Ein Passant fand die stark blutende Frau auf der Straße. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht, ihr Lebensgefährte festgenommen, berichtete die Polizei am Samstag. Beide waren stark alkoholisiert.

Erstmals gleichgeschlechtliches Paar bei Opernball-Eröffnung

Wien - Premiere am Wiener Opernball: Am 20. Februar nimmt erstmals ein gleichgeschlechtliches Paar an der Eröffnung teil. Zwei Frauen aus Deutschland haben angefragt und wurden von den Organisatoren zugelassen, bestätigte die Wiener Staatsoper der APA. Die heterosexuellen Freundinnen möchten damit für Chancengleichheit von gleichgeschlechtlichen Paaren bei konservativen Veranstaltungen werben, berichtete die dpa. Genauso wie alle andere Debütanten mussten die beiden Frauen über gute Linkswalzer-Kenntnisse verfügen.

