Französische Regierung macht Teilrückzieher bei Pensionsreform

Paris - Die französische Regierung ist bereit, vorerst auf den umstrittensten Punkt ihrer geplanten Pensionsreform zu verzichten. Er sei bereit, die stufenweise Erhöhung des Pensionsantrittsalters auf 64 Jahre bis zum Jahr 2027 aus dem Gesetzesentwurf zu streichen, schrieb Ministerpräsident Edouard Philippe am Samstag in einem Brief an die Gewerkschaften und Arbeitgeberorganisationen. In Frankreich gibt es aus Protest gegen die Pensionspläne seit Wochen Streiks und Proteste. Die einflussreiche Gewerkschaft CGT und andere fordern einen vollständigen Rückzug der Reformpläne. Das lehnt die Regierung kategorisch ab.

Video: Iranische Demonstranten fordern Rücktritt von Khamenei

Teheran - Nach dem Abschuss einer ukrainischen Passagiermaschine kommt es im Iran zu regierungskritischen Kundgebungen. Eine Gruppe von Protestierenden forderte am Samstag sogar den Rücktritt des obersten geistlichen Führers Khamenei, der in der Islamischen Republik bisher als politisch unangreifbar galt. Dies zeigte ein auf Twitter veröffentlichtes Video. Irans Präsident Rouhani hat sich unterdessen in einem Telefongespräch mit seinem ukrainischen Kollegen Selenskyj offiziell bei der Ukraine für den versehentlichen Abschuss des Passagierflugzeugs entschuldigt, der 176 Todesopfer forderte. Ursache für den Abschuss soll laut früheren Angaben ein Defekt im militärischen Kommunikationssystem gewesen sein.

Merkel und Putin verteidigen Iran-Atomabkommen gegen US-Kritik

Moskau - Russland und Deutschland wollen trotz der Eskalation im Mittleren Osten an dem internationalen Atomabkommen (JCPOA) mit dem Iran festhalten. Sowohl der russische Präsident Wladimir Putin als auch die deutsche Kanzlerin Angela Merkel stellten sich am Samstag nach einem Treffen in Moskau hinter die Vereinbarungen. Er hoffe, dass die Europäer bald das neue Finanzinstrument aktivierten, mit dem Firmen trotz der US-Sanktionen Handel mit Iran treiben könnten, sagte Putin.

Taiwans Präsidentin Tsai wiedergewählt - Protestvotum gegen China

Taipeh - Die Wähler in Taiwan haben den Herrschaftsansprüchen Chinas über den Inselstaat eine klare Absage erteilt: Bei der Präsidentschaftswahl am Samstag wurde die Peking-kritische Amtsinhaberin Tsai Ing-wen mit 57 Prozent der Stimmen wiedergewählt. Die 63-jährige Präsidentin hatte ihren Wahlkampf unter dem Motto "Widerstand gegen China, Taiwan verteidigen" geführt. Auch die Fortschrittspartei der Präsidentin konnte bei der gleichzeitig durchgeführten Parlamentswahl ihre Mehrheit verteidigen.

ÖVP laut Umfrage weit voran, Grüne erstmals auf Platz zwei

Wien - Die Grünen haben in den Umfragen erstmals die SPÖ überholt. Sie liegen laut einer "Unique research"-Umfrage für das Nachrichtenmagazin "profil" bei 17 Prozent und die SPÖ bei 16 Prozent. Die ÖVP ist mit 38 Prozent weiter klare Nummer eins, die FPÖ steht bei 16 Prozent. Eine am Donnerstag publizierte Umfrage des "Research Affairs"-Instituts für die Tageszeitung "Österreich" hatte die SPÖ gleichauf mit den Grünen bei 17 Prozent gesehen.

Breitseiten gegen Regierung bei FPÖ-Neujahrstreffen

Oberwart - Die FPÖ hat am Samstag in Oberwart bei ihrem traditionellen Neujahrstreffen die Einheit innerhalb der Partei beschworen. Von den Blauen gab es außerdem verbale Breitseiten gegen die seit wenigen Tagen amtierende türkis-grüne Bundesregierung und Rückendeckung für die FPÖ Burgenland im Hinblick auf die bevorstehende Landtagswahl am 26. Jänner. Klubobmann Herbert Kickl kritisierte in seiner Rede, beim Sicherheitsapparat sei "alles in schwarzer Hand". Die FPÖ sei "mit Stolz eine Rechtspartei", man wolle die stärkste Partei in Österreich werden, meinte Bundesparteiobmann Norbert Hofer.

Drei Tote bei Schussangriff in kroatischer Adriametropole Split

Split - Im Zentrum der kroatischen Adriametropole Split sind am heutigen Samstag drei Menschen durch einen Schussangriff ums Leben gekommen. Der Angriff ereignete sich gegen 15.30 Uhr im belebten Altstadtviertel Sperun, zwei Jugendliche waren auf der Stelle tot. Ein drittes Opfer erlag im Krankenhaus den schweren Schussverletzungen, meldete die kroatische Nachrichtenagentur Hina. Bei dem Täter soll es sich um einen Seemann handeln, der sich für die Misshandlung seines Bruders rächen wollte. Berichte, dass er gefasst wurde, wollte die Polizei nicht bestätigen.

Praktikant bei der NASA entdeckte eine Welt mit zwei Sonnen

New York/Washington - Dieses Praktikum wird er wohl nicht so schnell vergessen: Ein 17-Jähriger hat während seiner Zeit bei der US-Raumfahrtagentur NASA einen zuvor unbekannten Planeten ausfindig gemacht. Wolf Cukier hatte dort im Sommer ein Praktikum absolviert, wie die NASA in dieser Woche mitteilte. "Nach drei Tagen bemerkte ich ein Signal aus einem System namens TOI 1338", sagte Cukier demnach. "Es erwies sich als ein Planet." "TOI 1338 b" hat der NASA zufolge zwei Sonnen, ist 1.300 Lichtjahre von uns entfernt und fast sieben Mal größer als die Erde. Gefunden wurde er mithilfe von Daten des Weltraumteleskops "Tess".

