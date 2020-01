Frankreichs Premier macht Teilrückzieher bei Pensionsreform

Paris - Die französische Regierung ist bereit, vorerst auf den umstrittensten Punkt der geplanten Pensionsreform zu verzichten. Er sei bereit, die Erhöhung des Pensionsantrittsalters auf 64 Jahre aus dem Gesetzesentwurf zu streichen, schrieb Premierminister Edouard Philippe am Samstag an Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände. Zwei Gewerkschaften sahen dies als positiven Schritt, andere meldeten sich zunächst nicht zu Wort. Ob die Regierung mit den Kompromissvorschlag den seit fünf Wochen andauernden Streiks ein Ende setzen kann, blieb daher zunächst unklar. Landesweit protestierten am Samstag neuerlich Zehntausende gegen die Reform.

Iranische Demonstranten fordern Rücktritt von Khamenei

Teheran - Nach dem Abschuss einer ukrainischen Passagiermaschine kommt es im Iran zu regierungskritischen Kundgebungen. Eine Gruppe von Protestierenden forderte am Samstag sogar den Rücktritt des obersten geistlichen Führers Khamenei, der in der Islamischen Republik bisher als politisch unangreifbar galt. Dies zeigte ein auf Twitter veröffentlichtes Video. Irans Präsident Rouhani hat sich unterdessen in einem Telefongespräch mit seinem ukrainischen Kollegen Selenskyj offiziell bei der Ukraine für den versehentlichen Abschuss des Passagierflugzeugs entschuldigt, der 176 Todesopfer forderte. Ursache für den Abschuss soll laut iranischen Angaben ein Defekt im militärischen Kommunikationssystem gewesen sein.

Taiwans Präsidentin Tsai wiedergewählt - Protestvotum gegen China

Taipeh - Die Wähler in Taiwan haben den Herrschaftsansprüchen Chinas über den Inselstaat eine klare Absage erteilt: Bei der Präsidentschaftswahl am Samstag wurde die Peking-kritische Amtsinhaberin Tsai Ing-wen mit 57 Prozent der Stimmen wiedergewählt. Die 63-jährige Präsidentin hatte ihren Wahlkampf unter dem Motto "Widerstand gegen China, Taiwan verteidigen" geführt. Auch die Fortschrittspartei der Präsidentin konnte bei der gleichzeitig durchgeführten Parlamentswahl ihre Mehrheit verteidigen.

ÖVP laut Umfrage weit voran, Grüne erstmals auf Platz zwei

Wien - Die Grünen haben in den Umfragen erstmals die SPÖ überholt. Sie liegen laut einer "Unique research"-Umfrage für das Nachrichtenmagazin "profil" bei 17 Prozent und die SPÖ bei 16 Prozent. Die ÖVP ist mit 38 Prozent weiter klare Nummer eins, die FPÖ steht bei 16 Prozent. Eine am Donnerstag publizierte Umfrage des "Research Affairs"-Instituts für die Tageszeitung "Österreich" hatte die SPÖ gleichauf mit den Grünen bei 17 Prozent gesehen.

Bundeskanzler Kurz auf Einstandsbesuch in Brüssel

Brüssel/Wien - Bundeskanzler Sebastian Kurz absolviert am Sonntag seine erste Auslandsreise als Chef der türkis-grünen Bundesregierung. In Brüssel wird der ÖVP-Chef mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Brexit-Chefverhandler Michel Barnier zusammentreffen. Die EU-Spitze würdigte im Vorfeld des Besuchs von Kurz in Brüssel die "ehrgeizigen" Ziele der neuen Bundesregierung bei "Klima, Digitalisierung und Migration". Der Kanzler ließ wissen: "Ich freue mich, nun in Europa wieder aktiv aufzutreten."

Malta bekommt neuen starken Mann - Muscat geht

Valletta - In Malta steht am Sonntag fest, wer Premierminister Joseph Muscat ablösen wird. Die regierende Labour-Partei hatte am Samstag über ihren künftigen Vorsitzenden abgestimmt. Zur Wahl standen Vize-Regierungschef Chris Fearne (56) und der Abgeordnete Robert Abela (42). Der Sieger soll wenig später auch zum Regierungschef des kleinen EU-Landes ernannt werden. Hintergrund des Rückzugs von Joseph Muscat ist die politische Krise nach dem Mord an der regierungskritischen Journalistin Daphne Caruana Galizia vor mehr als zwei Jahren.

Drei Tote bei Schussangriff in Adriametropole Split

Split - Im Zentrum der kroatischen Adriametropole Split sind am Samstag drei Menschen durch einen Schussangriff ums Leben gekommen. Der Angriff ereignete sich gegen 15.30 Uhr im belebten Altstadtviertel Sperun, zwei Opfer waren auf der Stelle tot. Ein drittes erlag im Krankenhaus den schweren Schussverletzungen, meldete die kroatische Nachrichtenagentur Hina. Wie der Bürgermeister von Split mitteilte, nahm die Polizei den mutmaßlichen Täter, einen Seemann, wenige Stunden später in Split fest. Auch ein zweiter Mann befindet sich demnach in Polizeigewahrsam. Seine eventuelle Verbindung zu dem Verbrechen blieb zunächst unklar. Kroatischen Medien zufolge handelte es sich bei den Opfern um polizeibekannte Personen aus dem Drogen-Milieu.

81-Jähriger starb nach Badeunfall in Tiroler Hotelpool

Seefeld - Ein 81-jähriger Deutscher ist am Samstag nach einem Badeunfall in einem Hotelpool in Seefeld (Bezirk Innsbruck Land) ums Leben gekommen. Der gegen 14.20 Uhr mit dem Gesicht nach unten im Pool treibende Mann konnte zwar von den Einsatzkräften reanimiert werden, doch starb er nach der Einlieferung ins Landeskrankenhaus Innsbruck, teilte die Polizei mit. Die Staatsanwaltschaft Innsbruck ordnete eine gerichtliche Obduktion des Leichnams an.

(Schluss) grh/vos