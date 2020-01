Pflegereform als erstes Vorhaben der Regierung

Wien - Die neue Bundesregierung hat als erstes inhaltliches Thema die Pflegereform auserkoren. Bei einem Besuch im "Haus der Barmherzigkeit" in Wien verkündeten Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP), Vizekanzler Werner Kogler und Sozialminister Rudolf Anschober (beide Grüne) am Montag die ersten diesbezüglichen Vorhaben. Geplant sind die Einrichtung einer Zielsteuerungskommission und ein Schulversuch. Zum Ausbau der Pflegekräfte schweben der Regierung eine dreijährige Fachschule sowie eine fünfjährige höhere Ausbildung vor. Den Bedarf an Pflegekräften bezifferte Kogler mit 75.000 bis 2030, das seien 4.000 bis 7.000 pro Jahr.

Schallenberg bekräftigt Nein zu UNO-Migrationspakt

Wien - Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) hat seine Aussage zum Migrationspakt und der ablehnenden Haltung Österreichs am Montag bekräftigt und begründet. Der Vertrag sei "als Instrument nicht dafür geeignet, die Herausforderungen in puncto Migration zu lösen", erklärte Schallenbergs Sprecherin. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) bekräftigte am Rande eines Termins in Wien, dass für ihn ein Beitritt zum UNO-Migrationspakt nicht infrage komme und ein solcher auch kein Thema in der türkis-grünen Koalition sei. Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) bestätigte dies: "Das Regierungsprogramm ist ein Gesamtkompromiss. Die Positionen sind ja bekannt."

Von der Leyen will bis 2030 eine Billion für "Green Deal"

Luxemburg - Für den Klimaschutz will die EU-Kommission bis 2030 Investitionen von einer Billion Euro mobilisieren, also tausend Milliarden. Dies bekräftigte Kommissionschefin Ursula von der Leyen am Montag in Luxemburg. Die Pläne, wie das Geld genau zusammenkommen soll, sollen am Dienstag vorgestellt werden. Von der Leyen hatte im Dezember einen "Green Deal" angekündigt. Damit soll die europäische Wirtschaft bis 2050 klimaneutral umgebaut werden - bis dahin sollen alle Treibhausgase vermieden, gespeichert oder ausgeglichen werden.

Australische Feuerwehr bringt größten Brand unter Kontrolle

Sydney - Nach fast drei Monaten ist es der erschöpften Feuerwehr in Australien gelungen, den größten der dort tobenden Buschbrände unter Kontrolle zu bringen. Die Einsatzkräfte im Bundesstaat New South Wales teilten am Montag mit, sie haben endlich das gigantische "Gospers Mountain Fire" nahe der Millionenmetropole Sydney eindämmen können. Das Feuer war Ende Oktober im Wollemi-Nationalpark ausgebrochen. Es schloss sich mit anderen Feuern zu einem Mega-Brand zusammen und vernichtete eine Fläche von mehr als 800.000 Hektar. Dutzende andere Brände sind in Australien weiterhin außer Kontrolle. Regenfälle könnten jedoch für eine Entspannung der Lage sorgen.

Gefährlicher Vulkan Taal auf den Philippinen spuckt Lava

Manila - Auf den Philippinen könnte ein gefährlicher Vulkan Hunderttausende in die Flucht treiben. Nahe der Hauptstadt Manila spuckte der Vulkan Taal am Montag Lava. Das seismologische Institut Phivolcs warnte vor einem sehr bedrohlichen Ausbruch, der noch kommen könnte, möglicherweise innerhalb von "Stunden oder Tagen". Es galt wie bereits am Sonntag die Warnstufe 4 von 5. Mindestens 144 vulkanische Beben seien bisher registriert worden. Am Flughafen von Manila wurde wegen des Ascheregens der Betrieb zeitweise eingestellt.

Mann in OÖ bei Hantieren am Notstromaggregat verbrannt

Vöcklabruck - Ein Mann ist Montagvormittag offenbar beim Hantieren an einem Notstromaggregat bei der Einfahrt eines Einfamilienhauses in Vöcklabruck verbrannt. Durch eine Stichflamme oder eine Explosion sei er laut Polizei in Flammen geraten. Der Mann rief um Hilfe, worauf Nachbarn sofort Rettung und Feuerwehr riefen. Für das Brandopfer kam aber jede Hilfe zu spät. Näheres war der Polizei vorerst nicht bekannt.

Frau in OÖ tot aufgefunden - Mann wieder freigelassen

Attnang-Puchheim - Nach dem Tod einer 50-jährigen Frau in der Nacht auf Montag in Attnang-Puchheim (Bezirk Vöcklabruck) ist am Nachmittag ein vorübergehend festgenommener Verdächtiger freigelassen worden. Das teilte die Polizei der APA mit. Die Obduktion habe keinen Hinweis auf Fremdverschulden ergeben. Die Frau könnte aus großer Höhe aus einem Fenster gefallen sein. In welcher Beziehung der 66-jährige Mann zu der Frau stand, war zunächst unklar. Ebenso ob es sich um einen Unfall oder einen Suizid handelt. Die Leiche war in der Nacht auf Montag vor einem Mehrparteienhaus gefunden worden.

Erneute Explosion in Stockholm - Schäden an Mehrfamilienhaus

Stockholm - Schweden ist schon länger von vorsätzlich herbeigeführten Detonationen betroffen - nun hat eine erneute heftige Explosion Schäden an einem Mehrfamilienhaus angerichtet. Vor dem Gebäude im Stockholmer Stadtteil Östermalm wurden dabei in der Nacht auf Montag auch einige Fahrzeuge teils stark beschädigt. Anzeichen für einen terroristischen Hintergrund gibt es laut Polizei nicht. Schweden erlebt seit dem vergangenen Jahr einen rapiden Anstieg an vorsätzlich herbeigeführten Explosionen. Die Ermittler vermuten die Hintergründe im Bandenmilieu. Die Täter werden nur selten gefasst.

Wiener Börse tendiert mit Verlusten

Wien - Die Wiener Börse hat am Montag mit Verlusten tendiert. Der ATX gab um 0,32 Prozent auf 3.209,13 Punkte nach. Wichtige Konjunkturdaten waren am Berichtstag Mangelware. Am Dienstag könnten die US-Verbraucherpreise des Monats Dezember klare Handelsimpulse setzen. Branchenseitig zeigten sich Bankenaktien schwächer. Dagegen stiegen die Aktien des Flugzeugzulieferers FACC um 3,9 Prozent deutlich.

