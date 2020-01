Mordalarm in Ybbs an der Donau: 42-Jährige erstochen

Ybbs - In Ybbs a.d. Donau ist am Mittwochabend eine 42-Jährige das Opfer einer Bluttat geworden. Sie wurde nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich erstochen. Die Einvernahme des beschuldigten Ehemannes dauerte am Donnerstag an. Der 50-Jährige schwieg vorerst zu der Tat. Das Paar hat zwei Kinder im Alter von 16 und 18 Jahren. Das Landeskriminalamt führt die Ermittlungen.

Visegrad-Gipfel mit Kurz in Prag begonnen

Prag/Wien - Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) ist am Donnerstagvormittag in Prag mit den Regierungschefs von Tschechien, Polen, Ungarn und der Slowakei zusammengekommen. Bei dem Visegrad-Gipfel soll es um die großen Streifragen in der EU wie die Zukunft Europas, die Klimapolitik, den nächsten Finanzrahmen 2021-2027 und die Migration gehen. Kurz kündigte vor dem Treffen an, bei den vier Visegrad-Ländern als Brückenbauer zwischen Ost und West auftreten zu wollen, um die "Gräben in Europa" zu überwinden.

Erneut Anklage gegen Rathgeber in Salzburger Finanzskandal

Salzburg - Im Salzburger Finanzskandal hat die Wirtschafts-und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) erneut eine Anklage beim Salzburger Landesgericht wegen Untreue eingebracht. Beschuldigt wird die ehemalige Budgetreferatsleiterin der Landesfinanzabteilung Salzburg, Monika Rathgeber, die in der Finanzcausa bereits dreimal verurteilt worden ist. Die Vorwürfe betreffen diesmal das eigentliche Hauptverfahren. Es geht um den Abschluss von über 100 Zins-und Währungstauschgeschäften (Swaps) und anderen hochkomplexen Derivaten entgegen einer ausdrücklichen Verbotsweisung, wie die WKStA am Donnerstag mitteilte.

Ministerin Tanner will Bundesheer wieder einsatzfähig machen

Wien - Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) hat am Donnerstag beim "sicherheitspolitischen Jahresauftakt 2020" ihren ersten großen Auftritt als Ressortchefin absolviert. "Ich und mein Team haben vor, das österreichische Bundesheer zukunftsträchtig, modern und voll einsatzfähig zu machen", sagte Tanner in ihrer Rede. "Wir wollen die Herausforderungen tatkräftig, mit Mut und Zuversicht angehen." Die Risiken für Österreich und die Herausforderungen in der Sicherheitspolitik und Landesverteidigung würden größer werden.

Russlands Parlament berät über Mischustin als Regierungschef

Moskau - Nach dem Rücktritt der russischen Regierung wollen die Abgeordneten im Parlament am Donnerstag über die Nachfolge von Ministerpräsident Dmitri Medwedew beraten. Dabei werde sich Michail Mischustin, der Wunschkandidat von Kremlchef Wladimir Putin, mit den einzelnen Fraktionen und Abgeordneten treffen, sagte Parlamentschef Wjatscheslaw Wolodin am späten Mittwochabend im Staats-TV. Am Nachmittag könnte es eine Entscheidung geben.

Historisches Amtsenthebungsverfahren gegen Trump

Washington - Am Donnerstag beginnt das historische Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump wegen der Ukraine-Affäre. Das Repräsentantenhaus übergab am Mittwoch in einer feierlichen Zeremonie die Anklageschrift gegen Trump an den Senat. Dort stehen zunächst eine Reihe prozeduraler Schritte wie die Anklageverlesung an, der Prozess im engeren Sinne beginnt kommenden Dienstag. Trump ist erst der dritte Präsident der US-Geschichte, der sich einem Impeachment-Prozess stellen muss. Eine Amtsenthebung des Präsidenten gilt aber als ausgeschlossen.

Mindestens 40 Menschen bei Kämpfen in Syrien getötet

Idlib - Bei schweren Kämpfen zwischen Regierungstruppen und Rebellen in Syrien sind nach Angaben von Beobachtern mindestens 40 Kämpfer getötet worden. Regierungstruppen von Präsident Bashar al-Assad und seine Verbündeten seien seit Mittwochabend östlich der Stadt Idlib vorgerückt, berichtete die "Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte" am Donnerstag. Auf beiden Seiten habe es Verluste gegeben. Die Kämpfe konzentrierten sich auf die Ortschaften Marat al-Numan und Sarakeb. Die Offensive werde von schweren Luftangriffen Russlands unterstützt.

Epstein soll bis kurz vor Tod Mädchen missbraucht haben

Washington/New York - Der US-Millionär Jeffrey Epstein soll noch bis wenige Monate vor seinem Tod minderjährige Mädchen missbraucht haben. Diesen Vorwurf erhebt die Generalstaatsanwaltschaft der Amerikanischen Jungferninseln in einer am Mittwoch eingereichten Zivilklage. Der Millionär habe auf seiner Insel Little Saint James Dutzende minderjährige Mädchen vergewaltigt und gefangen gehalten, heißt es in der Klage. Epstein war im August in einer New Yorker Gefängniszelle gestorben. Nach Angaben der Gerichtsmedizin beging der 66-Jährige Suizid.

(Schluss) fls