Khamenei betont Einheit Irans - Für EU im Abkommensrahmen

Washington/Teheran - Die jüngsten Proteste im Iran haben laut dem obersten iranischen Führer, Ayatollah Ali Khamenei, keine Auswirkung auf den politischen Kurs des Landes. "Das iranische Volk (...) will den Widerstand gegen die Weltmächte und keine Kapitulation, auch 41 Jahre nach der Revolution", sagte Khamenei beim Freitagsgebet in Teheran. Khamenei hatte zum ersten Mal seit acht Jahren wieder das traditionelle Freitagsgebet geleitet. US-Präsident Donald Trump richtete eine Warnung an die Führung in Teheran.

US-Demokraten veröffentlichten neue Impeachment-Materialien

Washington - Nach Beginn des Amtsenthebungsverfahrens gegen US-Präsident Donald Trump haben die Demokraten im Repräsentantenhaus neue Materialien zur Ukraine-Affäre veröffentlicht. Dabei handelt es sich um Materialien, die der Geschäftsmann Lev Parnas dem Geheimdienstausschuss übergeben habe. Parnas soll Trumps persönlichem Anwalt Rudy Giuliani bei dessen Bemühungen, in der Ukraine belastendes Material zu Trumps politischem Rivalen Joe Biden zu finden, eine zentrale Rolle gespielt haben.

Neue Proteste im Irak: Ein Toter und 24 Verletzte

Bagdad - Bei neuen Protesten im Irak ist am Freitag ein Demonstrant getötet worden. 24 Menschen wurden verletzt. Zu Zusammenstößen mit den Sicherheitskräften kam es nach den Angaben zufolge am Abend, als die Demonstranten versuchten, die Al-Sinek-Brücke im Zentrum der Hauptstadt Bagdad zu überqueren. Die Sicherheitskräfte, welche die Demonstranten daran hindern sollten, die andere Seite zu erreichen, schossen Tränengassalven auf die Protestteilnehmer. Ein Demonstrant wurde in die Brust getroffen und starb.

EU kürzt Vorbeitrittshilfen für Türkei um 75 Prozent

Ankara/Berlin/Brüssel - Die EU hat die sogenannten Vorbeitrittshilfen für die Türkei in diesem Jahr Medien zufolge drastisch zusammengestrichen. Das berichten die Zeitungen der deutschen Funke-Gruppe unter Berufung auf ein Schreiben des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell an das EU-Parlament. Von den Kürzungen unberührt bleiben die Zahlungen, die die EU im Rahmen des Flüchtlingsabkommens an die Türkei leistet. Als Gründe nannte Borrell demnach den Gasstreit im Mittelmeer und die Militäroffensive Ankaras in Syrien.

Johnson könnte vor EU zuerst mit USA über Handel sprechen

London - Der britische Premierminister Boris Johnson könnte zuerst mit den USA ein Handelsgespräche führen bevor er mit der Europäischen Union verhandelt, wie die Zeitung "The Telegraph" am Freitag berichtet. Johnson wolle direkt mit den USA sprechen, wenn er im nächsten Monat nach Washington reist, schrieb das Blatt unter Berufung auf US-Diplomaten. Allerdings sei noch keine endgültige Entscheidung gefallen und britische Minister spielten verschiedene Möglichkeiten durch.

Türkis-Grün für viele reformkräftiger als Türkis-Blau

Wien - Jeder zweite Österreicher traut der türkis-grünen Regierung mehr Veränderungspotenzial zu als Türkis-Blau. Das ergab eine Umfrage des Meinungsforschers Peter Hajek für "ATV Aktuell". Dabei zeigten sich 13 Prozent ganz sicher und 36 Prozent eher sicher, dass die aktuelle Regierung über die stärkere Reformkraft im Vergleich zur ÖVP-FPÖ-Koalition verfügt. 24 Prozent glauben hingegen weniger an die Reformkraft von Türkis-Grün, 13 Prozent sehen diese gar nicht.

25-Jährige bei Rodelunfall in Vorarlberg tödlich verunglückt

Bludenz - In Bürserberg in Vorarlberg ist es in der Nacht auf Samstag zu einem tödlichen Rodelunfall gekommen. Eine 25-jährige Frau kam auf der steilen und harten Skipiste der Einhornbahn über den Pistenrand hinaus und prallte gegen die Leiter einer Liftstütze. Die Saisonarbeiterin aus Ungarn erlitt dabei tödliche Kopfverletzungen, wie die Polizei mitteilte.

Ungemütliche Couch war mit Dollarscheinen gestopft

Lansing (Michigan) - Eine gebrauchte Couch hat sich bei ihrem neuen Besitzer in Owosoo im US-Staat Michigan als Geldversteck entpuppt. Beim Versuch, die ungemütlichen Polster aufzulockern, kamen massenhaft Dollarscheine zum Vorschein. Etwas über 43.000 Dollar holten die Käufer aus den Pölstern. Die frühere Besitzerin hatte nach dem Tod ihres Großvaters dessen alte Couch weggegeben, ohne von dem Versteck gewusst zu haben. Die Finder verzichteten zugunsten der Verkäuferin auf das Geld.

