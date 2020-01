US-Demokraten veröffentlichten neue Impeachment-Materialien

Washington - Nach Beginn des Amtsenthebungsverfahrens gegen US-Präsident Donald Trump haben die Demokraten im Repräsentantenhaus neue Materialien zur Ukraine-Affäre veröffentlicht. Dabei handelt es sich um Materialien, die der Geschäftsmann Lev Parnas dem Geheimdienstausschuss übergeben habe. Parnas soll Trumps persönlichem Anwalt Rudy Giuliani bei dessen Bemühungen, in der Ukraine belastendes Material zu Trumps politischem Rivalen Joe Biden zu finden, eine zentrale Rolle gespielt haben.

EU kürzt Vorbeitrittshilfen für Türkei um 75 Prozent

Ankara/Berlin/Brüssel - Die EU hat die sogenannten Vorbeitrittshilfen für die Türkei in diesem Jahr Medien zufolge drastisch zusammengestrichen. Das berichten die Zeitungen der deutschen Funke-Gruppe unter Berufung auf ein Schreiben des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell an das EU-Parlament. Von den Kürzungen unberührt bleiben die Zahlungen, die die EU im Rahmen des Flüchtlingsabkommens an die Türkei leistet. Als Gründe nannte Borrell demnach den Gasstreit im Mittelmeer und die Militäroffensive Ankaras in Syrien.

Khamenei betont Einheit Irans - Für EU im Abkommensrahmen

Washington/Teheran - Die jüngsten Proteste im Iran haben laut dem obersten iranischen Führer, Ayatollah Ali Khamenei, keine Auswirkung auf den politischen Kurs des Landes. "Das iranische Volk (...) will den Widerstand gegen die Weltmächte und keine Kapitulation, auch 41 Jahre nach der Revolution", sagte Khamenei beim Freitagsgebet in Teheran. Khamenei hatte zum ersten Mal seit acht Jahren wieder das traditionelle Freitagsgebet geleitet. US-Präsident Donald Trump richtete eine Warnung an die Führung in Teheran.

Blümel geht von Verlängerung des Spitzensteuersatzes aus

Wien - Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) geht davon aus, dass der Spitzensteuersatz für Einkommensmillionäre verlängert wird. Im Regierungsprogramm ist diese Maßnahme zwar nicht erwähnt. Blümel stellte am Samstag in der Ö1-Reihe "Im Journal zu Gast" aber in Aussicht, dass die Regierung diese Maßnahme beschließen wird. Die Entlastung durch die geplante Steuertarifreform bezifferte er mit vier Mrd. Euro.

Causa Schwarz: Teile des Finanzstrafverfahrens eingestellt

Klagenfurt/Wien - Teile des nach einer Selbstanzeige des Bistums Gurk laufenden Finanzstrafverfahrens gegen den ehemaligen Kärntner Diözesanbischof Alois Schwarz sind von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) eingestellt worden. Das berichtet die "Kleine Zeitung". Die Hauptvorwürfe gegen den jetzigen Bischof von St. Pölten sind aber weiterhin nicht vom Tisch. Eingestellt wurden die Ermittlungen laut einer WKStA-Sprecherin wegen des Verdachts der Hinterziehung von Grunderwerbssteuer.

Bus fiel in China in Straßenloch: Neun Tote, ein Vermisster

Xining - In einem Straßenloch im chinesischen Xining (Provinz Qinghai) sind mindestens neun Menschen ums Leben gekommen. Teile einer Straße und des Gehsteigs waren am Montag bei einer Bushaltestelle eingestürzt. Der Bus stürzte in das Loch, kurze Zeit danach kam es zu einer Explosion. Die Suche nach einem Vermissten wurde laut Nachrichtenagentur Xinhua am Samstag eingestellt. Warum die Erde plötzlich weggesackt war und sich das Loch auftat, berichteten die Behörden nicht.

Dutzende Buschfeuer und heftiger Regen in Australien

Canberra/Sydney - Das seit Monaten von Dürre und riesigen Bränden heimgesuchte Australien kämpft nun auch mit Wetterextremen anderer Art. Heftiger Regen überflutete Samstagfrüh im Bundesstaat Queensland mehrere Autobahnen und Straßen. In einigen Gegenden fielen laut Polizei bis zu 33 Zentimeter Niederschlag. Das Wetterbüro warnte vor lebensgefährlichen Springfluten. In New South Wales fiel ebenfalls Regen, er begünstigte die Löscharbeiten vieler der 75 lodernden Buschfeuer. 25 der Brände seien aber weiter außer Kontrolle, teilte die Feuerbehörde mit.

Philippinos produzieren aus Vulkanasche Ziegelsteine

Manila - Nach einem Vulkanausbruch auf den Philippinen zeigen sich die Menschen dort erfinderisch: Die Asche des vor knapp einer Woche ausgebrochenen Vulkans Taal wird nun mit Sand, Zement und Plastikmüll vermischt und zu Ziegelsteinen für Bauprojekte verarbeitet. "In Zeiten wie diesen zeigt sich unsere Kreativität", sagte der Bürgermeister der Stadt Binan, Arman Dimaguila. Es würden täglich 5.000 Ziegelsteine für lokale Bauprojekte produziert.

