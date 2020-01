US-Demokraten veröffentlichen neues Material zur Ukraine-Affäre

Washington - Im Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump haben die Demokraten im Repräsentantenhaus weitere Dokumente veröffentlicht, die Trump in der Ukraine-Affäre belasten sollen. Sie machten am Freitag WhatsApp-Nachrichten öffentlich. Diese sollen belegen, dass das Büro des republikanischen Abgeordneten Devin Nunes, der im Geheimdienstausschuss sitzt, Kenntnis von den mutmaßlichen Bestrebungen Trumps hatte, die Ukraine zu Ermittlungen gegen seinen demokratischen Rivalen Joe Biden zu drängen.

Blümel geht von Verlängerung des Spitzensteuersatzes aus

Wien - Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) geht davon aus, dass der Spitzensteuersatz für Einkommensmillionäre verlängert wird. Im Regierungsprogramm ist diese Maßnahme zwar nicht erwähnt. Blümel stellte am Samstag in der Ö1-Reihe "Im Journal zu Gast" aber in Aussicht, dass die Regierung diese Maßnahme beschließen wird. Die Entlastung durch die geplante Steuertarifreform bezifferte er mit vier Mrd. Euro. Die SPÖ begrüßt die in Aussicht gestellte Verlängerung des Spitzensteuersatzes für Millioneneinkommen.

Casinos: Hoscher erhält nach Ausscheiden über vier Mio. Euro

Wien/Gumpoldskirchen - In der Casinos-Affäre rund um die Bestellung des FPÖ-nahen Vorstandes Peter Sidlo bringen "Presse" und "profil" neue Details: Der ausgeschiedene SPÖ-nahe Vorstand Dietmar Hoscher soll laut "profil" noch über vier Millionen Euro nach seinem Abgang von den teilstaatlichen Casinos kassieren. Gegen Sidlo wiederum soll es den Vorwurf der Pflichtverletzung geben. Er habe nämlich gegenüber dem Aufsichtsrat die Unwahrheit gesagt, so der Vorwurf laut "Presse".

Häfen in Ost-Libyen stellen Ölexporte ein

Tripolis/Berlin - Kurz vor Beginn der Libyen-Konferenz in Berlin hat sich die Lage in dem nordafrikanischen Land weiter zugespitzt. Die ostlibyschen Häfen, die unter Kontrolle von General Khalifa Haftar stehen, haben die Ölexporte eingestellt. Das führt der staatlichen libyschen Ölfirma NOC zufolge zu einem massiven Produktionsausfall. Wegen der Blockade müsse die tägliche Ölproduktion in Libyen von bisher 1,3 Millionen Barrel auf 500.000 Barrel gedrosselt werden, teilte NOC am Samstag mit.

EU kürzt Vorbeitrittshilfen für Türkei um 75 Prozent

Ankara/Berlin/Brüssel - Die EU hat die sogenannten Vorbeitrittshilfen für die Türkei in diesem Jahr Medien zufolge drastisch zusammengestrichen. Das berichten die Zeitungen der deutschen Funke-Gruppe unter Berufung auf ein Schreiben des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell an das EU-Parlament. Von den Kürzungen unberührt bleiben die Zahlungen, die die EU im Rahmen des Flüchtlingsabkommens an die Türkei leistet. Als Gründe nannte Borrell demnach den Gasstreit im Mittelmeer und die Militäroffensive Ankaras in Syrien.

Bergwanderer nach Lawine in Nepals Himalaya-Region vermisst

Kathmandu - Nach einem Lawinenabgang an einer beliebten Trekkingroute am Berg Annapurna in Nepals Himalaya-Region fehlt von mindestens sieben Wanderern jede Spur. Unter den Vermissten seien mehrere Südkoreaner, teilte das Tourismusministerium am Samstag mit. Demnach verschütteten die Schneemassen den Wanderpfad in dem 3.200 Meter hoch gelegenen Ort Deurali. Rettungskräfte der Polizei konnten mehr als 200 gestrandete Wanderer per Hubschrauber, Jeeps und zu Fuß retten.

Bus fiel in China in Straßenloch: Neun Tote, ein Vermisster

Xining - In einem Straßenloch im chinesischen Xining (Provinz Qinghai) sind mindestens neun Menschen ums Leben gekommen. Teile einer Straße und des Gehsteigs waren am Montag bei einer Bushaltestelle eingestürzt. Der Bus stürzte in das Loch, kurze Zeit danach kam es zu einer Explosion. Die Suche nach einem Vermissten wurde laut Nachrichtenagentur Xinhua am Samstag eingestellt. Warum die Erde plötzlich weggesackt war und sich das Loch auftat, berichteten die Behörden nicht.

Dutzende Buschfeuer und heftiger Regen in Australien

Canberra/Sydney - Das seit Monaten von Dürre und riesigen Bränden heimgesuchte Australien kämpft nun auch mit Wetterextremen anderer Art. Heftiger Regen überflutete Samstagfrüh im Bundesstaat Queensland mehrere Autobahnen und Straßen. In einigen Gegenden fielen laut Polizei bis zu 33 Zentimeter Niederschlag. Das Wetterbüro warnte vor lebensgefährlichen Springfluten. In New South Wales fiel ebenfalls Regen, er begünstigte die Löscharbeiten vieler der 75 lodernden Buschfeuer. 25 der Brände seien aber weiter außer Kontrolle, teilte die Feuerbehörde mit.

