Harry und Meghan legen Titel Königliche Hoheit ab

London - Der britische Prinz Harry und seine Frau Meghan verzichten künftig auf den Titel "Ihre Königliche Hoheit". Zudem werden sie keine öffentlichen Gelder mehr erhalten, wie der Buckingham Palast in London am Samstag nach mehr als einer Woche intensiver Beratungen mitteilte. Das Paar hatte Mitte vergangener Woche völlig überraschend verkündet, sich weitgehend von seinen royalen Verpflichtungen zurückzuziehen und mehr Zeit in Kanada verbringen zu wollen.

Konferenz der Schlüsselfiguren im Libyen-Konflikt in Berlin

Berlin - Unter strengen Sicherheitsvorkehrungen kommen am Sonntag (13.30 Uhr) Akteure rund um den Libyen-Konflikt im deutschen Bundeskanzleramt in Berlin zusammen. Ziel der Konferenz mit Vertretern aus mehr als zehn Ländern ist, die jüngst vereinbarte Feuerpause zu festigen und eine konsequente Durchsetzung des Waffenembargos für das Bürgerkriegsland zu vereinbaren.

US-Demokraten veröffentlichten neue Impeachment-Materialien

Washington - Im Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump haben die Demokraten im Repräsentantenhaus weitere Dokumente veröffentlicht, die Trump in der Ukraine-Affäre belasten sollen. Sie machten am Freitag WhatsApp-Nachrichten des ukrainischstämmigen US-Bürgers Lev Parnas öffentlich, einem Geschäftspartner von Trumps Privatanwalt Rudy Giuliani. "Bring Selenskij dazu anzukündigen, dass der Biden-Fall untersucht wird", soll Parnas bei einem Wien-Aufenthalt auf einem Briefpapier im Hotel Ritz-Carlton notiert haben, wie mehrere Medien berichteten.

Über 200 Verletzte bei neuen Protesten gegen Polit-Elite in Beirut

Beirut - Bei neuen gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften sind in der libanesischen Hauptstadt Beirut mehr als 200 Menschen verletzt worden. Das libanesische Rote Kreuz teilte am Samstag mit, 80 Menschen seien in Krankenhäuser gebracht worden. Weitere 140 Verletzte seien an Ort und Stelle behandelt worden. Bei den Verletzten handle es sich um Demonstranten und Polizisten.

Iran wird Flugschreiber von abgeschossener Maschine der Ukraine übergeben

Teheran - Der Iran hat angekündigt, die Flugschreiber der abgeschossenen ukrainischen Passagiermaschine den Behörden in Kiew zu übergeben. Die Auswertung der Daten-Stimmenaufzeichnungen aus dem Cockpit auf den stark beschädigten zwei Flugschreibern sei im Iran technisch nicht möglich, begründete ein Sprecher von Irans Luftfahrtbehörde die Entscheidung nach Angaben der Nachrichtenagentur Tasnim am Samstag.

Flugbegleiter-Gewerkschaft kündigte weiteren Streik bei Lufthansa an

Berlin/Frankfurt - Die deutsche Flugbegleitergewerkschaft UFO wird im Tarifstreit mit der AUA-Muttergesellschaft Lufthansa erneut streiken. Ein UFO-Sprecher sagte der Nachrichtenagentur Reuters am Samstagabend, dass die Gewerkschaft am Mittwoch um 14.00 Uhr Details zum Arbeitskampf bekannt geben werde. UFO hatte angekündigt, unbefristete Streiks rechtlich zu prüfen. Ein drittes Treffen von UFO und Lufthansa mit den Schlichtern war am Donnerstag ohne Ergebnis geblieben.

Grazer Akademikerball: Demonstration ohne Zwischenfälle

Graz - Rund 150 Demonstranten - so die Schätzung der Polizei - haben Samstagabend gegen den 68. Grazer Akademikerball und deren Gäste protestiert. Sie zeigten "Widerstand gegen rechtsextremen Vernetzungsball" und zogen durch die Innenstadt. Die Exekutive hatte rund um den Congress, wo der Ball über die Bühne ging, ein Platzverbot verhängt. Nur Gäste, Personal und Taxifahrer waren erlaubt. Die Demonstration verlief ohne Zwischenfälle.

Pkw-Lenker stieß Fußgänger in Kärnten nieder: Ein Toter

Arnoldstein - Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Samstag in Arnoldstein (Bezirk Villach-Land) in Kärnten gekommen. Ein 73-jähriger Italiener dürfte mit seinem Pkw bei winterlichen Fahrverhältnissen ins Rutschen gekommen sein. Er erfasste eine dreiköpfige Fußgängergruppe. Dabei seien laut Polizei ein Mann getötet, sowie eine Frau und ein weiterer Mann schwer verletzt worden. Bei den Fußgängern handelt es sich um weißrussische Lkw-Fahrer einer litauischen Firma, die ihre Fahrzeuge über das Wochenende auf dem Amtsplatz der A2 in Thörl-Maglern abgestellt hatten und zu Fuß einkaufen gehen wollten.

