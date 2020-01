70 Soldaten bei Raketenangriff im Jemen getötet

Sanaa - Mindestens 70 Regierungssoldaten sind nach Angaben aus Militärkreisen im Jemen bei einem Raketenangriff getötet worden. Jemens Präsident Abd Rabbo Mansur Hadi machte die Houthi-Rebellen für den Angriff in der Provinz Marib, etwa 170 Kilometer östlich von Sanaa, verantwortlich. Die "schändliche Tat" der Houthi-Rebellen bestätige "zweifellos ihre mangelnde Bereitschaft" zum Frieden, so Hadi. Die vom Iran unterstützten Houthi-Rebellen bekannten sich bisher nicht zu der Tat.

Trump-Verteidigung will Impeachment-Anklage angreifen

Washington/Wien/Kiew - Im Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump will dessen Verteidigerteam die Anklage der Demokraten vollkommen demontieren. Die beiden Anklagepunkte gegen Trump - Machtmissbrauch und Behinderung der Ermittlungen des Repräsentantenhauses - verstießen gegen die Verfassung, hieß es. Denn weder sei von Straftaten noch Gesetzesverstöße, geschweige denn von "schwere Verbrechen oder Vergehen", die Rede. Zudem habe das "ungültige Verfahren" dem Präsidenten jedes Recht verwehrt.

Lungenkrankheit in China - 17 neue Fälle entdeckt

Wuhan - Nach dem Ausbruch einer rätselhaften Lungenkrankheit in der zentralchinesischen Stadt Wuhan sind 17 neue Fälle entdeckt worden. Damit steigt die Zahl der in China bestätigten Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus auf 62. Es wird vermutet, dass das Virus von einem Tiermarkt in Wuhan kommt.

Unklarheit über Zukunft Wiesingers nach angekündigtem Buch

Wien - Die Ombudsfrau für Wertefragen und Kulturkonflikte im Bildungsministerium, Susanne Wiesinger, hat mit der Ankündigung eines neuen Buchs für Verärgerung bei ihrem Arbeitgeber gesorgt. "Machtkampf im Ministerium. Wie Parteipolitik unsere Schulen zerstört" wird am Montag präsentiert. Das Ministerium zeigte sich verärgert, Unklarheit besteht nun über Wiesingers berufliche Zukunft.

Mindestens acht Tote bei Brand in Seniorenheim in Tschechien

Prag - Bei einem Brand in einem Seniorenheim in Tschechien an der Grenze zu Deutschland sind mindestens acht Menschen ums Leben gekommen. Sieben Personen seien verletzt worden, davon drei schwer, sagte ein Sprecher der Rettungskräfte. Das Feuer brach kurz nach sechs Uhr Früh aus noch ungeklärter Ursache in dem Altersheim in der Kleinstadt Weipert (Vejprty) aus.

Mann auf A1 im Bezirk Amstetten von Auto erfasst und getötet

Oed-Öhling/Amstetten - Ein Mann ist in der Nacht auf Sonntag auf der Westautobahn (A1) im Bezirk Amstetten von einem Auto erfasst und getötet worden. Der Unfall ereignete sich zwischen Oed und Amstetten, bestätigte die Landespolizeidirektion. Die Lenkerin erlitt einen Schock. Nähere Details zum dem Unfall ist noch nicht bekannt.

Unbekannte beschädigten Bregenzer Festspielhaus

Bregenz - Fünf bisher noch unbekannte Personen, darunter vermutlich drei Frauen und zwei Männer, haben in der Nacht auf Sonntag die Glasfront des Festspielhauses am Platz der Wiener Symphoniker in Bregenz in Vorarlberg beschädigt. Wie die Polizei berichtete, dürfte sich der Schaden auf mindestens 10.000 Euro belaufen. Zum Zeitpunkt der Tat fand der Maturaball der Handelsakademie Bregenz im Festspielhaus statt.

