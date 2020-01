70 Soldaten bei Raketenangriff im Jemen getötet

Sanaa - Mindestens 70 Regierungssoldaten sind nach Angaben aus Militärkreisen im Jemen bei einem Raketenangriff getötet worden. Jemens Präsident Abd Rabbo Mansur Hadi machte die Houthi-Rebellen für den Angriff in der Provinz Marib, etwa 170 Kilometer östlich von Sanaa, verantwortlich. Die "schändliche Tat" der Houthi-Rebellen bestätige "zweifellos ihre mangelnde Bereitschaft" zum Frieden, so Hadi. Die vom Iran unterstützten Houthi-Rebellen bekannten sich bisher nicht zu der Tat.

Trump-Anwälte legen Strategie für Impeachment-Prozess vor

Washington - Im Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump haben dessen Anwälte ihre Verteidigungsstrategie vorgelegt. In ihrer schriftlichen Antwort auf die Anklageschrift des von den Demokraten dominierten US-Repräsentantenhauses bezeichneten die Anwälte das Impeachment-Verfahren als "gefährlichen Angriff auf das Recht der Amerikaner, ihren Präsidenten frei zu wählen". Die Anklage sei "verfassungsmäßig gegenstandslos", da Trump keine Rechtsverstöße vorgehalten werden könnten, argumentierten die Anwälte.

"Gelbwesten"-Proteste gegen Macron schlagen in Gewalt um

Paris - Die Proteste gegen die Politik des französischen Präsidenten Emmanuel Macron sind am Wochenende mehrfach in Gewalt umgeschlagen. Bei neuen Demonstrationen der "Gelbwesten" in Paris kam es zu Ausschreitungen, die Polizei nahm 59 Teilnehmer fest. Zuvor versuchten rund 30 Regierungsgegner, ein Theater in Paris zu stürmen, in dem sich Macron eine Vorstellung ansah. Die Pariser Staatsanwaltschaft beschäftigt zudem ein Brand im Restaurant "La Rotonde", in dem Macron sein Wahlergebnis 2017 gefeiert hatte. Medien berichteten von Brandstiftung.

Konferenz der Schlüsselfiguren im Libyen-Konflikt in Berlin

Berlin - Unter strengen Sicherheitsvorkehrungen kommen am Sonntag Akteure rund um den Libyen-Konflikt in Berlin zusammen. Ziel der Konferenz mit Vertretern aus mehr als zehn Ländern ist, die jüngst vereinbarte Feuerpause zu festigen und eine konsequente Durchsetzung des Waffenembargos für das Bürgerkriegsland zu vereinbaren. Die Teilnehmer der Konferenz sollen sich dabei auf eine Entwaffnung der Milizen und Sanktionen im Falle eines Bruchs des UNO-Waffenembargos festlegen.

Ombudsfrau Wiesinger vom Ministerium freigestellt

Wien - Die Ombudsfrau für Wertefragen und Kulturkonflikte, Susanne Wiesinger, ist bis zum Auslaufen ihres Vertrages im Februar vom Bildungsministerium freigestellt. Aller Voraussicht nach wird sie in die Bildungsdirektion Wien wechseln. Wiesinger hatte mit der Ankündigung ihres Buchs "Machtkampf im Ministerium. Wie Parteipolitik unsere Schulen zerstört" für Verärgerung gesorgt. Darin berichtet sie über angebliche "politische Vereinnahmung des Lehrkörpers".

Lungenkrankheit in China - 17 neue Fälle entdeckt

Wuhan - Nach dem Ausbruch einer rätselhaften Lungenkrankheit in der zentralchinesischen Stadt Wuhan sind 17 neue Fälle entdeckt worden. Damit steigt die Zahl der in China bestätigten Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus auf 62. Es wird vermutet, dass das Virus von einem Tiermarkt in Wuhan kommt.

Acht Tote bei Brand in Behindertenheim in Tschechien

Prag - Bei einem Brand in einem Pflegeheim für Menschen mit Behinderungen in Tschechien sind acht Menschen ums Leben gekommen. Vier Personen seien schwer verletzt worden, davon befinde sich eine in kritischem Zustand, sagte ein Sprecher der Rettungskräfte. Rund zwei Dutzend Menschen seien leicht verletzt worden. Viele Bewohner des Hauses in der Kleinstadt Weipert (Vejprty) erlitten Rauchgasvergiftungen. Das Feuer wurde im Laufe des Vormittags gelöscht.

Mann auf A1 im Bezirk Amstetten von Auto erfasst und getötet

Oed-Öhling/Amstetten - Ein Mann ist in der Nacht auf Sonntag auf der Westautobahn (A1) im Bezirk Amstetten von einem Auto erfasst und getötet worden. Der Unfall ereignete sich zwischen Oed und Amstetten, bestätigte die Landespolizeidirektion. Die Lenkerin erlitt einen Schock. Nähere Details zu dem Unfall sind noch nicht bekannt.

