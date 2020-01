Libyen-Konferenz verpflichtet sich zu striktem Waffenembargo

Berlin - Die zwölf Teilnehmer-Staaten der Berliner Libyen-Konferenz haben sich zu einer Einhaltung und stärkeren Kontrolle des Waffenembargos für das nordafrikanische Krisenland sowie einem Ende der militärischen Unterstützung für die Konfliktparteien verpflichtet. Verletzungen eines Waffenstillstandes sollen sanktioniert werden. Mit diesen Beschlüssen hat der Gipfel am Sonntag Hoffnung auf ein Ende der jahrelangen Kämpfe in dem Krisenstaat geweckt. US-Außenminister Mike Pompeo meinte, trotz Fortschritten sei "noch viel zu tun".

Guaid� reiste trotz Verbots zu Treffen mit Pompeo nach Kolumbien

Bogot�/Washington - Trotz eines Reiseverbots ist der selbst ernannte Interimspräsident und Oppositionsführer Juan Guaid� aus seiner Heimat Venezuela ins Nachbarland Kolumbien gereist. Der kolumbianische Staatschef Iv�n Duque empfing ihn am Sonntag im Präsidentenpalast Casa de Nari�o in Bogot� mit militärischen Ehren. Am Montag war ein Treffen mit US-Außenminister Mike Pompeo geplant. "Wir werden die Unterstützung der Welt festigen, um die Freiheit für Venezuela zu erringen", schrieb Guaid� nach dem Arbeitstreffen mit Duque auf Twitter.

Boliviens Ex-Wirtschaftsminister Arce will Präsident werden

La Paz - Der frühere bolivianische Präsident Evo Morales schickt seinen ehemaligen Wirtschaftsminister Luis Arce als Kandidaten der linken MAS-Partei ins Rennen um die Präsidentschaft in dem südamerikanischen Land. Morales war im November vergangenen Jahres unter dem Druck des Militärs zurückgetreten, nachdem ihm von der Opposition und internationalen Wahlbeobachtern Betrug bei der Präsidentenwahl vom 20. Oktober vorgeworfen worden war. Er setzte sich zunächst ins Exil nach Mexiko ab und ließ sich zuletzt in Argentinien nieder. Derzeit führt eine rechtskonservative Übergangsregierung unter Interimspräsidentin Jeanine A�ez die Amtsgeschäfte.

Lungenkrankheit in China - Coronavirus breitet sich aus

Wuhan - In China breitet sich die von einem bisher unbekannten Virus verursachte Lungenkrankheit weiter aus. Die chinesischen Behörden gaben am Montag erstmals Fälle bekannt, die in anderen Landesteilen als der zentralchinesischen Metropole Wuhan auftraten. Demnach wurden zwei Fälle in Peking sowie einer in Guangdong registriert. Ferner wurde ein dritter Todesfall durch das neuartige Coronavirus in China verursacht. Insgesamt wurde inzwischen bei 201 Patienten in der Volksrepublik der mysteriöse Erreger diagnostiziert. Der Zustand von neun von ihnen sei ernst.

Gewitter zogen über Brandgebiete in Australien

Canberra - Starker Regen und Gewitter sind über Teile der Brandgebiete im Südosten Australiens gezogen. In der Hauptstadt Canberra gingen am Montag stellenweise Hagelkörner so groß wie Golfbälle nieder, ähnlich wie am Vorabend in Melbourne. Autos und Häuser wurden demoliert. Das Wetteramt warnte am Montag vor heftigem Wind und schweren Gewittern für Regionen in den Bundesstaaten New South Wales, Victoria und Queensland. Auch Sturzfluten seien möglich.

Prinz Harry bekundet "große Traurigkeit"

London - Der britische Prinz Harry hat sein Bedauern darüber zum Ausdruck gebracht, wie sein Rückzug von den royalen Pflichten geregelt worden ist. Er empfinde "große Traurigkeit" darüber, "dass es so weit gekommen ist", sagte er in einer am Sonntag von ihm im Internetdienst Instagram veröffentlichten Ansprache. Allerdings habe er keine "andere Wahl" gehabt. Seine Hoffnung sei gewesen, nach dem Verzicht auf öffentliche Gelder weiterhin "der Queen, dem Commonwealth und meinen militärischen Vereinigungen dienen" zu können. Doch dies sei nicht möglich gewesen. Am Samstag hatte das Königshaus mitgeteilt, dass Harry und und seine Frau Meghan vom Frühjahr an auf ihre Titel "Königliche Hoheit" verzichten und keine offiziellen Aufgaben für die Queen mehr übernehmen werden.

Sozialamtsleiter erstochen: Mordprozess in Feldkirch

Bregenz - Der 35-jährige Asylwerber Soner Ö. steht ab Montag wegen der Tötung des Sozialamtsleiters der Bezirkshauptmannschaft Dornbirn im Februar 2019 vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft wirft dem in Vorarlberg aufgewachsenen Mann Mord vor. Der 35-Jährige bekennt sich dazu, den Sozialamtsleiter erstochen zu haben, bestreitet aber die Absicht. Das Urteil im dreitägigen Prozess wird für Mittwoch erwartet.

Brüssel-Premiere des ÖBB-Nachtzugs mit EU-Abgeordneten

Wien/Schwechat - Plangemäß um 20.38 Uhr ist Sonntagabend der erste ÖBB-Nachtzug von Wien nach Brüssel vom Wiener Hauptbahnhof abgefahren. Neben zahlreichen österreichischen Europaabgeordneten ist auch ÖBB-Chef Andreas Matthä an Bord des Nightjet, der nach knapp mehr als 14 Stunden Zugfahrt Montagvormittag in Brüssel-Nord erwartet wird. Die neue Nachtzugverbindung bietet zweimal wöchentlich ein umweltfreundliches Mobilitätsangebot in die EU-Metropole. Das günstigste Sparschiene-Ticket kostet 59,90 Euro.

