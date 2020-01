Trump geht auf Konfrontationskurs zu Klimaaktivisten

Davos - Zum Auftakt des Weltwirtschaftsforums in Davos ist US-Präsident Donald Trump auf Konfrontationskurs zur Klimaaktivistin Greta Thunberg gegangen. "Wir müssen die ewigen Propheten des Untergangs und ihre Vorhersagen der Apokalypse zurückweisen", sagte Trump am Dienstag vor Spitzenvertretern aus Politik und Wirtschaft. Thunberg hatte der Welt kurz zuvor Versagen beim Klimaschutz bescheinigt: "Unser Haus brennt noch immer. Eure Untätigkeit heizt die Flammen stündlich an", sagte Thunberg.

Nehammer will nicht mehr von "Asylzentren" sprechen

Wien - Nach der Ankündigung eines neuen Asylzentrums an der Grenze zu Ungarn, Slowenien oder Italien ist Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) wieder zurückgerudert. "Wir brauchen keine neuen Asylzentren sondern Schnellverfahren an der Grenze", ließ der Minister am Dienstag wissen. Zuvor hatte sich die burgenländische SPÖ massiv auf ihn eingeschossen. Landeshauptmann Hans Peter Doskozil sprach von einem "Anschlag aufs Burgenland".

Vater von isolierter Familie wird Vergewaltigung vorgeworfen

Assen/Ruinerwold/Wien - Jener Vater, der mit seiner Familie isoliert auf einem niederländischen Bauernhof lebte, soll seine sechs Kinder über Jahre hinweg misshandelt haben. Der 67-Jährige soll zudem eine Tochter und einen Sohn im Alter von damals zwölf bis 15 Jahren mehrfach vergewaltigt haben, heißt es in der Anklage. Der mittlerweile nach einem Schlaganfall gelähmte Vater wollte die Kinder demnach von der Welt fernhalten. Der angeklagte Österreicher Josef B., Mieter des Bauernhofs, stritt vor Gericht alle Vorwürfe ab. "Es ist absolut nichts wahr! Es gibt keinen Keller und niemand wurde eingesperrt", zitierte ihn die Zeitung "De Telegraaf".

Lungenkrankheit in China breitet sich weiter aus

Peking - Die Zahl der Fälle von Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus in China ist sprunghaft angestiegen. Allein am Dienstag seien 77 neue Fälle gemeldet worden, teilte Chinas Nationale Gesundheitskommission in Peking mit. Damit wurden bisher 291 Infektionen in der Volksrepublik bestätigt. 900 Menschen stehen unter Beobachtung. Insgesamt gibt es inzwischen sechs Todesfälle. Am Dienstag meldete zudem Taiwan die Erkrankung einer etwa 50-jährigen Frau.

Iranischer Politiker setzte offenbar Kopfgeld auf Trump aus

Dubai/Washington - Ein iranischer Abgeordneter hat ein Kopfgeld auf US-Präsident Donald Trump ausgesetzt. "Im Namen der Bevölkerung der Provinz Kerman werden wir demjenigen, der Trump tötet, drei Millionen Dollar Belohnung in bar zahlen", sagte Ahmed Hamseh im Parlament. Aus Kerman stammt der im Iran als Volksheld verehrte General Kassem Soleimani, den die USA Anfang Jänner mit einem gezielten Drohnenangriff in Bagdad töteten.

Suchtberater in Kärnten als Drogenkurier festgenommen

Völkermarkt - Die Polizei hat in Kärnten einen Sozialarbeiter einer Drogenberatungsstelle in Wien als Drogenkurier festgenommen. Der 35-Jährige hatte für einen Drogenring mehrere Kilogramm Heroin aus Slowenien nach Kärnten geschmuggelt. Bereits im Vorjahr hatte die Polizei diesen und einen zweiten Drogenring ausgehoben, die mit 22 Kilogramm Heroin im Wert von 1,3 Millionen Euro gehandelt hatten. Die Bosse der beiden Ringe sind ein 31-jähriger Kroate und ein 32-jähriger Kärntner.

Wiener Börse am Nachmittag mit klaren Abschlägen

Wien - Der Leitindex ATX hat am Dienstagnachmittag 0,86 Prozent auf 3.145,01 Punkte nachgegeben. Weltweit sorgte der Ausbruch des neuen Coronavirus in China für Unsicherheit an den Märkten. Die Krankheit könnte sowohl für die Luftfahrt- als auch für die Tourismusindustrie zur Belastung werden, sagten Analysten. Die Flughafen-Wien-Aktien verloren gut ein halbes Prozent. Das Unternehmen hatte zudem seinen Ausblick für 2020 veröffentlicht.

