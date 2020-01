U-Ausschuss zu Ibiza und Casinos beschnitten eingerichtet

Wien - Der von SPÖ und NEOS verlangte Ibiza- und Casinos-Untersuchungsausschuss kommt, allerdings gemäß dem Willen von ÖVP und Grünen stark eingeschränkt und vor allem um das Thema Ibiza-Ermittlungen erleichtert. Die Regierungsfraktionen strichen dabei den Antrag von SPÖ und NEOS um jene Passagen zusammen, die ihnen unzusammenhängend und damit nicht geschäftsordnungskonform erschienen. Die beiden Oppositionsparteien wenden sich deshalb nun an den Verfassungsgerichtshof. Der U-Ausschuss hat sich in der Nacht auf Donnerstag offiziell konstituiert.

Plädoyers im Amtsenthebungsverfahren gegen Trump begonnen

Washington - Im Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump im Senat haben die Anklagevertreter des Repräsentantenhauses ihre Plädoyers begonnen. Verteilt über drei Tage haben sie von Mittwoch an bis zu 24 Stunden Zeit für den Versuch, die Senatoren von den beiden Anklagepunkten zu überzeugen. Von Samstag an ist dann Trumps Verteidigerteam ebenso lange am Zug. Die Demokraten werfen dem republikanischen Präsidenten u.a. Machtmissbrauch vor.

Britisches Parlament billigt endgültig Brexit-Gesetz

London - Nach jahrelangem Streit hat das Brexit-Gesetz die letzte Hürde im britischen Parlament genommen. Das Oberhaus in London verzichtete am Mittwoch auf Änderungsforderungen zu dem Gesetzestext von Premierminister Boris Johnson, nachdem die Abgeordneten des Unterhauses fünf derartige Anträge abgelehnt hatten. Damit kann das Gesetz nun von Königin Elizabeth II. in Kraft gesetzt werden, möglicherweise bereits am Donnerstag.

Türkei wirft der EU Bruch des Flüchtlingsabkommens vor

Ankara - Zwei Tage vor einem Besuch der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel hat der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu der EU vorgeworfen, die im Flüchtlingsabkommen zugesagten Gelder nicht vollständig gezahlt zu haben. Die EU habe versprochen, Ende 2016 und Ende 2018 jeweils drei Milliarden Euro zu zahlen, sagte Cavusoglu der "Bild"-Zeitung. "Jetzt haben wir 2020, und wir haben noch immer nicht die ersten drei Milliarden Euro vollständig erhalten."

Coronavirus: Flüge und Züge aus chinesischer Metropole Wuhan gestoppt

Peking/Genf/Wuhan - Wegen der von einem neuartigen Coronavirus verursachten Epidemie sind die Flüge und Züge aus der am schwersten betroffenen chinesischen Metropole Wuhan gestoppt worden. Zudem wurde die Bevölkerung der Stadt verpflichtet, in der Öffentlichkeit Schutzmasken zu tragen. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) rief trotz der rasanten Zunahme von Infektionen vorerst keine "gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite" aus. Die Zahl der Toten in China stieg unterdessen auf 17; die Anzahl der Erkrankungen im Land wurde mit 571 angegeben.

Gaultier verabschiedete sich mit Mega-Show von Haute Couture

Paris - Der französische Star-Designer Jean Paul Gaultier hat mit einer spektakulären Show seinen Abschied von den Haute-Couture-Modenschauen zelebriert. Bei der Show am Mittwochabend in Paris traten Stars wie Conchita Wurst als Models auf. Zu Gaultiers letztem Defilee wurde ein Musical aufgeführt, bei dem Künstler wie der britische Sänger Boy George auftraten. Der 67-jährige Star-Designer hatte erst vergangene Woche überraschend seinen Ausstieg aus den Haute-Couture-Modenschauen angekündigt.

VW muss wegen Dieselskandals in Kanada Millionenstrafe zahlen

Toronto - Der deutsche Autobauer Volkswagen muss in Kanada wegen des Dieselskandals eine Strafe in Millionenhöhe zahlen. Ein Gericht in Toronto billigte am Mittwoch einen zwischen dem Konzern und der kanadischen Regierung erzielten Vergleich. Er sieht eine Strafe von 196,5 Millionen kanadischen Dollar (135,5 Millionen Euro) vor. Volkswagen hatte sich zuvor schuldig bekannt, gegen kanadische Umweltschutzgesetze verstoßen zu haben. Die kanadische Regierung hatte dem Autobauer vor allem die gezielte Einfuhr von Autos, die nicht den kanadischen Umweltschutzgesetzen entsprechen, sowie gezielte Desinformation vorgeworfen.

US-Rapper Juice Wrld an Überdosis von Opioiden gestorben

Chicago - Der im Dezember verstorbene US-Rapper Juice Wrld ist durch eine Überdosis von Opioiden zu Tode gekommen. Die Autopsie habe ergeben, dass der Tod des 21-Jährigen versehentlich durch die Einnahme von Schmerzmitteln verursacht worden sei, teilte die Gerichtsmedizin in Chicago am Mittwoch mit. Eine erste Autopsie nach dem Tod des Rappers hatte noch kein eindeutiges Resultat ergeben.

