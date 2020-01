Internationales Gedenken an Auschwitz-Befreiung

Jerusalem - Dutzende Staats- und Regierungschefs gedenken am heutigen Donnerstag in Israel der Befreiung des NS-Vernichtungslagers Auschwitz vor 75 Jahren. Unter den Staatsgästen aus fast 50 Ländern sind der russische Präsident Wladimir Putin, US-Vizepräsident Mike Pence, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, der deutsche Präsident Frank-Walter Steinmeier sowie Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Das Holocaust-Forum sowie die Gedenkzeremonie mit einer Kranzniederlegung für die Opfer der Shoah findet in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem statt.

Österreich im "Transparency"-Ranking leicht verbessert

Wien - Österreich hat seine Position im globalen Korruptionsindex der Organisation Transparency International leicht verbessert. Im am Donnerstag veröffentlichten Ranking 2019 liegt Österreich am 12. Rang. Sorgen bereitet der Organisation die weltweite Stagnation der Antikorruptionsbemühungen. Von der neuen österreichischen Regierung erwartet sie die rasche Umsetzung des angekündigten Transparenzpakets. Dass sich Österreich ausgerechnet im "Ibiza-Jahr" 2019 vom 14. auf den 12. Platz verbessern konnte, wird damit begründet, dass der Befragungszeitraum bereits im Frühjahr 2019 abgeschlossen wurde.

Sarrazin wegen Auftritt bei FPÖ aus SPD ausgeschlossen

Berlin - Das Landesschiedsgericht der Berliner SPD hat den früheren Finanzsenator Thilo Sarrazin aus der Partei ausgeschlossen. Die Entscheidung fiel nach Informationen aus Parteikreisen am Mittwochabend. Eine besondere Rolle hat dem Vernehmen nach Sarrazins jüngstes Buch "Feindliche Übernahme" sowie der Auftritt des SPD-Mitglieds auf einer Veranstaltung der FPÖ im Europawahlkampf gespielt. Sarrazin war im März 2019 bei einem Diskussionsabend der Freiheitlichen Akademie Wien aufgetreten. Anwesend war unter anderem der damalige Vizekanzler Heinz-Christian Strache.

Saudi-Arabien und Iran bereit zu Gesprächen

Teheran/Riad - Die iranische Regierung hat nach den Worten von Außenminister Mohammad Javad Zarif Interesse an Gesprächen mit Saudi-Arabien über eine Entspannung zwischen den zerstrittenen Nachbarstaaten. Zuvor hatte es entsprechende Signale aus Riad gegeben. "Iran ist ebenfalls an Gesprächen mit seinen Nachbarn interessiert", sagte Zarif laut Außenamtssprecher Abbas Mousavi am Mittwoch. "Wir heißen jeden Schritt willkommen, der den Menschen der Region wieder Hoffnung auf Stabilität und Aufschwung bringt", fügte er hinzu.

Plädoyers im Amtsenthebungsverfahren gegen Trump begonnen

Washington - Im Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump haben die demokratischen Ankläger ihre Beweisführung begonnen. Anklage und Verteidigung haben jeweils über einen Zeitraum von drei Tagen insgesamt 24 Stunden, um ihre Argumente darzulegen. Anklageführer Adam Schiff sagte am Mittwoch im Senat, Trump habe seine Macht missbraucht, um die Ukraine zu einer Einmischung in US-Wahlen zu drängen und damit seine Chancen auf eine Wiederwahl zu vergrößern. Als er "erwischt" worden sei, habe der Präsident die parlamentarische Untersuchung des Repräsentantenhauses zur Ukraine-Affäre auf "beispiellose" Weise behindert.

China kappt wegen Lungenkrankheit Verkehr aus Wuhan

Wuhan/Berlin - Die chinesische Regierung hat die besonders schwer von der neuen Lungenkrankheit betroffene Millionenmetropole Wuhan praktisch abgeriegelt. Wie das chinesische Staatsfernsehen berichtete, sollten ab Donnerstagfrüh Flüge, Züge, Fähren und Fernbusse gestoppt werden. Bewohner Wuhans dürfen die zentralchinesische Stadt demnach nur noch unter Angabe besonderer Gründe verlassen. Zudem wurden die Menschen aufgefordert, nur noch mit Schutzmasken in die Öffentlichkeit zu gehen. Die Zahl der Toten aufgrund der Lungenkrankheit stieg unterdessen auf 17.

Drei Tote bei Absturz von Löschflugzeug in Australien

Canberra - Beim Absturz eines Löschflugzeugs im Brandgebiet von Australien sind nach Behördenangaben drei Menschen ums Leben gekommen. Das Flugzeug sei nahe Cooma etwa 100 Kilometer südlich der Hauptstadt Canberra verunglückt, sagt der Feuerwehrchef Shane Fitzsimmons. Zuvor hatten Hubschrauber bei der Suche nach der vermissten Maschine in den Bergen des Bundesstaats New South Wales geholfen. Zudem stellte der Flughafen der Hauptstadt Canberra wegen der nahen Buschbrände seinen Betrieb ein.

Zwei Kinder bei schwerem Schulbusunfall in Thüringen getötet

Eisenach - Ein schwerer Schulbusunfall bei Eisenach im deutschen Bundesland Thüringen hat am Donnerstag zwei Kinder das Leben gekostet. Laut Behörden wurden außerdem 20 Schüler und der Busfahrer verletzt. Nach ersten Polizeiangaben war der Bus zu einer Volksschule unterwegs. Gegen 7.30 Uhr soll es am Ortseingang der Kleinstadt Berka auf eisglatter Straße zu dem Unfall gekommen sein. Den Angaben zufolge kam der Bus von der Straße ab. Notfallseelsorger und Kriseninterventionsteams waren im Einsatz.

