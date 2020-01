Kurz warnt in Klimadebatte vor Comeback des Kollektivismus

Davos - Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat in der Klimadebatte vor einem Comeback "gescheiterter" kollektivistischer Ideen gewarnt, die nur "Leid, Hunger und unglaubliches Elend" gebracht hätten. In einer Rede beim Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos sprach sich Kurz am Freitag stattdessen für eine Verbindung von wirtschaftsliberaler Politik mit Klimaschutz aus, wobei er auf Innovationen setzt. Zeitgleich führte die Klimaaktivistin Greta Thunberg, die am Dienstag der WEF-Elite die Leviten gelesen hatte, eine Protestveranstaltung durch Davos.

FPÖ sieht einstige Unterstützer durch Strache verhöhnt

Wien - Die Wiener FPÖ zeigt sich erbost über den Auftritt des früheren FPÖ-Obmanns Heinz-Christian Strache beim DAÖ-Neujahrstreffen am Donnerstagabend in Wien. In einer der APA vorliegenden internen Mitteilung an die blauen Funktionäre hält der geschäftsführende Wiener FPÖ-Chef Dominik Nepp fest, dass sich die einstigen Unterstützer Straches keine derartige "Geringschätzung" verdient hätten.

Kampf gegen Coronavirus läuft auf Hochtouren

Peking/Wuhan/Wien - Die chinesischen Behörden bemühen sich um die Eindämmung des Coronavirus. In mehr als einem Dutzend Städte wurde der öffentliche Verkehr ausgesetzt, mehr als 41 Millionen Einwohner waren davon betroffen. Ungeachtet des chinesischen Neujahrsfests wurde die Schließung eines Abschnitts der Chinesischen Mauer, des Olympia-Stadions in Peking und von Disneyland in Shanghai angeordnet. Das österreichische Außenministerium riet von nicht notwendigen Reisen in die zentralchinesische Provinz Hubei ab.

Frankreichs Regierung bringt Pensionsreform auf den Weg

Paris - Frankreichs Regierung hat nach wochenlangen Streiks und Protesten das Gesetz zur Reformierung des Pensionssystems auf den Weg gebracht. Das derzeitige System sei für die heutige Berufswelt ungeeignet, sagte Gesundheits- und Sozialministerin Agn�s Buzyn am Freitag nach der Regierungssitzung unter Vorsitz von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Tausende Menschen gingen erneut auf die Straße.

Israels Präsident "glücklich" über österreichische Regierung

Wien/Jerusalem - Der israelische Präsident Reuven Rivlin hat sich bei einem Treffen mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen "glücklich" über die neue türkis-grüne Regierung in Österreich gezeigt. Rivlin erklärte nach Angaben der Präsidentschaftskanzlei bei dem bilateralen Gespräch am Freitag in Jerusalem, dass "alle Regierungsmitglieder bei ihm herzlich willkommen sind". Die FPÖ-Minister der türkis-blauen Regierung waren von Israel boykottiert worden.

Sechs Tote nach Schüssen in Baden-Württemberg

Stuttgart - In Rot am See im deutschen Bundesland Baden-Württemberg sind nach Schüssen mehrere Menschen ums Leben gekommen. Die Polizei bestätigte am Freitag, dass es sechs Tote gegeben habe. Zudem seien mehrere Menschen verletzt worden. Nähere Einzelheiten sollten auf einer Pressekonferenz um 16.30 Uhr im Rathaus von Rot am See bekanntgegeben werden, sagte ein Sprecher am Freitag. Nach Angaben der Beamten liegt vermutlich ein Beziehungsverhältnis zwischen dem Täter und den Opfern vor - "aber gesichert ist dies noch nicht". Man gehe von einem Einzeltäter aus. Der Tatverdächtige sei festgenommen worden.

Opernsänger Franz Mazura 95-jährig gestorben

Berlin/Wien - Der in Salzburg gebürtige Opernsänger Franz Mazura ist am Donnerstag im Alter von 95 Jahren nahe Mannheim gestorben. Das bestätigte sein Manager am Freitag der dpa unter Berufung auf die Tochter. Zuvor hatten mehrere Medien über den Tod des vor allem als Wagner-Interpret bekannten Bassbariton berichtet. Noch im vergangenen Jahr stand Mazura als Hans Schwarz in Wagners Oper "Die Meistersinger von Nürnberg" auf der Bühne der Berliner Staatsoper.

