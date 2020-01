Demonstrationszug gegen Akademikerball ist unterwegs

Wien - Der Demonstrationszug gegen den freiheitlichen Akademikerball in der Wiener Hofburg hat sich am Freitagabend gegen 18.00 Uhr vom Hauptgebäude der Universität Wien aus in Bewegung gesetzt. Die Polizei zählte rund 800 Teilnehmer, die Organisatoren sprachen von knapp über 1.000. Laut Exekutive verlief vorerst alles friedlich. In der Hofburg selbst trafen am frühen Abend die ersten Dinnergäste ein. Ab 20.00 Uhr werden die ersten Ballgäste erwartet.

Britischer Premier Johnson unterzeichnet Brexit-Abkommen

London/Brüssel - Der britische Premierminister Boris Johnson hat am Freitag das Abkommen über den EU-Austritt seines Landes unterzeichnet. Zuvor hatten bereits EU-Ratspräsident Charles Michel und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ihre Unterschrift unter den Deal gesetzt. Jetzt fehlen nur noch die Zustimmung des Europäischen Parlaments und der 27 verbleibenden Mitgliedsstaaten, die als sicher gelten. "Die Unterzeichnung des Austrittsabkommens ist ein fantastischer Moment, der endlich das Ergebnis des Referendums von 2016 umsetzt und viel zu viele Jahre des Streits und der Spaltung beendet", sagte Johnson.

Deutschland will laut Merkel türkische Küstenwache stärken

Istanbul - Deutschland will der Türkei bei der Stärkung ihrer Küstenwache helfen. Das sagte die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel am Freitag nach Gesprächen mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in Istanbul. Die türkische Küstenwache spielt eine wichtige Rolle beim Versuch, Migranten auf dem Weg nach Griechenland und damit in die EU aufzuhalten. Zuletzt waren auf den griechischen Inseln wieder mehr Boote mit Flüchtlingen aus der Türkei angekommen.

Impeachment: Demokraten untermauern Vorwürfe gegen Trump

Washington - Im Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump im Senat haben die Anklagevertreter einen eindringlichen Appell an die 100 Senatoren gerichtet. "Sie wissen, dass Sie bei diesem Präsidenten nicht darauf vertrauen können, dass er das Richtige für dieses Land tut", sagte der Leiter des Anklageteams, der Demokrat Adam Schiff, am Donnerstagabend zum Abschluss der fast zehnstündigen Sitzung. Nachsatz: "Sie können darauf vertrauen, dass er das Richtige für Donald Trump tun wird." Wenn die Senatoren Trump für schuldig hielten, müssten sie auch dafür sorgen, dass er des Amtes enthoben werde.

Sechs Tote nach Schüssen in Baden-Württemberg

Stuttgart - Ein Sportschütze soll in Rot am See im Nordosten Baden-Württembergs in Deutschland seinen Vater, seine Mutter und vier weitere Verwandte erschossen haben. Der Tatverdächtige sei nach dem Eintreffen erster Polizisten vor dem Haus festgenommen worden, Hinweise auf weitere Tatbeteiligte gebe es nicht, berichtete die Polizei, die von einem Familiendrama ausgeht.

China verstärkt wegen Coronavirus Sicherheitsvorkehrungen

Peking - Die chinesischen Behörden bemühen sich um die Eindämmung des Coronavirus. In den Städten Xianning, Xiaogan, Enshi und Zhijiang wurde am Freitag der öffentliche Verkehr ausgesetzt. Damit stehen mittlerweile 13 chinesische Städte wegen des Erregers 2019-nCoV de facto unter Quarantäne. Ungeachtet des chinesischen Neujahrsfests wurde die Schließung eines Abschnitts der Chinesischen Mauer, des Olympia-Stadions in Peking und von Disneyland in Shanghai angeordnet. Seit dem Ausbruch der Atemwegserkrankungen wurden in China nach Behördenangaben 830 Infektionen bestätigt. 26 Menschen starben an der Infektion.

Mindestens 21 Tote durch Unwetter auf Madagaskar

Antananarivo - Bei heftigem Regen und Überschwemmungen sind in Madagaskar laut Behördenangaben mindestens 21 Menschen ums Leben gekommen. Mindestens 20 weitere Menschen würden außerdem vermisst, teilte die Katastrophenschutzbehörde des Landes am Freitag mit. Sintflutartige Regenfälle sind seit Beginn der Woche auf dem Inselstaat vor der Südostküste Afrikas niedergegangen. Laut der Behörde waren fast 90.000 Einwohner von dem Unwetter betroffen.

Explosion in Houston - Zumindest zwei Tote

Washington - Bei einer Explosion in einem Gewerbebetrieb in der texanischen Metropole Houston sind mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. Es seien Ermittlungen eingeleitet worden, sagte der städtische Polizeichef am Freitag vor Journalisten. Die Explosion riss am frühen Freitagmorgen gegen 04.15 Uhr (11.15 Uhr MEZ) viele Menschen aus dem Schlaf. Viele Bewohner hätten berichtet, dass durch die Wucht der Explosion ihre Häuser gebebt hätten, berichtete der Sender CNN.

(Schluss) mf/fls/sto