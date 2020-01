Mindestens 20 Tote bei Erdbeben in der Türkei

Istanbul - Bei einem schweren Erdbeben sind im Osten der Türkei mindestens 20 Menschen getötet und mehr als 900 verletzt worden. Das Beben habe die Stärke 6,8 gehabt und sei von mehr als hundert kleineren Nachbeben gefolgt worden, teilte die Katastrophenschutzbehörde Afad am Samstag in der Früh mit. Mehrere Gebäude stürzten ein, rund 30 Menschen sollen noch unter den Trümmern verschüttet liegen.

Coronavirus erreicht Europa - Mehr als 40 Tote in China

Peking/Paris - Das aus China stammende Coronavirus lässt immer mehr Menschen an einer neuen Lungenkrankheit sterben und hat inzwischen auch Europa erreicht. Das chinesische Staats-TV berichtete am Samstag über mittlerweile 41 Todesopfer und knapp 1.300 Infizierte in der Volksrepublik. Inzwischen gibt es auch in Frankreich als erstem Land der EU drei bestätigte Infektionen. Die Patienten befinden unter Quarantäne im Krankenhaus.

Thiem steht im Achtelfinale des Australian Open

Melbourne - Dominic Thiem hat sich am Samstag zum dritten Mal nach 2017 und 2018 für das Achtelfinale der Australian Open qualifiziert. Der als Nummer 5 gesetzte Niederösterreicher bezwang den US-Amerikaner Taylor Fritz mit 6:2,6:4,6:7,6:4. Im Kampf um sein erstes Viertelfinale beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres trifft Thiem nun am Montag auf den als Nummer 10 gesetzten Franzosen Gael Monfils. Dabei wird Thiem nicht mehr von Thomas Muster gecoacht. Die beiden haben ihre eben erst begonnene Zusammenarbeit beendet.

Ruhige Demo gegen Akademikerball - Hofer beschwor Einheit

Wien - Der FPÖ-Akademikerball in der Wiener Hofburg am Freitag war auch heuer wieder von Protesten begleitet. Rund um den Heldenplatz gab es erneut Platzsperren, gröbere Zwischenfälle blieben laut Polizei aus. Am Ball selbst trat nach dem Ibiza-bedingten Rücktritt von Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache diesmal dessen Nachfolger Norbert Hofer ans Rednerpult und hob die Bedeutung der Korporationen hervor.

"Ocean Viking" rettete 59 Menschen vor libyscher Küste

Rom - Das Rettungsschiff "Ocean Viking" hat am Samstag weitere 59 Menschen im Mittelmeer aus einem kleinen Holzboot in Seenot gerettet. Der Einsatz erfolgte circa 26 Seemeilen vor der libyschen Küste, wie die NGO SOS Mediterranee per Twitter mitteilte. Damit stieg die Zahl der Migranten an Bord des norwegischen Rettungsschiffes auf 151. Am Freitag waren 92 Migranten an Bord genommen worden. Noch unklar ist, in welchem Hafen die Migranten von Bord gehen sollen.

Österreich und Italien verhindern Neustart von "Sophia"

Berlin/Brüssel - Die Marinemission "Sophia" wird vorerst nicht wieder gestartet. Die Pläne für eine baldige Wiederbelebung einer zur Überwachung des Waffenembargos in Libyen neu ausgerichteten EU-Mittelmeer-Mission scheiterten am Freitag insbesondere an Österreich und Italien, wie die deutsche Zeitung "Welt" berichtete. Der "Sophia"-Einsatz hatte ab 2015 zehntausende Flüchtlinge aus Seenot gerettet und nach Europa gebracht.

Wahlkampf-Finale im Burgenland

Wien - Der Wahlkampf im Burgenland ist fast geschlagen. Die meisten Parteien haben ihre Wahlkampfabschlüsse über die Bühne gebracht. Die Regierungspartner SPÖ und FPÖ machten das am Freitagabend zeitgleich südlich von Eisenstadt. Die Grünen schlossen am Vormittag deutlich bescheidener in der Eisenstädter Fußgängerzone ab. Die SPÖ gab sich in Rohrbach sehr zuversichtlich, die FPÖ wetterte in Loipersbach gegen Türkis-Grün im Bund.

Oberösterreicher von Hund ins Gesicht gebissen

Freistadt - Nach einem Hundebiss ist am Freitagabend ein 41-jähriger Mühlviertler mit Verletzungen im Gesicht ins Unfallkrankenhaus Linz eingeliefert worden. Der Mann war während einer Geburtstagsfeier zum Urinieren ins Freie gegangen. Vor der Garage des Hauses traf er auf den freilaufenden Hund eines 29-Jährigen. Das Tier griff den Mann aus bisher unbekannter Ursache an und biss ihn ins Gesicht.

