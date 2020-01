Matthias Mayer gewinnt Kitz-Abfahrt vor Vincent Kriechmayr

Kitzbühel - Der Kitzbühel-Sieger 2020 in der Abfahrt heißt Matthias Mayer. Der Kärntner Doppel-Olympiasieger setzte sich bei den 80. Hahnenkamm-Rennen am Samstag im Klassiker auf der Streif 0,22 Sekunden vor den Ex-aequo-Zweiten Vincent Kriechmayr und dem Schweizer Beat Feuz durch. Mayer ist der erste österreichische Kitz-Abfahrtssieger seit Hannes Reichelt (2014). Im Verbund mit Kriechmayr sorgte er für den achten ÖSV-Doppelsieg bei einer Kitzbühel-Abfahrt in der Weltcup-Ära.

Mindestens 22 Tote bei Erdbeben im Osten der Türkei

Istanbul - Ein schweres Erdbeben hat den Osten der Türkei erschüttert. Mindestens 22 Menschen wurden getötet sowie Hunderte verletzt. Das teilte Innenminister Süleyman Soylu am Samstag mit. Das Beben hatte nach Angaben der Katastrophenschutzbehörde Afad die Stärke 6,8. Es sei von rund 400 Nachbeben gefolgt worden, eines davon habe die Stärke 5,1 erreicht, sagte Soylu weiter. Mehrere Gebäude stürzten ein. Retter konnten bisher 39 Verschüttete lebend bergen, so der Innenminister.

Erste Coronavirus-Fälle in Europa, massiver Anstieg in China

Peking/Paris - Die neue Lungenkrankheit aus China verbreitet sich weiter und hat erstmals auch Europa erreicht. In Frankreich wurden drei Fälle entdeckt. Die Patienten sind in Quarantäne. Sprunghaft stieg die Zahl der Infizierten in China in einem Tag um mehr als 400 auf mehr als 1.300. Die Zahl der Toten kletterte von 26 auf 41. China griff indes zu drastischen Maßnahmen. Mehr als 40 Millionen Menschen in gut einem Dutzend Städten im Herzen des Landes wurden weitgehend von der Außenwelt abgeschottet, indem der Verkehr gestoppt wurde.

Gesundheitsminister erlässt Coronavirus-Anzeigepflicht

Wien - Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) erlässt am Samstag gemäß Österreichischem Epidemiegesetz eine Verordnung, wonach das neuartige Coronavirus einer Anzeigepflicht unterworfen wird. Anzeigepflichtig sind Verdachts-, Erkrankungs-, und Todesfälle. "Das ist kein Grund zur Panik, aber für verstärkte Vorsorge, Information und Aufmerksamkeit", so der Minister. In China halten sich laut Außenministerium derzeit rund 3.000 Österreicher auf. "Zum jetzigen Zeitpunkt sind keine Erkrankungen von Österreichern bekannt", sagte Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP).

Kritik an Hofer nach Selfie mit Identitärem

Wien - FPÖ-Chef Norbert Hofer ist nach einem Selfie mit einem Mitglied der Identitären am Akademikerball mit Kritik konfrontiert. SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch meinte am Samstag via Twitter: "Mit Identitären Selfies machen und zugleich mit ihnen nichts zu tun haben, geht nicht zusammen." Hofer hatte mit dem Salzburger Identitären-Chef Edwin Hintsteiner posiert, der das Foto dann auch auf Twitter veröffentlichte. Indes forderte die Wiener FPÖ den Rücktritt von Wiens Vizebürgermeisterin Birgit Hebein im Zuge eines Vorfalls bei der Demonstration gegen den Ball. Hebein bestritt allerdings eine Demo-Teilnahme.

ÖVP-Wahlkampfabschluss im Burgenland

Wien - Die Türkisen haben ihren Wahlkampfabschluss Samstagvormittag in Eisenstadt großspurig angelegt. Gemeinsam mit Kanzler und Bundesobmann Sebastian Kurz, der wie ein Popstar empfangen wurde, schwirrte eine türkise Schar in Kompaniegröße in die Eisenstädter Fußgängerzone. "Es ist wirklich schön, auch wenn es ein bisschen kalt ist, Samstagvormittag bei euch im Burgenland zu sein", bedankte sich Kurz für den begeisterten Empfang.

Arbeiter ragte Kopf aus Gulli - Tödliche Kollision in Japan

Tokio - Tragischer Verkehrsunfall in Japan beim Reinigen eines Abwasserrohrs: Als ein Arbeiter in der Provinz Aichi nach getaner Arbeit seinen Kopf aus einem Gulli ragte, wurde er von einem Auto erfasst. Der Arbeiter sei drei Meter in die Tiefe gestürzt und in ein Krankenhaus gebracht worden, wo er in der Nacht auf Samstag seinen schweren Schädelverletzungen erlag, wie örtliche Medien berichteten. Nach Angaben der Polizei hatte es am Ort des Unfalls, einer Kreuzung der Stadt Kariya, keine Absperrungen gegeben, die darauf hinwiesen, dass dort gerade gearbeitet wurde.

Logo der US-Weltraumstreitkräfte verärgert Star-Trek-Fans

Washington - Mit dem Logo seiner neuen Streitkräfte für den Weltraum hat US-Präsident Donald Trump einmal mehr seine tiefgreifende Kenntnis der Fernsehkultur unter Beweis gestellt: Kurz nachdem er am Freitag auf Twitter das neue Logo vorgestellt hatte, wiesen "Star-Trek"-Fans auf die frappierende Ähnlichkeit des Designs mit dem Emblem der fiktiven "Sternenflotte" aus der TV-Kultserie hin. Laut Sprecher der neuen US-Space Force handelt es sich bei dem Pfeil um das Delta-Symbol, wie es schon 1961 in den Emblemen der damaligen Raumfahrtorganisation der US-Luftwaffe benutzt wurde.

