Trump-Anwälte begannen Plädoyers in Amtsenthebungsverfahren

Washington - Im Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump hat am Samstag das Anwaltsteam des US-Präsidenten mit dessen Verteidigung begonnen. Zum Auftakt zeigte sich der oberste Rechtsberater des Weißen Hauses, Pat Cipollone, überzeugt, dass Trump "absolut nichts falsch gemacht" habe. Die Demokraten hätten das Impeachment-Verfahren nur angestrengt, "um die Ergebnisse der letzten Wahlen aufzuheben". Den Anwälten Trumps stehen, wie den Anklägern, 24 Stunden über einen Zeitraum von drei Tagen zur Verfügung.

Vier Tote bei Anti-Regierungs-Protesten im Irak

Bagdad - Im Irak sind bei Zusammenstößen von regierungskritischen Demonstranten und der Polizei vier Menschen ums Leben gekommen. Die Polizei stürmte am Samstag den Hauptdemonstrationsort in der irakischen Hauptstadt Bagdad. Im Süden des Landes versuchte sie, die Demonstranten auseinanderzutreiben. Dabei setzte die Polizei auch Tränengas ein. In Bagdad wurde mindestens ein Mensch getötet und mehr als 30 verletzt. In Nassiriya kamen drei Personen ums Leben, 15 wurden verletzt.

EU-Sondergipfel zum Budget am 20. Februar

Brüssel - Im Tauziehen um das künftige EU-Budget findet am 20. Februar ein Sondergipfel der Staats- und Regierungschefs statt. Dies gab EU-Ratspräsident Charles Michel am Samstag in Brüssel bekannt. Eine Gruppe von Nettozahlerstaaten, darunter Österreich, lehnt eine Erhöhung des EU-Budgets auf ein Volumen von mehr als einem Prozent des Bruttonationaleinkommens strikt ab. Die EU-Kommission hat ein Budgetvolumen von 1,11 Prozent vorgeschlagen, das Europaparlament verlangt sogar 1,3 Prozent. Budgetbeschlüsse erfordern die Zustimmung aller 27 Mitgliedsstaaten und des Europaparlaments.

Zahl der Coronavirus-Fälle in China gestiegen - erste Fälle in Eruopa

Peking/Paris - Trotz drastischer Gegenmaßnahmen breitet sich die neue Lungenkrankheit weiter stark aus: In China stieg die Zahl der bestätigten Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus binnen eines Tages um mehr als 400 Fälle auf 1.372. Das Staatsfernsehen gab die Zahl der Toten am Samstagabend mit 41 an, davon 39 in der schwer betroffenen Provinz Hubei mit der Metropole Wuhan. Weltweit kommen demnach rund 30 bestätigte Fälle hinzu - darunter die ersten drei europäischen Patienten in Frankreich. Diese drei Infizierten sind offenbar nicht schwer erkrankt. In Österreich gilt seit Samstag eine Anzeigepflicht für das neuartige Coronavirus.

Mindestens elf Tote bei Unwetter im Südosten Brasiliens

Brasilia - Mindestens elf Menschen sind bei schweren Unwettern im Südosten Brasiliens ums Leben gekommen. Sie starben bei Erdrutschen oder wurden unter den Trümmern ihrer zerstörten Häuser begraben, wie die Feuerwehr am Samstag mitteilte. 16 weitere Menschen würden nach den tagelangen Regenfällen im Teilstaat Minas Gerais vermisst. 2.500 Bewohner mussten den Angaben zufolge ihre Häuser verlassen. Die Region erlebt seit Donnerstag beispiellose Regenfälle.

Skitourengeher stürzte mehrere hundert Meter ab

Eisenerz - Ein 47 Jahre alter Steirer ist am Samstag bei einer Skitour auf die Hohe Lins nahe Eisenerz (Bezirk Leoben) beim Abfahren in einer Rinne 400 bis 500 Meter abgestürzt. Laut Polizei zog sich der Mann schwere Verletzungen zu. Seine Begleiter setzten den Notruf ab, der 47-Jährige wurde per Rettungshubschrauber geborgen und ins Unfallkrankenhaus Graz eingeliefert.

Madonna sagte erstes von mehreren London-Konzerten ab

London - Popstar Madonna hat das erste von mehreren geplanten Konzerten ihrer "Madame X"-Tour in London kurzfristig abgesagt. Inhaber von Eintrittskarten für den Auftritt der 61-Jährigen am Montag wurden am Samstag vom Veranstalter per Textnachricht informiert. Eine Rückerstattung des Kaufpreises sei bereits veranlasst worden, hieß es. Gründe für die Absage wurden nicht genannt. Madonna wollte insgesamt 15 Konzerte im London Palladium geben, einem über 100 Jahre alten Theater mit rund 2.300 Sitzen. Für die besten Karten mussten Fans mehrere Hundert Pfund bezahlen.

Matthias Mayer gewinnt Kitz-Abfahrt vor Vincent Kriechmayr

Kitzbühel - Der Kitzbühel-Sieger 2020 in der Abfahrt heißt Matthias Mayer. Der Kärntner Doppel-Olympiasieger setzte sich bei den 80. Hahnenkamm-Rennen am Samstag im Klassiker auf der Streif 0,22 Sekunden vor den Ex-aequo-Zweiten Vincent Kriechmayr und dem Schweizer Beat Feuz durch. Mayer ist der erste österreichische Kitz-Abfahrtssieger seit Hannes Reichelt (2014). Im Verbund mit Kriechmayr sorgte er für den achten ÖSV-Doppelsieg bei einer Kitzbühel-Abfahrt in der Weltcup-Ära.

