Coronavirus: 56 Tote in China, erster Verdachtsfall in Wien

Wien/Peking/Paris - In Wien gibt es den ersten Verdachtsfall auf eine Coronavirus-Infektion. Es handelt sich um eine chinesische Flugbegleiterin, die vor einigen Tagen in Wuhan gewesen sein dürfte. Sie befindet sich auf der Isolierstation des Kaiser Franz Josef-Krankenhauses. Gewissheit gibt es nach Abschluss der Untersuchungen, die bis zu 48 Stunden dauern können. Bestätigt sind dagegen drei Krankheitsfälle in Frankreich und einer aus Kanada. In China stieg die Zahl der Todesfälle indes weiter auf 56. Der chinesische Gesundheitsminister Ma Xiaowei teilte mit, dass die Übertragungsfähigkeit des Coronavirus stärker werde.

Das Burgenland wählt einen neuen Landtag

Eisenstadt - Die erste Wahl des Jahres 2020 hat begonnen. Um 6.45 Uhr öffnete in Bad Sauerbrunn das erste Wahllokal, um die Stimmen der 250.181 wahlberechtigten Burgenländer zur Kür ihres Landtages entgegenzunehmen. Um 7.00 Uhr sperrten zahlreiche weitere auf. Am Prüfstand steht die einzige rot-blaue Landesregierung Österreichs - und der Urnengang gilt auch als erster Stimmungstest für Türkis-Grün im Bund. Wahlschluss ist um 16.00 Uhr, kurz danach werden die ersten Hochrechnungen erwartet.

Kommunalwahlen in 567 niederösterreichischen Gemeinden

St. Pölten - Neben der burgenländischen Landtagswahl stehen am Sonntag auch Kommunalwahlen in 567 der 573 niederösterreichischen Gemeinden an. 1.851 Listen kandidieren, 11.640 Mandate werden vergeben. Um 06.00 Uhr öffneten die ersten Wahllokale. Spätester Wahlschluss ist um 17.00 Uhr. Flächendeckend vertreten ist nur die ÖVP. Die Volkspartei verteidigt 431 Bürgermeisterposten. Die SPÖ stellt derzeit 119 Stadt- und Ortschefs, 17 weitere kommen von unabhängigen Listen.

Trump-Anwälte begannen Plädoyers in Amtsenthebungsverfahren

Washington - Im Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump hat dessen Anwaltsteam am Samstag die Vorwürfe der Demokraten zurückgewiesen. Trump habe im Umgang mit der Ukraine "absolut nichts falsch gemacht", sagte der oberste Rechtsberater des Weißen Hauses, Pat Cipollone, zum Auftakt der Plädoyers der Verteidigung im US-Senat. Den Anwälten Trumps stehen, wie den Anklägern, über einen Zeitraum von drei Tagen 24 Stunden zur Verfügung. Am Samstag hielten sich die Verteidiger kurz und beendeten ihre Ausführungen im Senat nach rund zwei Stunden.

Zahl der Toten nach Erdbeben in der Türkei auf 31 gestiegen

Istanbul - Nach dem schweren Erdbeben im Osten der Türkei ist die Zahl der Toten auf 31 gestiegen. Mehr als 1.600 Menschen wurden zudem verletzt, wie die Katastrophenschutzbehörde Afad am Sonntag mitteilte. Rettungsteams setzten am Sonntag ihre Suche nach Überlebenden fort. Bisher konnten 45 Verschüttete lebend geborgen werden. In den am stärksten betroffenen Provinzen Elazig und Malatya stürzten insgesamt 80 Gebäude ein, weitere rund 650 wurden schwer beschädigt.

Mindestens 30 Tote durch Unwetter in Brasilien

Brasilia - Bei schweren Unwettern im Südosten Brasiliens sind mindestens 30 Menschen ums Leben gekommen. 17 weitere Menschen würden nach den tagelangen Regenfällen im Bundesstaat Minas Gerais noch vermisst, erklärte das örtliche Zivilschutzamt am Samstag. 3.500 Bewohner mussten den Angaben zufolge ihre Häuser verlassen. Die meisten Opfer starben bei Erdrutschen oder wurden unter den Trümmern ihrer zerstörten Häuser begraben, wie die Feuerwehr mitteilte.

Österreichische Filmemacher bei "Max Ophüls Preis" ausgezeichnet

Wien/Saarbrücken - Mehrere Auszeichnungen haben österreichische Spielfilme beim 41. Max-Ophüls-Preis in Saarbrücken eingeheimst. Die gebürtige Grazerin Johanna Moder erhielt laut ORF-Mitteilung für die Gesellschaftssatire "Waren einmal Revoluzzer" den Preis in der Kategorie "Beste Regie". Das Jugenddrama "Ein bisschen bleiben wir noch" von Arash T. Riahi bekam den mit 5.000 Euro dotierten "Publikumspreis Spielfilm". Die Preise wurden am Samstagabend in Saarbrücken übergeben. Der "Max-Ophüls-Preis" kann als eines der renommiertesten Festivals für den jungen deutschsprachigen Film gelten.

Almodovars "Pain and Glory" gewinnt bei den Goya-Filmpreisen

Malaga - Pedro Almodovars für den Auslands-Oscar nominierter Film "Leid und Herrlichkeit" ("Pain and Glory") ist am Samstagabend in Malaga der große Gewinner der 34. Goya-Filmpreise gewesen. Er erhielt sieben Auszeichnungen, darunter bester Film, beste Regie, bestes Drehbuch und bester Hauptdarsteller (Antonio Banderas).

(Schluss) apo