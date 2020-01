Wiener Coronarvirus-Verdachtsfall: "Frau geht es gut"

Wien - Der chinesischen Staatsbürgerin, die am Samstagabend als Coronarvirus-Verdachtsfall in die 4. Medizinischen Abteilung des Wiener Kaiser-Franz-Josef-Spitals aufgenommen worden ist, gehe es aktuell "subjektiv und objektiv gut", sagte Oberärztin Christiane Hagenauer Sonntagmittag in Wien. Ob sie tatsächlich an dem Virus erkrankt ist, werden weitere Tests zeigen. Ergebnisse sollen bis Montag vorliegen. In China stieg die Zahl der Todesfälle indes auf 56 bestätigte Opfer.

Burgenländische Landtagswahl ist voll im Gange

Eisenstadt - Die Burgenländer sind am Sonntag zur Wahl geschritten. Bei frostigen Temperaturen und unter trübem Himmel gaben im Laufe des Vormittags auch die Spitzenkandidaten der antretenden Parteien ihre Stimme ab. Zur Wahl aufgerufen sind 250.000 Burgenländer. Bei dem Urnengang steht die einzige rot-blaue Landesregierung am Prüfstand. Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) zeigte sich dabei ebenso gut gelaunt wie Landeshauptmann-Stellvertreter Johann Tschürtz (FPÖ).

FPÖ überlegt Klage gegen Strache nach Ibiza-Affäre

Wien - Die FPÖ will offenbar ihren ehemaligen Parteiobmann Heinz-Christian Strache auf 500.000 Euro klagen. Laut "Kronen Zeitung" überlegt die Wiener Landesgruppe die im Zusammenhang mit der Ibiza-Affäre bezahlten Anwaltskosten zurückzufordern. Die Übernahme der Kosten wurde dem früheren Parteichef unter der Bedingung zugesichert, dass dieser kein parteischädigendes Verhalten an den Tag legt. Dies sei nun nicht mehr der Fall. hieß es.

Neu aufgetauchtes Video belastet Trump in der Ukraine-Affäre

Washington/Kiew - Mitten im Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump gerät der US-Präsident durch ein offenbar verdeckt aufgenommenes Video weiter unter Druck. In dem von US-Medien veröffentlichten Video von einem Abendessen mit Spendern 2018 ist Trump zu hören, wie er nachdrücklich die Entlassung seiner damaligen Botschafterin in Kiew, Marie Yovanovitch, fordert. "Werdet sie los", ist Trumps Stimme zu hören, gefolgt von: "Schafft sie morgen raus." Ein Jahr später wurde Yovanovitch von ihrem Posten abberufen.

Gewalt gegen Demonstranten im Irak

Bagdad - Irakische Sicherheitskräfte sind am Sonntag erneut gewaltsam gegen Protestlager von Regierungskritikern in Bagdad und weiteren Städten vorgegangen. Mindestens 17 Demonstranten wurden nach Polizeiangaben verletzt, davon sechs durch Schüsse. Am Samstag hatten Sicherheitskräfte damit begonnen, landesweit Protestlager zu räumen.

1,1 Tonnen Kokain in Griechenland beschlagnahmt

Athen - Griechische Drogenfahnder haben eine achtköpfige Drogenbande ausgehoben und 1,1 Tonnen Kokain im Wert von rund 50 Millionen Euro sichergestellt. Zwei Undercover-Fahnder sollen zwei Jahre lang mit den mutmaßlichen Schmugglern auf einem Segelboot um die halbe Welt gereist sein, bis die Bande die Ware schließlich nach Griechenland brachte.

Mindestens 30 Tote durch Unwetter in Brasilien

Brasilia - Bei schweren Unwettern im Südosten Brasiliens sind mindestens 30 Menschen ums Leben gekommen. 17 weitere Menschen würden nach den tagelangen Regenfällen im Bundesstaat Minas Gerais noch vermisst, erklärte das örtliche Zivilschutzamt am Samstag. 3.500 Bewohner mussten den Angaben zufolge ihre Häuser verlassen. Die meisten Opfer starben bei Erdrutschen oder wurden unter den Trümmern ihrer zerstörten Häuser begraben, wie die Feuerwehr mitteilte.

