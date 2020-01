SPÖ kratzt an Absoluter im burgenländischen Landtag

Wien - Die SPÖ hat bei der Landtagswahl im Burgenland einen Erdrutschsieg eingefahren. Laut einer Hochrechnung der ARGE Wahlen für die APA kommt die SPÖ auf 48,9 Prozent der Stimmen und kratzt mit plus sieben Prozentpunkten an der absoluten Mandatsmehrheit. Die zweitplatzierte ÖVP legt nur leicht auf 30,3 Prozent zu. Die FPÖ stürzt ab und kommt auf 9,9 Prozent. Die Grünen erreichen 6,9 Prozent. Gescheitert sind die NEOS.

Wiener Coronarvirus-Verdachtsfall: "Frau geht es gut"

Wien - Jener chinesischen Staatsbürgerin, die am Samstagabend mit Verdacht auf eine Coronarvirus-Infektion im Kaiser-Franz-Josef-Spitals aufgenommen worden ist, geht es gut. Alarmierung, Rettungskette und Spitalsaufnahme hätten perfekt funktioniert, hieß es seitens des Wiener Krankenstaltenverbundes. Ob die chinesische Flugbegleiterin tatsächlich an dem Virus erkrankt ist, werden weitere Tests zeigen. Ergebnisse sollen bis Montag vorliegen. Alle unmittelbaren Kontaktpersonen der Frau sind symptomfrei.

FPÖ überlegt Klage gegen Strache nach Ibiza-Affäre

Wien - Die FPÖ will offenbar ihren ehemaligen Parteiobmann Heinz-Christian Strache auf 500.000 Euro klagen. Laut "Kronen Zeitung" überlegt die Wiener Landesgruppe die im Zusammenhang mit der Ibiza-Affäre bezahlten Anwaltskosten zurückzufordern. Die Übernahme der Kosten wurde dem früheren Parteichef unter der Bedingung zugesichert, dass dieser kein parteischädigendes Verhalten an den Tag legt. Dies sei nun nicht mehr der Fall. hieß es.

Neu aufgetauchtes Video belastet Trump in der Ukraine-Affäre

Washington/Kiew - Mitten im Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump gerät der US-Präsident durch ein offenbar verdeckt aufgenommenes Video weiter unter Druck. In dem von US-Medien veröffentlichten Video von einem Abendessen mit Spendern 2018 ist Trump zu hören, wie er nachdrücklich die Entlassung seiner damaligen Botschafterin in Kiew, Marie Yovanovitch, fordert. "Werdet sie los", ist Trumps Stimme zu hören, gefolgt von: "Schafft sie morgen raus." Ein Jahr später wurde Yovanovitch von ihrem Posten abberufen.

Mindestens 19 Tote bei Angriff auf Armeeposten in Mali

Bamako - Bei einem Angriff auf einen Militärposten im westafrikanischen Mali sind am Sonntag mindestens 19 Soldaten getötet und fünf weitere verwundet worden. Der Angriff habe sich am frühen Morgen in Sokolo in Mittelmali südlich der Grenze zu Mauretanien ereignet, teilte die Regierung mit. In den vergangenen Monaten hat sich die Sicherheitslage in Mali drastisch verschärft.

Kaum noch Hoffnung auf Überlebende nach Türkei-Beben

Istanbul - Nach dem schweren Erdbeben im Osten der Türkei sinkt die Hoffnung, noch Überlebende zu finden. Bis Sonntag wurden 35 Leichen in der am stärksten betroffenen Provinz Elazig und der Nachbarprovinz Malatya geborgen. Fast 4.000 Rettungskräfte durchsuchten in der Stadt Elazig die Überreste eingestürzter Gebäude nach Überlebenden. Drei Menschen konnten im Stadtzentrum nur noch tot geborgen werden. In der ganzen Region werden noch 14 Menschen vermisst.

Yule triumphiert im Kitzbühel-Slalom vor Schwarz

Kitzbühel - Nur der Schweizer Daniel Yule ist beim Slalom-Klassiker von Kitzbühel schneller als Marco Schwarz gewesen. Der Schweizer setzte sich mit seinem bereits dritten Saisonsieg 0,12 Sekunden vor dem Kärntner Schwarz und Vorjahressieger Clement Noel aus Frankreich durch. Überraschungsmann Lucas Braathen, der mit Startnummer 34 nach dem ersten Lauf auf dem Ganslernhang in Führung gelegen war, wurde ex aequo mit seinem norwegischen Landsmann Henrik Kristoffersen Vierter. Michael Matt rutschte im Finale auf Rang sechs zurück.

(Schluss) pin