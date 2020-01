Parteigremien tagen nach SPÖ-Erdrutschsieg im Burgenland

Eisenstadt - Nach dem Erdrutschsieg der SPÖ bei der burgenländischen Landtagswahl tagen am Montag die Gremien von SPÖ und ÖVP. Um Koalitionen wird es dabei nicht gehen. Landeshauptmann Hans Peter Doskozil hat sich Sonntagnacht bereits festgelegt, dass er mit seiner wiedereroberten Absoluten nicht daran denkt, andere Parteien in die Landesregierung zu holen. Die SPÖ hat am Sonntag mit einem Rekordplus von 8,02 Prozentpunkten 19 der 36 Mandate - aber nicht ganz 50 Prozent der Stimmen - erobert. Bei den Gemeinderatswahlen in Niederösterreich konnte die ÖVP ihre führende Position ausbauen. Sie erhielt 52,7 Prozent der Stimmen und eroberte mehrere bisher SPÖ-regierte Bezirksstädte.

Neuer Coronavirus-Verdachtsfall in Wien - Bereits 80 Tote in China

Wien/Peking - In Wien gibt es einen weiteren Coronavirus-Verdachtsfall. Wie der medizinische Direktor des Wiener Krankenstaltenverbundes (KAV), Michael Binder, am Sonntagabend in der ORF-TV-Sendung "Im Zentrum" sagte, wurde eine chinesische Staatsbürgerin im Spital aufgenommen. Sie war im Krisengebiet in China auf Urlaub. Noch im Laufe des Tages soll sich herausstellen, ob sie tatsächlich mit der Krankheit infiziert ist. Zuvor war in einem ersten Fall Entwarnung gegeben worden. Binder sagte, dass in Österreich kein Grund zur Sorge bestehe. Im Innenministerium sollte am Montag ein Krisenstab tagen. Die chinesischen Behörden gaben indes bekannt, dass bereits 80 Menschen an der Viruserkrankung gestorben sind. 2744 Fälle seien bestätigt, dazu kommen rund 5800 Verdachtsfälle.

Van der Bellen bei Gedenken zur Auschwitz-Befreiung in Polen

Wien/Oswiecim (Auschwitz) - Zahlreiche Staats- und Regierungschefs gedenken am Montag im polnischen Auschwitz des 75. Jahrestages der Befreiung des ehemaligen NS-Vernichtungslagers. Vertreter aus rund 50 Staaten werden erwartet, darunter Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Israels Staatschef Reuven Rivlin. In Österreich begeht das Parlament am Abend in den Wiener Börsensälen den Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust.

Trump stellt Israels Spitzenpolitikern Nahost-Plan vor

Washington - US-Präsident Donald Trump will Israels Spitzenpolitikern am Montag die Grundzüge seines Nahost-Plans vorstellen. Der rechtskonservative Regierungschef Benjamin Netanyahu und sein Herausforderer Benny Gantz vom Mitte-Bündnis Blau-Weiß reisten am Sonntag zu getrennten Treffen nach Washington. Netanyahu sprach vor seiner Abreise von einer historischen Gelegenheit, Gantz von "schicksalshaften Zeiten". Nach israelischen Medienberichten sieht Trumps Plan unter anderem die Annektierung israelischer Siedlungen im Westjordanland sowie des Jordantals vor. Die Palästinenserführung wies den Plan bereits zurück.

Ex-Sicherheitsberater Bolton soll Beweise gegen Trump haben

Washington - Inmitten des Amtsenthebungsverfahrens gegen US-Präsident Donald Trump ist ein Dokument seines Ex-Sicherheitsberaters John Bolton bekannt geworden, das die Vorwürfe gegen den Präsidenten zu untermauern scheint. Wie die "New York Times" am Sonntag berichtete, sagte Trump Bolton im August, dass er die Militärhilfe für die Ukraine zurückhalten wolle, bis Kiew bei Ermittlungen gegen Demokraten helfe. Trumps Aussagen finden sich laut der Zeitung im Manuskript für ein Buch Boltons. Die Demokraten forderten umgehend, Bolton als Zeugen im Impeachment-Verfahren zu laden. Dort sind am Montag neuerlich die Verteidiger am Wort.

Dämpfer für Salvini bei Regionalwahl in der Emilia-Romagna

Rom - Bei den Regionalwahlen in der norditalienischen Emilia-Romagna hat sich eine Niederlage der rechtspopulistischen Lega von Matteo Salvini abgezeichnet. Laut den in der Nacht auf Montag veröffentlichten Hochrechnungen lag der sozialdemokratische Regionalpräsident Stefano Bonaccini mit 48 zu 45 Prozent vor der Lega-Kandidatin Lucia Borgonzoni. Salvini hatte monatelang intensiv in der Region geworben, um in der bisherigen linken Hochburg einen symbolträchtigen Sieg zu erreichen. Dass ihm dies misslang, schreiben Beobachter der Anti-Populisten-Bewegung der "Sardinen" zu, die seit November gegen Salvini mobilisiert. Immerhin konnten die Mitte-Rechts-Parteien bei der Wahl am Sonntag ihre Vormachtstellung im süditalienischen Kalabrien behaupten.

NBA-Legende Bryant bei Helikopterabsturz gestorben

Los Angeles (Kalifornien) - Der 41-jährige Basketball-Superstar Kobe Bryant ist am Sonntagvormittag bei einem Hubschrauberabsturz tödlich verunglückt. Laut den Behörden starben der Pilot und alle acht Insassen beim Absturz über der Stadt Calabasas bei Los Angeles. Neben Bryant sei auch seine Tochter Gianna ums Leben gekommen. Der Tod löste weltweit große Bestürzung aus, auch die Grammy-Verleihung am Sonntagnachmittag stand ganz im Zeichen Bryants. Auch Österreichs NBA-Star Jakob Pöltl zollte dem Lakers-Star Tribut. Beim Heimspiel gegen die Toronto Raptors ließen Pöltls San Antonio Spurs zu Beginn in Anspielung auf Bryants Trikotnummer 24 Sekunden auf der Wurfuhr verstreichen, ohne den Korb zu attackieren.

