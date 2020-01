Parteigremien beraten nach SPÖ-Wahltriumph im Burgenland

Wien/Eisenstadt - Nach der geschlagenen Landtagswahl tagen Montagmittag im Burgenland die Parteigremien von SPÖ und ÖVP. Bei der SPÖ wird es wohl um mögliche inhaltliche Arbeitsübereinkommen mit anderen Parteien gehen. Landeshauptmann Hans Peter Doskozil hat sich Sonntagnacht bereits festgelegt, dass er mit seiner wiedereroberten Absoluten nicht daran denkt, andere Parteien in die Landesregierung zu holen. Die SPÖ eroberte am Sonntag mit einem Rekordplus von 8,02 Prozentpunkten 19 der 36 Mandate, aber nicht ganz 50 Prozent der Stimmen.

Abwerzger will Strache den Exorzisten schicken

Innsbruck - Nachdem Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache seinen Nachfolgern die Schuld an der Wahlschlappe im Burgenland zugeschoben hat, schießen diese zurück. FPÖ-Obmann Norbert Hofer postete auf Twitter ein Bild Straches aus dem Ibiza-Video und betitelte es mit "Besten Dank....". Tirols Freiheitlichen-Chef Markus Abwerzger will Strache gar einen Exorzisten schicken. "Eine Staatskrise mitverursachen. Auf Parteikosten leben, wie Gott in Frankreich. Sich an anderen Personen abputzen. Reue, Einsicht, Fehlanzeige. Im Gegenteil. Psychiater oder Exorzist, weniger hilft da nicht mehr", twitterte Abwerzger.

Van der Bellen bei Gedenken zur Auschwitz-Befreiung in Polen

Wien/Oswiecim (Auschwitz) - Zum 75. Jahrestag der Befreiung des nationalsozialistischen deutschen Vernichtungslagers Auschwitz durch die Rote Armee hat Polens Staatspräsident Andrzej Duda zahlreiche Staats- und Regierungschefs eingeladen. Beim Gedenkakt in Auschwitz am Montag werden Vertreter aus rund 50 Staaten erwartet, darunter Bundespräsident Alexander Van der Bellen. "Auschwitz zu besuchen ist nicht leicht. Aber es ist notwendig", so Van der Bellen. Gleichzeitig verwies er erneut auf die Mitverantwortung Österreichs am Holocaust.

Kanzler Kurz gedachte der Opfer des NS-Regimes

Wien - Anlässlich des Holocaust-Gedenktages hat Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Montag den Opfern gedacht. Dies sei nach 75 Jahren "wichtiger denn je". Auch müsse weiter gegen "alle Formen des Antisemitismus sowie Antizionismus" angekämpft werden, erklärte der Bundeskanzler. "Für Antisemitismus, Rassismus und Hetze darf es niemals Platz in unserer Gesellschaft geben", so Kurz.

Coronavirus: Zwei neue Verdachtsfälle in Wien

Wien - In Wien gibt es im zweiten Coronavirus-Verdachtsfall Entwarnung. Eine chinesische Staatsbürgerin, die Sonntagabend im Spital aufgenommen wurde, ist negativ auf das neue Coronavirus getestet worden. Allerdings gibt es bereits zwei weitere Verdachtsfälle. Zwei österreichische Staatsbürger werden nach China-Reisen seit Montagvormittag im Kaiser-Franz-Josef-Spital behandelt. Die beiden Patienten befanden sich in einem allgemein guten Zustand und sind nicht schwer krank, hieß es.

Wifo prognostiziert weiter schwaches Wachstum bis 2024

Wien - Das Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) erwartet für die fünf Jahre bis 2024 ein anhaltend schwaches Wirtschaftswachstum. Die Arbeitslosigkeit wird wieder leicht zunehmen. Fraglich ist für das Wifo, wie die Pläne zur Senkung der Abgabenquote durch Steuerentlastungen und zusätzliche Ausgaben für den öffentlichen Verkehr und Klimaschutz mit dem Ziel eines weiteren Budgetüberschusses zusammengehen sollen.

Finale im Prozess gegen Ex-Burgtheater-Geschäftsführerin

Wien - Am Wiener Landesgericht wird am Montag der Prozess gegen die ehemalige kaufmännische Burgtheater-Geschäftsführerin Silvia Stantejsky fortgesetzt. Bei plangemäßem Verhandlungsverlauf wäre nach der noch ausständigen Befragung von zwei Zeugen mit der Beratung des Schöffensenats über Schuld und Strafe zu rechnen. Das Urteil könnte in diesem Fall in den Nachmittagsstunden verkündet werden. Im Fall eines Schuldspruchs droht Stantejsky eine Haftstrafe zwischen einem und zehn Jahren.

Slowenischer Ministerpräsident Sarec tritt zurück

Ljubljana - Der slowenische Ministerpräsident Marjan Sarec tritt nach nur eineinhalb Jahren im Amt zurück. Er ruft zugleich zu vorgezogenen Neuwahlen in dem EU-Land auf. Zur Begründung heißt es, seine Minderheitsregierung könne wichtige Gesetzesvorhaben im Parlament nicht durchsetzen. Sarec steht seit August 2018 an der Spitze einer aus fünf Parteien bestehenden Mitte-Links-Koalition. Da das Regierungsbündnis keine absolute Mehrheit im Parlament hat, ist es auf die Unterstützung der Partei Die Linke angewiesen.

