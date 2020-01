Parlament gedachte der Opfer des Holocaust

Wien - Das Österreichische Parlament hat sich am Montag mit einer eigenen Veranstaltung in den langen Reigen der Gedenkfeiern zum 75. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau eingereiht. In den Wiener Börsensälen gedachte man der Opfer des Holocaust und rief dazu auf, den Kampf gegen Antisemitismus nicht nur an einem Tag im Jahr, sondern immer zu führen. "Das Geschehene bleibt unbegreifbar", sagte Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka in seiner Rede.

Van der Bellen bei Gedenken zur Auschwitz-Befreiung in Polen

Oswiecim (Auschwitz) - Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat am Montag anlässlich des 75. Jahrestages der Befreiung des NS-Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau am Gedenken in Polen teilgenommen. "Auschwitz zu besuchen ist nicht leicht. Aber es ist notwendig", sagte Van der Bellen. Gleichzeitig verwies er erneut auf die Mitverantwortung Österreichs am Holocaust. Polens Präsident Andrzej Duda forderte dazu auf, das Gedenken an die Gräueltaten in Auschwitz-Birkenau zu bewahren und eine Wiederholung der Geschichte zu verhindern. Am Dienstag wird Van der Bellen seinen polnischen Amtskollegen zu Gesprächen in Krakau treffen.

SPÖ-Alleinregierung mit gleichem Team im Burgenland

Wien/Eisenstadt - Die SPÖ Burgenland wird nach Erlangen der absoluten Mehrheit bei der Landtagswahl eine Alleinregierung mit ihrem bisherigen Regierungsteam bilden. Damit wird die Landesregierung von bisher sieben auf fünf Mitglieder verkleinert, sagte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil nach den Gremiensitzungen am Montag. Er kündigte Gespräche mit den anderen Parteien über mögliche inhaltliche Übereinkünfte an. Der neu gewählte Landtag wird sich am 17. Februar konstituieren. Die ÖVP Burgenland hadert unterdessen nach der Burgenland-Wahl mit dem schlechten Abschneiden von LBL, NEOS und Co.

Trump will Nahost-Plan am Dienstag mit Netanyahu vorstellen

Washington/Tel Aviv - US-Präsident Donald Trump will seinen lange erwarteten Nahost-Plan am Dienstag gemeinsam mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu vorstellen. Das kündigte Trump bei einem Besuch Netanyahus am Montag im Weißen Haus an. Man werde sehen, ob sich der Plan durchsetze, sagte der US-Präsident. "Wenn er es tut, wäre das großartig. Und wenn nicht, dann können wir auch damit leben." Die Palästinenserführung hat den Plan bereits als Verstoß gegen UNO-Resolutionen und geltendes Völkerrecht zurückgewiesen. Sie wirft Trump vor, in dem Konflikt einseitig Partei für Israel zu ergreifen.

USA bestätigen Absturz eines Militärflugzeugs in Afghanistan

Kabul - Im Osten Afghanistans ist ein Militärflugzeug der US-Streitkräfte abgestürzt. Das Verteidigungsministerium in Washington teilte am Montag mit, es gebe keine Hinweise darauf, dass die Maschine abgeschossen wurde. Ein Sprecher der radikalislamischen Taliban hatte zuvor erklärt, das Flugzeug sei "aus taktischen Gründen abgeschossen" worden, machte jedoch keine weiteren Angaben. Die Zahl der Todesopfer blieb zunächst unklar.

Einsatzstab zum Coronavirus tagte im Innenministerium

Wien/Klagenfurt - Im Innenministerium in Wien hat am Montag der Einsatzstab zum Coronavirus getagt. Mit dabei waren alle Ministerien, Vertreter der Blaulichtorganisationen und der Bundesländer. Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) betonte im Anschluss, dass mit den Fällen in Frankreich das Coronavirus zwar in Europa angekommen ist, dies sei aber "kein Grund für Panik". Aktuell gibt es in Österreich drei Verdachtsfälle - zwei in Wien und einen in Klagenfurt.

Zwei Jahre bedingt für Stantejsky in Burgtheater-Prozess

Wien - Die ehemalige Geschäftsführerin des Burgtheaters, Silvia Stantejsky, ist am Montagabend am Wiener Landesgericht wegen Untreue und Veruntreuung zu einer zweijährigen bedingten Freiheitsstrafe verurteilt worden. Zudem wurde der 64-Jährigen Schadensgutmachung gerichtlich aufgetragen. Stantejsky hat dem Burgtheater binnen 14 Tagen 319.156,10 Euro zu bezahlen. Mit den darüber hinausgehenden Forderungen wurde das Burgtheater auf den Zivilrechtsweg verwiesen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Fünf Grazer Basketballspieler unter Wettbetrugsverdacht

Graz - Fünf Profi-Spieler des Grazer Basketballvereins UBSC sind wegen des Verdachts des Wettbetrugs am Montag festgenommen worden. Wie Hansjörg Bacher von der Staatsanwaltschaft Graz auf APA-Nachfrage sagte, sollen sie ihre eigenen Spiele geschoben haben. Alle fünf Verdächtigen sind keine Österreicher, es handelt sich um zwei US-Amerikaner sowie drei Männer aus Ex-Jugoslawien.

