Erste türkis-grüne Klausur widmet sich den Steuern

Wien/Krems - ÖVP und Grüne brechen am Mittwoch in ihre erste gemeinsame Regierungsklausur auf. Ort des Geschehens ist ein Hotel in Krems, wo sich die Minister und Staatssekretäre in den kommenden beiden Tagen über ihre für das heurige Jahr geplanten Projekte unterhalten. Wichtigster Punkt ist die Steuerreform, wo zumindest ein grobes Konzept schon am Donnerstag vom Ministerrat abgesegnet werden soll.

Mordalarm in Wien-Floridsdorf - Frau lag tot in Wohnung

Wien - Mordalarm in Wien-Floridsdorf: Am Dienstagabend wurde eine junge Frau tot in ihrer Wohnung in der Arnoldgasse entdeckt. Laut Polizeisprecher Markus Dittrich kam der Vater der 28-Jährigen in den Abendstunden bei seiner Tochter vorbei, weil er schon länger nichts mehr von ihr gehört hatte. In ihrer Wohnung fand er die junge Frau tot und alarmierte die Polizei. Eine Obduktion noch in der Nacht ergab, dass die Frau umgebracht wurde.

Europaparlament will Briten-Austrittsvertrag ratifizieren

London - Zwei Tage vor dem Brexit will das Europaparlament am Mittwoch (gegen 18.00 Uhr) das Austrittsabkommen mit Großbritannien ratifizieren. Es gilt als sicher, dass der mehr als 500 Seiten starke Vertrag eine Mehrheit findet. Er stellt sicher, dass der britische EU-Austritt am 31. Jänner um Mitternacht geregelt vonstattengehen kann. Vorher müssen auch die 27 bleibenden EU-Staaten noch einmal zustimmen. Auch das gilt als Formsache. Wichtigster Punkt des Abkommens ist eine geplante Übergangsfrist bis zum Jahresende.

Palästinenser weisen Trumps Nahost-Plan scharf zurück

Washington - Die Palästinenserführung hat den Nahostplan von US-Präsident Donald Trump scharf zurückgewiesen. Der am Dienstag vorgestellte Plan werde "im Mülleimer der Geschichte landen", sagte Palästinenserpräsident Mahmud Abbas im palästinensischen Fernsehen. "Nachdem wir all diesen Müll gehört haben, sagen wir erneut 'Nein' zum 'Deal des Jahrhunderts'." Die im Gazastreifen herrschende islamistische Hamas bezeichnete den Plan einer Zwei-Staaten-Lösung mit einer Hauptstadt eines unabhängigen Palästinenserstaates in Ost-Jerusalem als Unsinn.

Erstmals weniger Coronavirus-Neuerkrankungen in China

Peking - In China gibt es offenbar erste Erfolge bei der Eindämmung des neuen Coronavirus. Wie aus am Mittwoch in Peking veröffentlichten Zahlen hervorgeht, ist die Zahl der Neuinfektionen erstmals zurückgegangen. Konkret wurden am Dienstag 1.459 neue Fälle bestätigt, während es am Montag 1.700 gewesen waren. Die Zahl der Todesopfer stieg um 26 auf 132. Nach Einschätzung eines führenden chinesischen Lungenexperten wird der Coronavirus-Ausbruch erst in sieben bis zehn Tagen seinen Höhepunkt erreichen. Australische Forscher berichteten indes von einem "bedeutenden Durchbruch" auf der Suche nach einem Gegenmittel für das neue Virus.

Mindestens 47 Tote bei Zusammenstößen in Zentralafrika

Bangui - Bei Zusammenstößen zwischen bewaffneten Gruppen in der Zentralafrikanischen Republik sind mindestens 47 Menschen getötet worden. Die Kämpfe seien am Samstag in der Stadt Bria im Zentrum des Landes ausgebrochen, sagte der Regierungsvertreter des Bezirks, Thierry Evariste Binguinindji, am Dienstagabend. Mindestens 20 Menschen seien verletzt worden, teilten Ärzte Ohne Grenzen mit. Binguinindji zufolge kämpften zwei Gruppen, die einst zur Seleka gehörten, einer Koalition von Rebellengruppen.

Ex-Finanzminister Müller wird interimistischer FMA-Chef

Wien - Eduard Müller, Finanzminister der Übergangsregierung, wird interimistisch Ko-Chef der Finanzmarktaufsicht (FMA), schreibt die "Presse". Das habe der FMA-Aufsichtsrat am Dienstag beschlossen. Der Posten werde nach dem Abgang von Klaus Kumpfmüller zur Hypo Oberösterreich ausgeschrieben und solle bis Ende April definitiv nachbesetzt werden. Müller ist derzeit Sektionschef im Finanzministerium. Kumpfmüller müsse rund sechs Monate warten (Cooling-off-Phase), bis er vom FMA-Vorstand in den Banken-Chefsessel wechseln kann und brauchte dafür eine rasche Auflösung seines Dienstvertrags bei der FMA.

Richard Lugner gibt seinen Opernball-Stargast bekannt

Wien - Wer folgt auf "The Body" Elle Macpherson? Baumeister Richard Lugner gibt am Mittwoch seinen Stargast für den Wiener Opernball bekannt. Seine Wunschbesucherin - im allgemeinen sind des "Mörtels" Hauptgäste weiblich - dürfte es ja nicht werden: Bereits im November hatte der 87-Jährige kundgetan, dass es sein "Supergast" nicht auf den Opernball schaffe. Die Person habe keine Zeit. Lugner sagte damals zugleich, er arbeite an einem Gast "aus der Gegend wie immer".

(Schluss) mf/rst/gl