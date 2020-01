Erste türkis-grüne Klausur widmet sich den Steuern

Wien/Krems - ÖVP und Grüne brechen am Mittwoch in ihre erste gemeinsame Regierungsklausur auf. Ort des Geschehens ist ein Hotel in Krems, wo sich die Minister und Staatssekretäre in den kommenden beiden Tagen über ihre für das heurige Jahr geplanten Projekte unterhalten. Wichtigster Punkt ist die Steuerreform, wo zumindest ein grobes Konzept schon am Donnerstag vom Ministerrat abgesegnet werden soll.

NEOS-Chefin Meinl-Reisinger enttäuscht über Türkis-Grün

Wien/Rust - Parallel zur startenden Regierungsklausur hat sich auch der Parlamentsklub der NEOS am Mittwoch getroffen, um sich auf die kommenden politischen Herausforderungen vorzubereiten. Obfrau Beate Meinl-Reisinger machte dabei aus ihrer Enttäuschung über die derzeitige Performance von Türkis-Grün kein Hehl. Vor allem bei Bildung, Steuern und Klimaschutz fehlte es derzeit an konkreten, mutigen Schritten. "Sie gestalten nicht, sie tun so, als würden sie gestalten", meinte Meinl-Reisinger.

Mordalarm in Wien-Floridsdorf - Frau lag tot in Wohnung

Wien - Mordalarm in Wien-Floridsdorf: Am Dienstagabend wurde eine junge Frau tot in ihrer Wohnung in der Arnoldgasse entdeckt. Laut Polizeisprecher Markus Dittrich kam der Vater der 28-Jährigen in den Abendstunden bei seiner Tochter vorbei, weil er schon länger nichts mehr von ihr gehört hatte. In ihrer Wohnung fand er die junge Frau tot und alarmierte die Polizei. Eine Obduktion noch in der Nacht ergab, dass die Frau umgebracht wurde.

Sieben Österreicher in betroffener Coronavirus-Provinz Hubei

Provinz Hubei/Wien - Immer mehr österreichische Staatsbürger melden sich aus der vom Coronavirus besonders betroffenen chinesischen Provinz Hubei beim Außenministerium. "Mittlerweile gibt es dort sieben Österreicher, die wir bei ihrer Ausreise aus Hubei unterstützen", sagte Außenministeriumssprecher Peter Guschelbauer am Mittwoch. Sie sollen noch "vor dem Wochenende" heimgeholt werden. Alle sieben "sind wohlauf", sagte Guschelbauer. Sie waren "teils aus beruflichen, teils aus privaten Gründen" nach China gereist.

Israelischer Minister für Sofort-Annexionen der Siedlungen

Tel Aviv - Nach Veröffentlichung des US-Plans für den Nahost-Konflikt hat der israelische Verteidigungsminister eine sofortige Annexion der israelischen Siedlungen im besetzten Westjordanland gefordert. Israel müsse umgehend 30 Prozent des Westjordanlands seinem Staatsgebiet einverleiben, sagte der ultrarechte Politiker Naftali Bennett nach Angaben der "Jerusalem Post". Der Iran sieht in dem Plan eine große "Verschwörung, die die Existenz der islamischen Welt bedroht". Für den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan ist der Plan "absolut inakzeptabel".

26 Tote in Indien bei Sturz eines Busses in Brunnenschacht

Mumbai (Bombay) - Beim Sturz eines Busses in einen Brunnen sind in Indien 26 Menschen ums Leben gekommen. Wie die Behörden am Mittwoch mitteilten, stieß der Bus im Bezirk Nashik am Dienstagabend zunächst mit einer Motor-Rikscha zusammen und stürzte daraufhin in einen Schacht. 26 Leichen seien geborgen worden, 32 Menschen hätten das Unglück verletzt überlebt, sagte ein Sprecher der Rettungskräfte.

Spektakulärer Überfall auf Geldtransporter in Italien

Mailand - Ein filmreifer Überfall auf einen Geldtransporter hat am späten Dienstagabend für chaotische Zustände auf der Autobahn A1 zwischen Mailand und Bologna nahe der lombardischen Stadt Lodi gesorgt. Etwa zehn Schwerbewaffnete streuten Nägel auf die Autobahn und zündeten sieben Autos und einen Lkw an, um eine Barrikade zu schaffen und den Geldtransporter zu stoppen. Die Polizei musste stundenlang die Autobahn sperren. Der Überfall scheiterte letztlich.

Richard Lugner bringt Lindsey Vonn zum Opernball

Wien - Baumeister Richard Lugner wird dieses Jahr von US-Skistar Lindsey Vonn zum Wiener Opernball begleitet. Die 35-Jährige ist die erfolgreichste Skirennläuferin der Weltcupgeschichte. Sie gewann 82 Weltcuprennen in allen Disziplinen und trat im Februar 2019 bei der Ski-WM in Aare zurück. Die ehemalige Athletin folgt damit auf "The Body" Elle Macpherson, die Lugner im Vorjahr begleitete.

(Schluss) rst