Nach 47 Jahren Mitgliedschaft kehrt Großbritannien der EU den Rücken

London - Nach fast fünf Jahrzehnten Mitgliedschaft verlässt Großbritannien am Freitag die Europäische Union - als erstes Land in der Geschichte der europäischen Staatengemeinschaft. Während die britischen Austrittsbefürworter ihren Auszug aus dem EU-Parlament in Brüssel mit Dudelsack und Union Jack zelebrierten, warnten die EU-Spitzen vor Alleingängen. Der britische Premierminister Boris Johnson gab sich versöhnlich und versprach, sein über den EU-Austritt gespaltenes Land zu einen.

Coronavirus: Zahl der Toten steigt

Peking - In China ist die Zahl der Toten durch das Coronavirus auf 213 angestiegen, auch die Zahl der Erkrankungen kletterte auf 9.692. In Russland wurden am Freitag erstmals Coronavirus-Infektionen bestätigt. Die EU-Kommission teilte indes mit, zehn Millionen Euro für die Erforschung des Ausbruchs des Coronavirus zur Verfügung zu stellen. Die Gelder stammen aus den Mitteln des EU-Forschungs- und Innovationsprogrammes Horizon 2020. Afrika blieb bisher als einziger Kontinent ohne bestätigten Fall.

U-Ausschuss: SPÖ und NEOS brachten VfGH-Anfechtung auf den Weg

Wien - SPÖ und NEOS haben am Freitag - wie angekündigt - ihre Beschwerde gegen die thematische Einschränkung des parlamentarischen Ibiza-Untersuchungsausschusses dem Verfassungsgerichtshof (VfGH) übermittelt. Diese soll am Montag dort eintreffen. Gleichzeitig stellten die Oppositionsparteien einen "Antrag auf Besachwaltung" der Regierungsparteien, wie es SP-Fraktionschef Kai Jan Krainer formulierte. Die Grünen "begrüßten" die eingebrachte Anfechtung. Dies kritisierte die FPÖ. Es sei eine "ziemliche Chuzpe", meinte Christian Hafenecker.

Grünen-Generalsekretär Fiesel tritt Ende April ab

Wien - Die Grünen verlieren ihren Generalsekretär Thimo Fiesel. Aus privaten Gründen wird sich der 36-Jährige mit Ablauf seiner Funktionsperiode Ende April zurückziehen, teilte Parteichef Werner Kogler am Freitag mit. Fiesel hatte die Funktion erst im November 2019 übernommen. Davor war er Wahlkampfleiter der Bundespartei im EU- und Nationalratswahlkampf. Man habe den Abschied "mit großem Bedauern" zur Kenntnis genommen, so Kogler.

Peter Zanoni schließt Concord Card Casinos vorläufig

Wien - Der Pokercasino-Betreiber Peter Zanoni hat am Freitag den Betrieb seiner österreichweit 12 Concord Card Casinos eingestellt. Seine Lizenz lief bereits Ende 2019 aus, Zanoni machte mit dem Verweis auf laufende Rechtsverfahren aber weiter. Seitdem gab es mehrere Razzien der Finanzpolizei an Concord-Standorten. Rund 600 Mitarbeiter stehen vor einer ungewissen Zukunft. Seit Jänner 2020 ist Pokern ausschließlich in Spielbanken erlaubt, also den teilstaatlichen Casinos Austria vorbehalten.

Dominic Thiem erstmals im Endspiel der Australian Open

Melbourne - Dominic Thiem hat am Freitag ein Stück Tennis-Geschichte geschrieben. Der 26-jährige Niederösterreicher zog als erster Österreicher überhaupt im Einzel ins Endspiel der Australian Open in Melbourne ein. Thiem besiegte den Deutschen Alexander Zverev nach 3:42 Stunden mit 3:6,6:4,7:6(3),7:6(4) und spielt am Sonntag gegen Titelverteidiger Novak Djokovic (SRB-2) um seinen ersten Grand-Slam-Titel. Für Thiem ist es nach den French Open 2018 und 2019 sein drittes Endspiel bei einem der vier Major-Turniere.

ATX am Nachmittag im Minus

Wien - Die Wiener Börse hat am Freitagnachmittag Kursverluste verzeichnet. Der ATX fiel um 0,53 Prozent auf 3.085,09 Punkte. Die Unsicherheit um das Coronavirus drückte europaweit die Börsenstimmung. Gut gesucht waren in Wien jedoch die Agrana-Aktien, die um 1,8 Prozent stiegen. Der Zucker-, Stärke- und Fruchtkonzern übernimmt seinen langjährigen Vertriebspartner aus den USA, Marroquin Organic.

