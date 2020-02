Brexit vollzogen - Großbritannien kein EU-Mitglied mehr

London - Es ist vollbracht: Großbritannien ist um Mitternacht aus der Europäischen Union ausgetreten. Bis in die Nacht auf Samstag hinein feierten mehr als 5.000 Brexit-Befürworter vor dem Parlament in London den Abschied aus der Gemeinschaft, der ihr Land 47 Jahre lang angehört hatte. Nach dem Ausscheiden Großbritanniens aus der EU zeichnen sich harte Verhandlungen über die künftigen Beziehungen ab. Bis Ende des Jahres gilt eine Übergangsphase. So lange haben beide Seiten Zeit, sich zu einigen, sonst droht wieder ein harter Bruch mit schweren Folgen für die Wirtschaft.

Amtsenthebungsverfahren gegen Trump wird am Mittwoch enden

Washington - Im Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump werden keine weiteren Zeugen zugelassen. Das abschließende Urteil wird am kommenden Mittwoch im Senat fallen. Die Kongresskammer stimmte am Freitagabend mit der Mehrheit der Republikaner für eine Resolution, die den weiteren Zeitplan entsprechend festlegt. Zuvor hatte der Senat den Antrag der Demokraten, weitere Aussagen und Beweise gegen Trump zuzulassen, abgelehnt. Es wird allgemein mit einem Freispruch für Trump gerechnet.

Kurz droht mit Veto gegen EU-Finanzrahmen

Brüssel/Wien - Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat mit einem Veto gegen den nächsten EU-Finanzrahmen gedroht, wenn die EU-Kommission ihren Vorschlag von einem Beitrag der Staaten von 1,11 Prozent des Bruttonationaleinkommens (BNE) nicht doch noch abändert. Das sagte Kurz im Ö1-"Morgenjournal" vom Samstag. Allerdings verwies der Kanzler auch darauf, dass man noch "mitten in den Verhandlungen sei". Der EU-Sondergipfel zum Mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) 2021-27 findet am 20. Februar in Brüssel statt.

Fast 12.000 Coronavirus-Erkrankte in China

Peking - Die Coronavirus-Epidemie in China hat am Samstag den bisher höchsten Anstieg der Infektionen und Toten innerhalb eines Tages erlebt. Die Gesundheitskommission in Peking meldete einen Zuwachs um fast 2.000 auf bisher 11.791 Erkrankte. Die Zahl der Todesfälle kletterte um 46 auf 259. International verhängen immer mehr Länder Einreiseverbote für Besucher aus China, zum Beispiel die USA und Australien.

Notstand in Pakistan wegen Heuschreckenplage

Islamabad - Wegen einer Heuschreckenplage hat die Regierung in Pakistan den Notstand ausgerufen. Die Behörden fürchten angesichts der gefräßigen Insekten um die Ernährungssicherheit des Landes. Die Heuschreckenschwärme waren im Juni 2019 aus dem westlichen Nachbarland Iran nach Pakistan eingedrungen und hatten sich zuerst im Südwesten des Landes über Baumwolle, Weizen, Mais und anderes Getreide hergemacht. Auch Ostafrika leidet derzeit unter einer Heuschreckenplage.

US-Bestseller-Autorin Mary Higgins Clark (92) gestorben

Washington - Die US-Bestseller-Autorin Mary Higgins Clark ist tot. Die weltweit bekannte Verfasserin zahlreicher Kriminalromane starb im Alter von 92 Jahren, wie ihr Verlag Simon & Schuster am Freitag mitteilte. Von ihren Fans auch "Königin der Spannung" genannt, war Clark weltweit erfolgreich. Bis ins Alter von 90 Jahren schrieb sie einen Roman pro Jahr. Allein in den USA verkaufte sie insgesamt mehr als 100 Millionen Bücher.

Kleinkind löst Küchenbrand in Kärnten aus

Moosburg - Ein eineinhalb Jahre altes Mädchen hat am Freitag beim Spielen mit dem Drehknopf einer Herdplatte unbeabsichtigt einen Küchenbrand in Moosburg im Bezirk Klagenfurt-Land ausgelöst. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, entdeckte der Großvater, bei dem das Kind zu Besuch war, rund zwei Stunden später den Brand und konnte ihn selbst löschen. Die Küche wurde teils schwer beschädigt.

(Schluss) mhi