Brexit vollzogen - Großbritannien kein EU-Mitglied mehr

London - Es ist vollbracht: Großbritannien ist um Mitternacht aus der Europäischen Union ausgetreten. Bis in die Nacht auf Samstag hinein feierten mehr als 5.000 Brexit-Befürworter vor dem Parlament in London den Abschied aus der Gemeinschaft, der ihr Land 47 Jahre lang angehört hatte. Nach dem Ausscheiden Großbritanniens aus der EU zeichnen sich harte Verhandlungen über die künftigen Beziehungen ab. Bis Ende des Jahres gilt eine Übergangsphase. So lange haben beide Seiten Zeit, sich zu einigen, sonst droht wieder ein harter Bruch mit schweren Folgen für die Wirtschaft.

Fast 12.000 Coronavirus-Erkrankte in China

Peking - Die Coronavirus-Epidemie in China hat am Samstag den bisher höchsten Anstieg der Infektionen und Toten innerhalb eines Tages erlebt. Die Gesundheitskommission in Peking meldete einen Zuwachs um fast 2.000 auf bisher 11.791 Erkrankte. Die Zahl der Todesfälle kletterte um 46 auf 259. International verhängen immer mehr Länder Einreiseverbote für Besucher aus China, zum Beispiel die USA und Australien. Unterdessen läuft die Organisation der Heimholung von sieben Österreichern aus dem chinesischen Epidemiegebiet auf Hochtouren. Sonntagfrüh soll jene Bundesheer-Transportmaschine von Linz-Hörsching nach Frankreich abfliegen, mit der die Österreicher heimgeholt werden.

Palästinenser wollen Beziehungen zu Israel und USA abbrechen

Gaza/Jerusalem - Der palästinensische Präsident Mahmoud Abbas hat den "Abbruch aller Beziehungen" zu Israel und den USA angekündigt. Das gab Abbas am Samstag in Kairo vor einer Dringlichkeitssitzung der Arabischen Liga bekannt. Dort wollten die Palästinenser um Unterstützung für ihre Position gegen den Nahost-Plan von US-Präsident Donald Trump werben.

Diskussion um Sicherungshaft für Kogler "völlig übertrieben"

Wien - Vizekanzler und Grünen-Chef Werner Kogler hält die Diskussion rund um die sogenannte Sicherungshaft für "völlig übertrieben". Auf die Frage, ob es eine Verfassungsänderung zur Umsetzung der Haft geben werde, antwortete er im Interview mit "profil": "Ich meine Nein." Angesprochen auf die "Themen-Dominanz" der ÖVP sagt Kogler im Interview: "Aus meiner Sicht waren das oft nur Leuchtraketen, die von der ÖVP abgeschossen wurden."

Innenminister Nehammer bestellt neuen BAK-Leiter

Wien - Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) hat mit dem 39-jährigen Lukas Berghammer einen neuen Leiter des Bundesamtes für Korruptionsbekämpfung (BAK) bestellt. Er war bisher Stellvertreter jenes Spitzenbeamten, der die Behörde bisher geleitet hat. Dies wurde am Samstag von einer Sprecherin des Ressorts nach einem Bericht der Wiener Kronen Zeitung bestätigt. Dieser Schritt sei bereits am Mittwoch erfolgt. Der bisherige Leiter des Amtes ist mit Belästigungsvorwürfen konfrontiert. Er selbst sprach gegenüber Medien von einer Intrige.

Feuer wüten um Canberra

Canberra - Schwere Buschfeuer bedrohen weiter die australische Hauptstadt Canberra. Das sogenannte Orroral-Valley-Feuer rückte am Samstag den südlichen Vororten gefährlich nahe. "Das Feuer wächst, es kann unvorhersehbar werden", warnte der Regierungschef des Hauptstadtterritoriums, Andrew Barr. Insgesamt sind bei den Bränden in Australien seit September schon mehr als zwölf Millionen Hektar Land verwüstet worden.

Notstand in Pakistan wegen Heuschreckenplage

Islamabad - Wegen einer Heuschreckenplage hat die Regierung in Pakistan den Notstand ausgerufen. Die Behörden fürchten angesichts der gefräßigen Insekten um die Ernährungssicherheit des Landes. Die Heuschreckenschwärme waren im Juni 2019 aus dem westlichen Nachbarland Iran nach Pakistan eingedrungen und hatten sich zuerst im Südwesten des Landes über Baumwolle, Weizen, Mais und anderes Getreide hergemacht. Auch Ostafrika leidet derzeit unter einer Heuschreckenplage.

