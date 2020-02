Gemischte Gefühle nach dem Brexit

London/Brüssel - Der Brexit hat auch am Tag danach in Großbritannien wie in der EU gemischte Gefühle ausgelöst. Premierminister Boris Johnson bezeichnete den EU-Austritt am Samstag in einem Schreiben an Unterstützer als "atemberaubenden Moment der Hoffnung". Der linksliberale "Guardian" hatte hingegen eine geknickt wirkende britische Bulldogge auf der Titelseite und die Zeile "Der Tag, an dem wir Abschied nahmen".

Coronavirus: Die Welt schottet sich aus Angst von China ab

Peking - Die Welt schottet sich aus Angst vor dem neuartigen Coronavirus zusehends von China ab. Die USA und Australien untersagten Besuchern aus China die Einreise. Großbritannien zog Diplomaten aus Peking zurück. Der IT-Gigant Apple schloss seine Filialen auf dem Festland von China. In der Zwischenzeit wurden die Infektionsketten international länger. Immer mehr Länder flogen ihre Bürger aus dem Seuchengebiet aus. Am Sonntag werden auch sieben Österreicher aus Wuhan nach einem Zwischenstopp in Frankreich nach Wien geflogen.

Bub in Steiermark von Pkw der Mutter niedergestoßen - tot

Graz - Ein zweijähriger Bub ist am Samstag in Stanz im Mürztal (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) in der Steiermark von seiner in ihrem Auto fahren Mutter niedergestoßen und tödlich verletzt worden. Der Bub war unbemerkt in den Hof des Bergbauernhofes gelaufen. Laut Polizei dürfte die Frau ihren Sohn übersehen und mit dem Fahrzeug erfasst haben. Der Bub erlag im Krankenhaus seinen Verletzungen. Die Staatsanwaltschaft Leoben ordnete eine Obduktion des Buben an.

Mehrheit hält Doskozil für besseren SPÖ-Chef

Wien - 43 Prozent der Österreicher halten Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil am besten für die Funktion des SPÖ-Chefs geeignet. Parteiobfrau Pamela Rendi-Wagner sehen nur zehn Prozent als beste Chefin. Das geht aus einer Umfrage von "Unique Research" für das Nachrichtenmagazin "profil" (802 Befragte) hervor. Unter den SPÖ-Wählern liegt Rendi-Wagner aber mit 34 Prozent an erster Stelle.

Rund 400 Teilnehmer bei Start von Demo gegen Linzer Burschenbundball

Linz - Rund 400 Menschen haben sich am Samstag laut Polizei bei der Demonstration gegen den Linzer Burschenbundball eingefunden. Die Veranstalter sprachen von 650 Protestierenden. Seitens der Exekutive sei man mit rund 100 Beamten im Einsatz, teilte Polizeisprecher David Furtner mit. Rund um den Ehrenschutz des Balles hatte es seit Ende Dezember des Vorjahres Diskussionen gegeben.

Ex-Minister soll Regierungskrise im Irak lösen

Bagdad - Angesichts der Regierungskrise im Irak ist der frühere Minister Mohammed Tawfiq Allawi zum designierten Ministerpräsidenten ernannt worden. Das berichtete die staatliche Nachrichtenagentur INA am Samstag. Allawi selbst veröffentlichte ein Video auf Twitter, in dem er erklärte, er sei vom irakischen Präsidenten Barham Salih beauftragt worden, eine neue Regierung zu bilden. Allawi solle das Land führen, bis eine Wahl abgehalten werden könne, berichtete das staatliche Fernsehen. Er muss binnen eines Monats eine neue Regierung bilden.

Drei Tote durch Schüsse in Airbnb-Unterkunft in Toronto

Toronto - Drei Menschen sind in einer Ferienwohnung in der kanadischen Metropole Toronto erschossen worden. Zwei weitere Menschen seien in der über die Plattform Airbnb angemieteten Wohnung verletzt worden, teilte die Polizei am Samstag mit. Über die möglichen Hintergründe der Tat wurde zunächst nichts bekannt. Auch zur Identität der Opfer machten die Ermittler keine Angaben. Laut dem Sender CBC handelt es sich bei den Toten und Verletzten um junge Männer.

Weltrekord für Schneemann in der Steiermark

Donnersbachwald/Graz - Das Zittern dauerte bis zuletzt: Infolge des viel zu warmen Wetters der vergangenen Tage drohte der Schneemann-Weltrekord in Donnersbachwald zu scheitern. Zweimal fiel der mit Schnee gefüllte Zylinder vom Kopf des weißen Riesen, doch in der Zwischenzeit gelang die offizielle Messung: Mit 38,04 Meter Höhe bekamen die Donnersbachwalder doch noch ihren ersehnten Guinness-Rekord.

