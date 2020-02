Rückholaktion wegen Coronavirus: Österreicher am Sonntag in Wien

Peking - Immer mehr Länder holen wegen dem neuartigen Coronavirus ihre Bürger aus dem betroffenen chinesischen Wuhan zurück. Ein französisches Flugzeug soll am Sonntag auch sieben Österreicher nach Europa bringen. Sie sollen dann mit einer Bundesheer-Maschine aus Frankreich nach Österreich gebracht werden. Mit der Ankunft in Wien-Schwechat ist am Nachmittag zu rechnen. In China sind bereits 304 Menschen an der Atemwegserkrankung gestorben, 14.400 sind erkrankt, teilten die Behörden mit. Die Philippinen meldeten am Sonntag das erste Todesopfer außerhalb Chinas.

Kurz schießt Neustart der EU-Mission "Sophia" aus

Berlin - Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat einen Neustart der EU-Marinemission "Sophia" im Mittelmeer ausgeschlossen. "Das wird es nicht geben. Österreich lehnt das strikt ab", sagte der Kanzler in einem Interview mit der Zeitung "Welt am Sonntag". "Sophia" sei vor allem eine Rettungsmission gewesen, "die für Tausende illegale Migranten zum Ticket nach Europa wurde", sagte Kurz. Seit April 2019 ist die EU-Mission nicht mehr mit Schiffen im Einsatz. Grund ist der EU-Streit um die Verteilung Geretteter. Die EU hat erwogen, die Marinemission "Sophia" zur Durchsetzung des Waffenembargos gegen Libyen neu aufsetzen.

Bub in Steiermark von Pkw der Mutter niedergestoßen - tot

Graz - Ein zweijähriger Bub ist am Samstag in Stanz im Mürztal (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) in der Steiermark von seiner in ihrem Auto fahren Mutter niedergestoßen und tödlich verletzt worden. Der Bub war unbemerkt in den Hof des Bergbauernhofes gelaufen. Laut Polizei dürfte die Frau ihren Sohn übersehen und mit dem Fahrzeug erfasst haben. Der Bub erlag im Krankenhaus seinen Verletzungen. Die Staatsanwaltschaft Leoben ordnete eine Obduktion des Buben an.

Slowene gestand Bluttat bei Polizeikontrolle in Kärnten

Völkermarkt - Ein 43-jähriger Mann aus Slowenien hat am Samstag während einer Polizeikontrolle in Kärnten eine Bluttat gestanden. Der Mann gab während der Kontrolle in Aich bei Bleiburg an, dass er wenige Stunden zuvor in Slowenien den Lebensgefährten seiner Mutter mit einer Axt erschlagen habe. Die Tat wurde von der slowenischen Polizei bestätigt, teilte die Landespolizeidirektion Kärnten mit. Der Mann sei der Polizei in dem Nachbarland übergeben worden und befinde sich wieder in Slowenien.

Eine Tote und eine Schwerverletzte bei Pkw-Unfall in NÖ

Perchtoldsdorf - Eine 66-jährige Frau ist bei einem Autounfall Samstagvormittag in Perchtoldsdorf in Niederösterreich ums Leben gekommen. Ihr 63-jähriger Mann wurde leicht verletzt. Eine 81-jährige Pkw-Lenkerin hatte die Herrschaft über ihr Fahrzeug verloren und war gegen das soeben aus ihrem Auto ausgestiegene Ehepaar geprallt. Die 81-Jährige wurde schwer verletzt und ins Landesklinikum Baden eingeliefert.

Rijeka und Galway ins Kulturhauptstadt-Jahr gestartet

Rijeka - Die kroatische Hafenstadt Rijeka und die irische Studentenstadt Galway sind am Samstag ins Kulturhauptstadt-Jahr gestartet. In Rijeka wurde zur Eröffnung am Abend die "Opera Industriale" aufgeführt, ein Spektakel aus Sound und Licht mit 200 Performern inmitten des Hafenareals. Die Stadt hofft auf vier Millionen Besucher bei seinen mehr als 600 Veranstaltungen und 250 Projekten. Die zweite Europäische Kulturhauptstadt 2020 ist Galway an der irischen Westküste, wo die Eröffnungsfeierlichkeiten bis 7. Februar dauern. Bis nächstes Jahr widmen sich hier fast 2.000 Veranstaltungen den Themen Sprache, Landschaft und Migration.

Josef Marketz wird zum neuen Kärntner Bischof geweiht

Klagenfurt - Josef Marketz wird am Sonntag zum 66. Bischof der Diözese Gurk-Klagenfurt geweiht. Die Zeremonie beginnt um 14.00 Uhr im Klagenfurter Dom. Mehr als 1.000 Zuseher werden im und um den Dom erwartet, darunter zahlreiche Personen aus Kirche, öffentlichem Leben und Politik. Die Weihe wird von Salzburgs Erzbischof Franz Lackner vorgenommen. Der 64 Jahre alt Kärntner Slowene Marketz leitete bisher als Direktor die Kärntner Caritas.

Thiem in Melbourne gegen Djokovic um ersten Tennis-Majortitel

Melbourne - Der Niederösterreicher Dominic Thiem spielt am Sonntag (9.30 Uhr MEZ) in Melbourne um seinen ersten Tennis-Grand-Slam-Titel. Nach zuletzt zwei gegen den Spanier Rafael Nadal verlorenen French-Open-Endspielen geht es für den 26-Jährigen in seinem dritten Finalanlauf bei den Australian Open mit Novak Djokovic erneut gegen den Titelverteidiger. Der Serbe führt im Head-to-Head 6:4.

