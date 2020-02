Israelische Luftwaffe griff Hamas-Ziele im Gazastreifen an

Jerusalem - Israel hat erneut Ziele der radikalislamischen Hamas im Gazastreifen angegriffen. Flugzeuge und Helikopter der israelischen Luftwaffe bombardierten nach Armeeangaben in der Nacht auf Sonntag unter anderem eine unterirdische Anlage der Hamas im Norden des Palästinensergebiets. Bei den Angriffen habe es keine Toten gegeben, erklärte die Hamas. Die Hamas hatte zuvor erneut vom Gazastreifen aus Geschoße auf israelisches Gebiet abgefeuert.

24-Jähriger bei Skiunfall in Kärnten ums Leben gekommen

Bad Kleinkirchheim - Ein 24-Jähriger Skifahrer ist am Samstagabend im Skigebiet Bad Kleinkirchheim (Bezirk Spittal an der Drau) in Kärnten ums Leben gekommen. Der Mann aus dem Bezirk fuhr nach Betriebsschluss auf der Kaiserburg-Talabfahrt und übersah ein Seil, das im Rahmen von Präparationsarbeiten gespannt war. Er prallte gegen das Seil und erlitt tödliche Verletzungen, wie die Polizei Kärnten Sonntagfrüh in einer Aussendung mitteilte.

Coronavirus: Flugzeug bringt Österreicher nach Hause

Peking - Immer mehr Länder holen aus Angst vor dem neuartigen Coronavirus ihre Bürger aus dem betroffenen chinesischen Wuhan zurück. Ein französisches Flugzeug bringt mehrere Menschen - darunter auch sieben Österreicher - nach Europa. Das österreichische Bundesheer ist mit einem Flugzeug auf dem Weg, um die Österreicher in Frankreich abzuholen. Um 17.30 Uhr sollen sie, falls es zu keinen weiteren Verzögerungen kommt, in Wien-Schwechat landen. In Österreich gibt es laut dem Gesundheitsministerium nur einen Verdachtsfall auf eine Infektion. Die Zahl der Todesopfer stieg indes in China um 45 auf 304 Fälle.

Kurz strikt gegen Neustart von EU-Mission "Sophia"

Berlin - Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat sich gegen einen Neustart der EU-Marinemission "Sophia" im Mittelmeer ausgesprochen. "Im Grunde war Sophia immer vor allem eine Rettungsmission, die für Tausende illegale Migranten zum Ticket nach Europa wurde", sagte Kurz laut einer Voraus-Meldung in einem Interview mit der "Welt am Sonntag". Kurz bekräftigte zudem seine Vetodrohung gegen den derzeitigen Vorschlag der EU-Kommission für das mehrjährige EU-Budget von 2021 bis 2027, der 1,114 Prozent des Bruttonationaleinkommens der EU-27 vorsieht.

Johnson prüft lockerere Handelsbeziehungen zu EU

London - Die britische Regierung schließt einem Insider zufolge nicht aus, künftig relativ lockere Handelsbeziehungen zur EU zu unterhalten. Premierminister Boris Johnson prüfe die Option eines Handelsabkommens nach dem Vorbild der Vereinbarungen zwischen der EU und Australien, hieß es am Samstag. "Es gibt nur zwei voraussichtliche Verhandlungsergebnisse - ein Freihandelsabkommen wie mit Kanada oder eine lockerere Vereinbarung wie mit Australien", sagte ein Regierungsvertreter. Großbritannien ist in der Nacht auf Samstag aus der EU ausgetreten.

Trump macht E-Mails zur Ukraine-Affäre zur Verschlusssache

Washington - Donald Trump hat Medienberichten zufolge dank seiner Privilegien als US-Präsident 24 E-Mails zur Ukraine-Affäre zur Verschlusssache erklärt. In den E-Mails geht es US-Medien zufolge um Trumps Drohung, vom Kongress bereits bewilligte Militärhilfen für die Ukraine in Höhe von 391 Millionen Dollar zurückzuhalten, sollten die ukrainischen Behörden nicht gegen seinen demokratischen Widersacher Joe Biden und dessen Sohn Hunter ermitteln.

Chinas Zentralbank pumpt wegen Coronavirus Geld in Wirtschaft

Peking - Die chinesische Zentralbank will die Wirtschaft des Landes mit Milliardensummen vor den Folgen des sich rasant ausbreitenden neuartigen Coronavirus schützen. Die Zentralbank erklärte am Sonntag, sie werde zur Öffnung der Finanzmärkte nach den verlängerten Neujahrsferien am Montag 1,2 Billionen Yuan (156 Milliarden Euro) bereitstellen. Ziel sei es, das Bankensystem mit ausreichend Geld zu versorgen und den Devisenmarkt stabil zu halten.

Kroatische Stadt Rijeka feierte Rolle als Kulturhauptstadt

Rijeka - Die kroatische Hafenstadt Rijeka ist neue europäische Kulturhauptstadt. Gefeiert wurde dies am Samstagabend mit einem Konzert im Hafen und zahlreichen weiteren Veranstaltungen, zu denen trotz Regens tausende Menschen kamen. Das Konzert mit mehr als hundert Musikern war eine Mischung aus klassischer Instrumentalmusik, Chorgesang, Rezitationen und industriellen Klängen sowie Lichteffekten.

