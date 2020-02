Coronavirus: Flugzeug bringt Österreicher nach Hause

Peking - Immer mehr Länder holen aus Angst vor dem neuartigen Coronavirus ihre Bürger aus dem betroffenen chinesischen Wuhan zurück. Ein französisches Flugzeug bringt mehrere Menschen - darunter auch sieben Österreicher - nach Europa. Das österreichische Bundesheer ist mit einem Flugzeug auf dem Weg, um die Österreicher in Frankreich abzuholen. Um 17.30 Uhr sollen sie, falls es zu keinen weiteren Verzögerungen kommt, in Wien-Schwechat landen. In Österreich gibt es laut dem Gesundheitsministerium nur einen Verdachtsfall auf eine Infektion.

Trump macht E-Mails zur Ukraine-Affäre zur Verschlusssache

Washington - Kurz vor dem Ende des Amtsenthebungsverfahrens gegen US-Präsident Donald Trump machen Berichte über neue, durch die US-Regierung zurückgehaltene Beweismittel Schlagzeilen: Demnach ließ Trump dank seiner Privilegien als US-Präsident Details von 24 E-Mails zur Ukraine-Affäre zur Verschlusssache erklären. Wenige Stunden vor Veröffentlichung der Berichte hatte der von Trumps Republikanern dominierte Senat die Befragung von Zeugen im Amtsenthebungsverfahren abgelehnt und damit ein rasches Ende des Prozesses besiegelt.

Kurz strikt gegen Neustart von EU-Mission "Sophia"

Berlin - Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat sich gegen einen Neustart der EU-Marinemission "Sophia" im Mittelmeer ausgesprochen. "Im Grunde war Sophia immer vor allem eine Rettungsmission, die für Tausende illegale Migranten zum Ticket nach Europa wurde", sagte Kurz laut einer Voraus-Meldung in einem Interview mit der "Welt am Sonntag". Kurz bekräftigte zudem seine Vetodrohung gegen den derzeitigen Vorschlag der EU-Kommission für das mehrjährige EU-Budget von 2021 bis 2027, der 1,114 Prozent des Bruttonationaleinkommens der EU-27 vorsieht.

Irakischer Präsident nominierte Ex-Minister Allawi als neuen Premier

Bagdad - Inmitten der politischen Krise im Irak hat Staatschef Barham Salih den ehemaligen Telekommunikationsminister Mohammed Tawfiq Allawi als neuen Regierungschef nominiert. Allawi kündigte am Samstag vorgezogene Neuwahlen an und versprach, die Gewalt gegen Demonstranten aufzuklären. Der einflussreiche Schiitenführer Moqtada al-Sadr sagte Allawi seine Unterstützung zu. Unmittelbar nach der Nominierung formierte sich allerdings Protest gegen den 65-jährigen Politiker.

Umweltministerin Gewessler will Tempo 140 bald abschaffen

Wien - Die neue österreichische Umwelt- und Verkehrsministerin, Leonore Gewessler (Grüne), will die bereits mehrfach angekündigte Beendigung des Tempo 140-Testbetriebs auf der Autobahn schon in nächster Zukunft umsetzen. Dies erklärte sie in einem Interview mit der Tageszeitung "Österreich". Die Verordnung sei schon in Arbeit, so Gewessler.

OÖ: Fünf Personen wegen umgestürztem Baum aus Zug evakuiert

Linz/Piberbach/Schwertberg - Eine Kaltwetterfront mit Sturmböen um die 100 km/h hat die Feuerwehren in weiten Teilen Oberösterreichs in der Nacht auf Sonntag auf Trab gehalten. Insgesamt waren bis Sonntagmittag 91 Feuerwehren 95 Mal im Einsatz. In Piberbach (Bezirk Linz-Land) rammte ein Zug einen auf die Oberleitung gestürzten Baum. Die fünf sich im Zug befindenden Personen wurden von der Feuerwehr evakuiert. In Teilen des Landes kam es vorübergehend auch zu Stromausfällen.

Thiem unterlag im Australian-Open-Finale Djokovic in 5 Sätzen

Melbourne - Österreichs Tennis-Star Dominic Thiem hat das Finale der Australian Open verloren. Der 26-Jährige unterlag am Sonntag in Melbourne dem 32-jährigen serbischen Rekordgewinner und Titelverteidiger Novak Djokovic nach 3:59 Stunden 4:6,6:4,6:2,3:6,4:6. Es ist die dritte Niederlage Thiems in Major-Endspielen nach jenen in den vergangenen beiden Jahren bei den French Open gegen den Spanier Rafael Nadal. Djokovic hat damit im achten Versuch erstmals in einem Grand-Slam-Finale einen 1:2-Satzrückstand aufgeholt, seinen Rekord an Melbourne-Titeln baute er auf acht Finalsiege aus.

(Schluss) apo