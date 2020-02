Coronavirus: Flugzeug bringt Österreicher nach Hause

Peking - Immer mehr Länder holen aus Angst vor dem neuartigen Coronavirus ihre Bürger aus dem betroffenen chinesischen Wuhan zurück. Ein französisches Flugzeug bringt mehrere Menschen - darunter auch aus Österreich - nach Europa. Das österreichische Bundesheer ist mit einem Flugzeug auf dem Weg, um die Österreicher in Frankreich abzuholen. Sie sollen abends in Wien-Schwechat ankommen. Die Zahl der Todesopfer stieg indes erneut.

Terrorangriff mit Messer in London - Polizei erschießt Täter

London - Bei einem Messerangriff in London sind am Sonntag zwei Menschen verletzt worden. Der Täter wurde von der Polizei getötet, teilte Scotland Yard im Kurznachrichtendienst Twitter mit. Die Polizei geht von einem islamistischen Terrorhintergrund aus. Wie Augenzeugen der BBC berichteten, soll der Angreifer einen Gegenstand am Oberkörper getragen haben, der einem Sprengstoffgürtel ähnelte. Der Vorfall ereignete sich auf einer belebten Einkaufsstraße in Streatham im Süden der britischen Hauptstadt.

Konflikt zwischen Israel und Palästinensern heizt sich auf

Jerusalem - Wegen des umstrittenen Nahost-Plans von US-Präsident Donald Trump hat Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas am Wochenende den "Abbruch aller Beziehungen" zu Israel und den USA verkündet. Die Arabische Liga erteilte dem US-Plan am Samstag ebenfalls eine klare Absage. Unterdessen wurde in Israel eine für Sonntag geplante Kabinettssitzung abgesagt, bei der möglicherweise die Annexion von Gebieten des palästinensischen Westjordanlands beschlossen werden sollte.

Zwei Wiener "IS-Kämpfer" verloren Staatsbürgerschaft

Wien - Wien hat vor über einem Jahr Verfahren zur Aberkennung der österreichischen Staatsbürgerschaft sieben mutmaßlicher Wiener IS-Kämpfer eingeleitet. Mittlerweile sind zwei der Verfahren rechtskräftig abgeschlossen, berichtete die "Kronen Zeitung" am Sonntag. Weitere drei befinden sich demnach "im Endstadium", in zwei Fällen ist eine Bescheid-Beschwerde beim Verwaltungsgericht Wien anhängig.

Josef Marketz zum neuen Kärntner Bischof geweiht

Klagenfurt - Josef Marketz ist am Sonntagnachmittag zum 66. Bischof der Diözese Gurk-Klagenfurt geweiht worden. Der 64-Jährige Kärntner Slowene zeigte sich nach der Weihe dankbar: "Mit euch bin ich Christ." Die Zeremonie fand im Klagenfurter Dom statt, 25 Bischöfe - vor allem aus Österreich und Slowenien - zelebrierten die Weihe, mehr als 1.000 Gläubige verfolgten sie.

Umweltaktivisten besetzten deutsches Kohlekraftwerk Datteln

Münster - Mehr als hundert Umweltaktivisten haben am Sonntag aus Protest gegen das Kohleausstiegsgesetz der Bundesregierung stundenlang das Kohlekraftwerk Datteln im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen besetzt. Laut Polizei stießen etwa 120 Menschen auf das Gelände vor, sie brachen dafür ein Zugangstor auf. Am späten Nachmittag begann die Polizei mit der Räumung, die Organisatoren erklärten die neunstündige Aktion daraufhin für beendet.

20.000 Komparsen sollen Berliner Flughafen BER testen

Schönefeld - Nach wenigen Tagen der Suche sind fast alle 20.000 Plätze für freiwillige Tester des künftigen Berliner Hauptstadtflughafens BER vergeben. Darüber hinaus seien mehrere hundert Interessenten auf Wartelisten vermerkt, sagte ein Flughafensprecher der Deutschen Presse-Agentur. "Das Interesse ist erfreulich groß, den BER vor allen anderen kennenzulernen." 20.000 Komparsen sollen von Ende Juni bis Mitte Oktober die Passagier-Abläufe im Terminal des neuen Hauptstadtflughafens erproben.

