China-Rückkehrer müssen 14 Tage in Quarantäne

Peking - Die sieben Österreicher aus dem chinesischen Coronavirus-Epidemiegebiet Wuhan sind am Sonntag gegen 20.20 Uhr wohlbehalten in Wien-Schwechat angekommen. Die Heimkehrer wurden zur Erstversorgung in das Hygienezentrum der Stadt Wien gebracht werden, wo auch die Abstriche für die Virus-Tests erfolgen. Krankheitsfall war keiner bekannt, dennoch wird es eine 14-tägige Quarantäne geben.

Drei Verletzte bei Terrorattacke in London: Täter erschossen

London - Erneute Terrorattacke in Großbritannien: Ein Mann hat im Süden Londons im Vorort Streatham am Sonntag nach Polizeiangaben zwei Menschen mit einer Stichwaffe verletzt, einen davon lebensgefährlich. Das dritte Opfer erlitt nach Polizeiangaben Verletzungen durch Glassplitter. Der Attentäter sei von Polizisten gegen 15.00 Uhr (MEZ), nur wenige Minuten nach dem ersten Notruf, erschossen worden. Scotland Yard geht von einem islamistischen Terrorhintergrund aus.

Nach Brexit: Briten und EU präsentieren Verhandlungslinie

London/Brüssel - Nach dem Brexit wollen Großbritannien und die Europäische Union am Montag ihre Verhandlungslinie für die künftigen Beziehungen umreißen. Der britische Premierminister Boris Johnson will dies am Vormittag in einer Rede vor Geschäftsleuten und Diplomaten tun. In Brüssel äußert sich EU-Chefunterhändler Michel Barnier während einer Pressekonferenz (12.30 Uhr). Es geht um das bis Jahresende geplante Handels- und Partnerschaftsabkommen.

Bundeskanzler Kurz trifft in Berlin Amtskollegin Merkel

Berlin/Wien - Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) trifft am Montag in Berlin mit seiner deutschen Amtskollegin Angela Merkel (CDU) zu einem Arbeitsgespräch zusammen. Themen werden die Verhandlungen zum neuen Mehrjährigen Finanzrahmen (MFR), der Zukunftsprozess der EU, die Erweiterungsbestrebungen am Westbalkan und die Wettbewerbsfähigkeit sowie bilaterale Fragen - etwa die Transitproblematik - sein.

Zwei Wiener "IS-Kämpfer" verloren Staatsbürgerschaft

Wien - Wien hat vor über einem Jahr Verfahren zur Aberkennung der österreichischen Staatsbürgerschaft sieben mutmaßlicher Wiener IS-Kämpfer eingeleitet. Mittlerweile sind zwei der Verfahren rechtskräftig abgeschlossen, berichtete die "Kronen Zeitung" am Sonntag. Weitere drei befinden sich demnach "im Endstadium", in zwei Fällen ist eine Bescheid-Beschwerde beim Verwaltungsgericht Wien anhängig.

Brand in Wiener Justizanstalt Mittersteig verlief glimpflich

Wien - Ein Zellenbrand in der Justizanstalt Mittersteig in Wien-Margareten ist am Sonntagabend relativ glimpflich verlaufen. Laut Feuerwehrsprecher Gerald Schimpf erlitten drei Beamte eine Rauchgasvergiftung, als sie Häftlinge aus dem betroffenen Bereich in Sicherheit brachten. Die Feuerwehr war gegen 18.30 Uhr alarmiert worden und hatte bei Alarmstufe 2 16 Fahrzeuge und 80 Mann im Einsatz. Der Vollbrand der Zelle wurde rasch gelöscht.

Beifahrer bei Verkehrsunfall in Innsbruck tödlich verletzt

Innsbruck - Ein 28-jähriger Beifahrer aus Russland hat am Sonntag bei einem Verkehrsunfall in Innsbruck tödliche Verletzungen erlitten. Wie die Polizei berichtete, war der 20-jährige Lenker des Pkw auf einer Kreuzung mit voller Wucht gegen eine Ampelanlage geprallt, wobei die Beifahrerseite des Wagens komplett zerstört wurde.

(Schluss) vef