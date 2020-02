Arbeitslosigkeit im Jänner um 2,9 Prozent geringer

Wien - Die Arbeitslosigkeit ist in Österreich auch im Jänner weiter gesunken. Die Zahl der Arbeitslosen und Schulungsteilnehmer sank im Vorjahresvergleich um 2,9 Prozent oder 12.684 auf 420.701 Personen. Rückgängig war die Arbeitslosigkeit in acht Bundesländern, lediglich in Vorarlberg stagnierte sie. Einen wesentlichen Beitrag an dieser "erfreulichen Entwicklung" habe diesmal der Baubereich, erläutert AMS-Vorstand Johannes Kopf. Dafür sei der überdurchschnittlich warme Jänner verantwortlich.

Immer mehr Coronavirus-Infektionen und Tote in China

Peking/Wien - China hat den bisher stärksten Anstieg von Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus und Todesfällen innerhalb eines Tages gemeldet. An der Lungenkrankheit seien erneut 57 Menschen gestorben, teilte die Gesundheitskommission am Montag mit. Damit sind nun offiziell 361 Todesfälle in China zu beklagen. Die Zahl der bestätigten Infektionen kletterte den Angaben zufolge um 2.829 auf 17.205. Weltweit sind rund 180 Fälle in etwa zwei Dutzend Ländern bestätigt.

Bundeskanzler Kurz trifft in Berlin Amtskollegin Merkel

Berlin/Wien - Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) beginnt am Montag seinen zweitägigen Antrittsbesuch in Deutschland. Er trifft in Berlin Amtskollegin Angela Merkel sowie am Dienstag die Chefin der Regierungspartei CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer und den deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier. Hauptthema des Gesprächs mit Merkel werden EU-Themen sein, allen voran der neue mehrjährige Finanzrahmen und "Bilaterales" wie die Transitfrage.

Briten und EU präsentieren nach Brexit Verhandlungslinie

London/Brüssel - Nach dem Brexit wollen Großbritannien und die EU am Montag ihre jeweiligen Verhandlungslinien für die künftigen Beziehungen umreißen. Ziel ist ein Handels- und Partnerschaftsabkommen bis zum Jahresende, erwartet wird eine schwierige Kompromisssuche, wenn die Verhandlungen in etwa vier Wochen beginnen. Beide Seiten verschärfen im Vorfeld den Ton. Vor seiner Rede vor Geschäftsleuten kündigte der britische Premier Boris Johnson an, sich künftig nicht mehr an die Einhaltung von EU-Standards halten zu wollen.

Bis zu 35 syrische Soldaten bei türkischen Angriffen getötet

Istanbul - Die Türkei hat mit einer Gegenoffensive auf die Tötung von vier Soldaten bei einem Angriff der syrischen Regierungstruppen in der Provinz Idlib reagiert. Bis zu 35 syrische Soldaten seien getötet worden, sagte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan am Montag in Istanbul. Der Militäreinsatz dauere an. Die vier türkischen Soldaten wurden nach Angaben der Regierung in Ankara im Nordwesten Syriens bei einem Angriff der Regierungstruppen getötet. Außerdem wurden neun Soldaten verletzt.

Verbreitet große Lawinengefahr der Stufe vier in Vorarlberg

Bregenz - Nach umfangreichen Niederschlägen hat am Montag in den Vorarlberger Bergen verbreitet große Lawinengefahr der Stufe vier auf der fünfstufigen Gefahrenskala geherrscht. Es bestand sowohl die Gefahr von Nassschnee- als auch von Gleitschneelawinen, informierte der Lawinenwarndienst. Aktivitäten abseits gesicherter Pisten erforderten große Erfahrung in der Lawinenbeurteilung.

Kärntner Karawankentunnel nach Fahrzeugbrand wieder offen

St. Jakob/Rosental - Im Karawankentunnel, einem Grenzübergang von Kärnten nach Slowenien an der Karawanken Autobahn (A11) bei St. Jakob im Rosental (Bezirk Villach-Land), hat es Montagfrüh einen Fahrzeugbrand gegeben. Gegen 7.45 Uhr wurde der Tunnel vorübergehend gesperrt, die Feuerwehren rückten an. Verletzt wurde bei dem Zwischenfall niemand, hieß es bei der Polizei auf APA-Anfrage. Kurz nach 9.00 Uhr wurde der Autobahntunnel wieder für den Verkehr freigegeben. Ersten Erhebungen zufolge dürfte ein technischer Defekt den Brand ausgelöst haben.

